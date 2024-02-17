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18 дизайнов, которые заслуживают награды за свою гениальность

18 дизайнов, которые заслуживают награды за свою гениальность

Автор:
17 февраля 2024 22:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Гениальные   Заслуживают   дизайнеры   изобретения   награды   
9221
19

В искусных руках дизайнера простые вещи превращаются в особенные: наушники больше не запутываются, а обычный шнур становится произведением искусства. В этом посте вы увидите самые обычные предметы, которые превратились в гениальные.

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Метки: Вещи   Гениальные   Заслуживают   дизайнеры   изобретения   награды   
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52  комментария
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3k
Aleksandr M. 14 часов назад
Комментарий к фото
Пфффф...
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1k
tartilych 8 часов назад
7 - до первой закантовки об асфальт
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2k
Mikhail 10 часов назад
на таком "летнем сноуборде" ни с какой горы не съедешь.
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398
Alex Roland 11 часов назад
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15k
Vital Idol 12 часов назад
14. это не кабель, а короб или кабел-канал....
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15k
Александр 12 часов назад
Да в данной подборке даже Профессор Донный Кролик Занудович не нужен...
Единственная вещь, за изобретение которой стоит расстреливать - медицинская перчатка с показаниями:
1) При снимании она вывернется наизнанку
2) Она на правой руке, которой большинство людей делают всё
3) Если врач не может запомнить показания, но у него есть время ЛЕВОЙ рукой заполнить поля на ПРАВОЙ руке... Это стоит уважать.
4) Медперсонал в любой точке мира имеет при себе инженерный маркер, способный без "зацепов" писать по латексу.
5) Судя по показаниям - там ни разу не космонавт...
6) Для ценителей:
Показания пациента проще записывать ватной палочкой с зелёнкой на теле пациента. Как и младенцев помечать. Прувет, Роддом №3! Даже ч/б фото сохранилось, что у меня, младенца, номер на ножке зелёнкой))))
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12k
Sergey_Z 13 часов назад
"Всё дело в отражении" вообще для даунов.
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4k
Anners 13 часов назад
Угловой диван, только маленький ))))
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29k
Сталкер 13 часов назад
Фигня какая-то. Вода – рябая, а отражённые картинки – чёткие. При том, что отражение самого здания, на которое нанесены эти картинки, размыто рябью.


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35
tenks 14 часов назад
провод с наушниками все равно запутается
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2k
Seryi_spb 14 часов назад
Не думаю что скейт поможет сноубордистам в тренировках. А идея с отражением классная!
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7k
S__D 14 часов назад
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Стул с двумя спинками
.
Для людей с двумя спинами?
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12k
Света 14 часов назад
Раковина блеск! Сколько стоит только...
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11k
Сатанеев 14 часов назад
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Мне бы такие показатели
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