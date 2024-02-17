18 дизайнов, которые заслуживают награды за свою гениальность

9221
19
В искусных руках дизайнера простые вещи превращаются в особенные: наушники больше не запутываются, а обычный шнур становится произведением искусства. В этом посте вы увидите самые обычные предметы, которые превратились в гениальные.
×
×
8. На этой кровати установлена лампочка с датчиком движения: теперь вы ни на что не наступите в темноте
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 необычных вещей, которые удивляют креативностью
- 18 бытовых изобретений, которые наконец-то придумали
- 12-летняя девочка получила 2 млн рублей за своё изобретение
- 16 замечательных вещей, которые дизайнеры создали с заботой о людях
- 12 уникальных изобретений, которые, оказывается, были придуманы в СССР
Новости партнёров
реклама
Единственная вещь, за изобретение которой стоит расстреливать - медицинская перчатка с показаниями:
1) При снимании она вывернется наизнанку
2) Она на правой руке, которой большинство людей делают всё
3) Если врач не может запомнить показания, но у него есть время ЛЕВОЙ рукой заполнить поля на ПРАВОЙ руке... Это стоит уважать.
4) Медперсонал в любой точке мира имеет при себе инженерный маркер, способный без "зацепов" писать по латексу.
5) Судя по показаниям - там ни разу не космонавт...
6) Для ценителей:
Показания пациента проще записывать ватной палочкой с зелёнкой на теле пациента. Как и младенцев помечать. Прувет, Роддом №3! Даже ч/б фото сохранилось, что у меня, младенца, номер на ножке зелёнкой))))
Ну и к здоровым людям скорую не вызывают.
.
Для людей с двумя спинами?
Кроме того вы невнимательны. Сама раковина не вращается. Двигаются составные части сверху. То есть на слив это никак вообще не влияет-это отдельные лотки и доски. Их можно спокойно вынуть и чисть хоть до дырок.
Поэтому позвольте не согласиться с вашим несоглашением и продолжить свои восторги.
https://yastroyu.ru/obzori-2/6822-u-potryasayushchej-vrashchayushchejsya-rakoviny-est-rezhushchaya-doska-durshlag-i-mnogoe-drugoe.htmlhttps://yastroyu.ru/obzori-2/6822-u-potryasayushchej-vrashchayushchejsya-rakoviny-est-rezhushchaya-doska-durshlag-i-mnogoe-drugoe.html