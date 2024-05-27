15 дизайнеров, заслуживающих аплодисментов за свою креативность

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Есть меткое выражение: “Все гениальное просто”. И именно поэтому опытные дизайнеры работают над тем, чтобы добиться сочетания простоты и гениальности в своих проектах. В этом посте вы увидите примеры гениального творчества в разных областях: дизайн упаковки, социальная реклама, полиграфия, вывески и многое другое.
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2. Одна из деревянных карт, за которые ее автор был удостоен награды Британского картографического общества
6. “Не будь идиотом. Брошенные окурки вызывают возгорание”. Рекламный ролик кампании по борьбе с пожарами в Торонто
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Игра слов. Flicking - "выстреливающий" окурком с пальца. Имеется в виду ругательное слово, вы его знаете.