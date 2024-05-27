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15 дизайнеров, заслуживающих аплодисментов за свою креативность

15 дизайнеров, заслуживающих аплодисментов за свою креативность

Автор:
27 мая 2024 22:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Гениальные   Креативные   Примеры   аплодисменты   дизайнеры   проекты   
2294
17

Есть меткое выражение: “Все гениальное просто”. И именно поэтому опытные дизайнеры работают над тем, чтобы добиться сочетания простоты и гениальности в своих проектах. В этом посте вы увидите примеры гениального творчества в разных областях: дизайн упаковки, социальная реклама, полиграфия, вывески и многое другое.

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Метки: Гениальные   Креативные   Примеры   аплодисменты   дизайнеры   проекты   
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4  комментария
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19k
GROMOZEKA 2 часа назад
О йоге
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6k
Divergent?!? 38 минут назад
6. “Не будь идиотом. Брошенные окурки вызывают возгорание”. Рекламный ролик кампании по борьбе с пожарами в Торонто

Игра слов. Flicking - "выстреливающий" окурком с пальца. Имеется в виду ругательное слово, вы его знаете.
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20k
Bill 39 минут назад
15. Звуки и запахи разделить не удалось.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1881 пост (1825 в горячем)

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