15 дизайнеров, заслуживающих аплодисментов за свою креативность

Есть меткое выражение: “Все гениальное просто”. И именно поэтому опытные дизайнеры работают над тем, чтобы добиться сочетания простоты и гениальности в своих проектах. В этом посте вы увидите примеры гениального творчества в разных областях: дизайн упаковки, социальная реклама, полиграфия, вывески и многое другое.