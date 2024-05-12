15 отменных идей, которые должны были придумать раньше

В мире есть миллионы хороших проектов, которые никогда не воплощаются в жизнь. А некоторые идеи внедряют, но от них мало пользы. Но есть дизайнеры и изобретатели, которые делают свою работу так, как будто думают о каждом человеке. В этом посте вы увидите отличные идеи.