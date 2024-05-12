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15 отменных идей, которые должны были придумать раньше

15 отменных идей, которые должны были придумать раньше

Автор:
12 мая 2024 21:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Внедряют   Отличные   дизайнеры   идеи   придумать   
1360
16

В мире есть миллионы хороших проектов, которые никогда не воплощаются в жизнь. А некоторые идеи внедряют, но от них мало пользы. Но есть дизайнеры и изобретатели, которые делают свою работу так, как будто думают о каждом человеке. В этом посте вы увидите отличные идеи.

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Метки: Вещи   Внедряют   Отличные   дизайнеры   идеи   придумать   
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10  комментариев
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33k
Владимир 47 минут назад
Комментарий к фото
Джем например так продается.
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5k
Двестиграмм Минуту назад
Комментарий к фото
подсветка не в раковине
подсветка в кране
....
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158
Igor (Игорь) 3 минуты назад
А как на них кататься инвалиду в коляске? Просто по законам физики как?
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79k
Viktor 7 минут назад
Толком и не молоток, и не топорик, и не отвёртка, и не гвоздодёр, и уж тем более плоскогубцы!

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3k
Carex 8 минут назад
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Маркетинговый ход для увеличения продаж.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1865 постов (1808 в горячем)

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