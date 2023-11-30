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15 необычных вещей, которые удивляют креативностью

15 необычных вещей, которые удивляют креативностью

Автор:
30 ноября 2023 22:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Необычные   Оргинальные   изобретения   креативность   остроумные   
2210
16

Одной из человеческих черт, которая, кажется, не имеет границ, является креативность. И мы часто встречаем фантастические изобретения повсюду. В этом посте вы увидите остроумные и оригинальные предметы.

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Метки: Вещи   Необычные   Оргинальные   изобретения   креативность   остроумные   
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7  комментариев
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36k
Андрей Иванов Час назад
Полная хрень для фриков с толстым кошельком.
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819
Николай 2 минуты назад
№3 подсветка не в раковине, а в самом кране
№13 не плоскогубцы, а какие-то клещи, да и в целом такой ублюдок от бардака в мастерской ни на что не годен...
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1k
Aleksei 14 минут назад
да ! мыльный насос с микки маусом то, что мне нужно !!
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18k
Алекс 36 минут назад
Хорошая попытка АлиЭкпресс.
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3
Петр 45 минут назад
Наитупейшая х....та
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36k
Андрей Иванов Час назад
Флакон духов, который светится в темноте

Если там нет батарейки (а по виду оно слишком старое для этого), то стекло с ураном. И оно радиоактивно
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