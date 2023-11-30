15 необычных вещей, которые удивляют креативностью

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Одной из человеческих черт, которая, кажется, не имеет границ, является креативность. И мы часто встречаем фантастические изобретения повсюду. В этом посте вы увидите остроумные и оригинальные предметы.
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№13 не плоскогубцы, а какие-то клещи, да и в целом такой ублюдок от бардака в мастерской ни на что не годен...
Если там нет батарейки (а по виду оно слишком старое для этого), то стекло с ураном. И оно радиоактивно
Да даже если и спать, то свечение образуют альфа частицы, которые останавливает даже лист бумаги, и уж тем более наша суперовая кожа.
Вот если стекло разбить, и часть материала перейдёт от удара в мелкодисперсное состояние вроде пыли, и это дело вдохнуть, тогда да.. есть небольшой шанс на протяжении многих лет, заиметь болячку, если какая-нить частица не выйдет из организма естественным путём, а осядет где-нить в тканях.
Другими словами, ртутный бытовой градусник - опасней в сто раз :)