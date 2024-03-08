В Сочи массовый заезд лыжниц в честь 8 марта закончился госпитализацией спортсменок

Организаторы решили не отменять старт из-за сильной бури, и вот к чему это привело.
Сегодня в Сочи прошли соревнования лыжниц - этот старт приурочили к Женскому дню. Синоптики заранее предупреждали, что будет сильная метель, но организаторов это не остановило.К тому же перед началом гонки по склону прошлись ратраком (специальная машина для подготовки трассы), из-за этого поверхность покрылась ледяной крошкой и образовалась каша.
96 девушек должны были промчаться 10 километров и определить тройку сильнейших спортсменок. Но погода внесла свои коррективы: во время гонки случился массовый завал. В результате, с трассы вылетело 15 лыжниц, трое спортсменок получили переломы, у остальных серьёзные ушибы.
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9 девушек отвезли в больницу, остальным оказали помощь на месте. Гонку, естественно, не продолжили.
У нас один из тренеров пришёл, у него жилетка была в крови. Он просто пришёл с огромной пачкой лыж, палок поломанных, - рассказал очевидец.
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Организаторы заявили, что отменили и другой сегодняшний масс-старт, в нём уже должны были соревноваться мужчины. Его планируют провести завтра.
Как написала потом госпитализированная участница соревнований:
Вот вам и погодка. Гонка прошла удачно, ставлю 10 из 10.
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"Организаторы заявили, что отменили и другой сегодняшний масс-старт ... Его планируют провести завтра" - как в анекдоте: "завтра опять пойду..!"
А с хрена ли организаторов это должно было остановить? Когда есть задача выслужиться, тут ничего не может остановить...