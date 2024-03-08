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В Сочи массовый заезд лыжниц в честь 8 марта закончился госпитализацией спортсменок

В Сочи массовый заезд лыжниц в честь 8 марта закончился госпитализацией спортсменок

Автор:
08 марта 2024 14:38
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Сочи   гонка   лыжницы   соревнования   старт   
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Организаторы решили не отменять старт из-за сильной бури, и вот к чему это привело.

Сегодня в Сочи прошли соревнования лыжниц - этот старт приурочили к Женскому дню. Синоптики заранее предупреждали, что будет сильная метель, но организаторов это не остановило.К тому же перед началом гонки по склону прошлись  ратраком (специальная машина для подготовки трассы), из-за этого поверхность покрылась ледяной крошкой и образовалась каша.

96 девушек должны были промчаться 10 километров и определить тройку сильнейших спортсменок. Но погода внесла свои коррективы: во время гонки случился массовый завал. В результате, с трассы вылетело 15 лыжниц, трое спортсменок получили переломы, у остальных серьёзные ушибы.

9 девушек отвезли в больницу, остальным оказали помощь на месте. Гонку, естественно, не продолжили.

У нас один из тренеров пришёл, у него жилетка была в крови. Он просто пришёл с огромной пачкой лыж, палок поломанных, - рассказал очевидец.

Организаторы заявили, что отменили и другой сегодняшний масс-старт, в нём уже должны были соревноваться мужчины. Его планируют провести завтра.

Как написала потом госпитализированная участница соревнований:

Вот вам и погодка. Гонка прошла удачно, ставлю 10 из 10.

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Метки: Видео   Сочи   гонка   лыжницы   соревнования   старт   
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10  комментариев
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5k
Горожанин 2 часа назад
Организаторы проявили истинное благродство. В такую погоду пропустили деаушек вперёд... Как в анекдоте про Афганистан. - Эй, Ахмет, посему жена твоя впереди тебя идёт? Это неправильно. - Э, когда правила делали, итальянских мин ещё не было.
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1k
max20 6 минут назад
Это азарт. Что лыжники, что лисапеды будут гоняться даже если на трассе медведи с молниями.
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10k
Сол Гудман 24 минуты назад
Организаторов к ответственности
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25k
MrGod Полчаса назад
Поздравим организаторов с уголовным делом!
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7k
мемфрид Полчаса назад
А они точно человек, или какие-то манекены бездумные? На кой хер ты едешь на лыжах в такую погоду? Под дулом автомата?
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35k
Teodor Час назад
Твою же мать, заставь дурака богу молиться - весь лоб расшибёт, поручи идиоту женщин поздравить - пошлет их на склон в непогоду...
"Организаторы заявили, что отменили и другой сегодняшний масс-старт ... Его планируют провести завтра" - как в анекдоте: "завтра опять пойду..!"
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39k
АнтонПолднев Час назад
Синоптики заранее предупреждали, что будет сильная метель, но организаторов это не остановило.(с)
А с хрена ли организаторов это должно было остановить? Когда есть задача выслужиться, тут ничего не может остановить...
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August

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