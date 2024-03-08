В Сочи массовый заезд лыжниц в честь 8 марта закончился госпитализацией спортсменок

Сегодня в Сочи прошли соревнования лыжниц - этот старт приурочили к Женскому дню. Синоптики заранее предупреждали, что будет сильная метель, но организаторов это не остановило.К тому же перед началом гонки по склону прошлись ратраком (специальная машина для подготовки трассы), из-за этого поверхность покрылась ледяной крошкой и образовалась каша.

96 девушек должны были промчаться 10 километров и определить тройку сильнейших спортсменок. Но погода внесла свои коррективы: во время гонки случился массовый завал. В результате, с трассы вылетело 15 лыжниц, трое спортсменок получили переломы, у остальных серьёзные ушибы.