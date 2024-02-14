Советские часы для спортсменов. Что в них такого спортивного?

Начиная с 50-х годов Первый Московский часовой завод выпускал особенную модель - для тех, кто занимался спортом.
Часы были оснащены модифицированным калибром 2408. От предыдущих версий этот механизм отличался наличием функции "стоп-секунда". Благодаря ей можно было остановить ход секундной стрелки, выставляя время. Делалось это элементарно - вытянули заводную головку и секундная стрелка остановилась. "Стоп-секунда" очень помогала спортсменам, которым нужно было засекать время.
Корпуса модели были двух вариантов - один меньше, диаметром 33 мм, другой чуть больше - 34 мм. Часто часы украшали изображениями каких-нибудь видов спорта.
Часы "Спортивные" перестали выпускать в 1964 году, когда все марки Первого Московского часового завода стали носить общее имя "Полет".
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