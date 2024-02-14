Советские часы для спортсменов. Что в них такого спортивного?

Корпуса модели были двух вариантов - один меньше, диаметром 33 мм, другой чуть больше - 34 мм. Часто часы украшали изображениями каких-нибудь видов спорта.

Часы "Спортивные" перестали выпускать в 1964 году, когда все марки Первого Московского часового завода стали носить общее имя "Полет".