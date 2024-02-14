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Советские часы для спортсменов. Что в них такого спортивного?

Советские часы для спортсменов. Что в них такого спортивного?

Автор:
14 февраля 2024 18:12
Сообщество : СССР
Метки: СССР   наручные часы   спортсмены   часы   
803
4

Начиная с 50-х годов Первый Московский часовой завод выпускал особенную модель - для тех, кто занимался спортом.

Часы были оснащены модифицированным калибром 2408. От предыдущих версий этот механизм отличался наличием функции "стоп-секунда". Благодаря ей можно было остановить ход секундной стрелки, выставляя время. Делалось это элементарно - вытянули заводную головку и секундная стрелка остановилась. "Стоп-секунда" очень помогала спортсменам, которым нужно было засекать время.

Корпуса модели были двух вариантов - один меньше, диаметром 33 мм, другой чуть больше - 34 мм. Часто часы украшали изображениями каких-нибудь видов спорта.

Часы "Спортивные" перестали выпускать в 1964 году, когда все марки Первого Московского часового завода стали носить общее имя "Полет".

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Метки: СССР   наручные часы   спортсмены   часы   
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8  комментариев
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29k
Егор 11 часов назад
Там 2-х камней не хватало (с)
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Горожанин 8 часов назад
Зачем столько водищи? Можно же по-нормальному сказать. Что такое спортивные часы? У них есть функция остановки секундной стрелки для засекания времени. Усё!
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22k
kσρβγς 9 часов назад
Не видел таких, симпатишнаи... А вот стрелки знакомые, на послевоенной Москве такие были...
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37
electronic 10 часов назад
Можно про "электронику",???? В гараже часы бати лежат. Лет 10... в идеале почти..... Думаю отреставрировать. Это возможно?
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