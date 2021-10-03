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Популярные наручные часы в СССР

Популярные наручные часы в СССР (11 фото)

Автор:
03 октября 2021 09:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   наручные часы   наручные часы в СССР   подборка   фото   часы   
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В СССР было отлично налажено часовое дело. В советское время существовал десяток заводов, ежегодно выпускающих сотни моделей часов. Большинство моделей имели уникальный дизайн и по качеству не уступали швейцарским моделям.


После распада СССР большинство многие заводы прекратили свое существование, а некоторые марки часов сегодня стали раритетом.


«Штурманские»

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Легендарные советские часы, которые одел Юрий Гагарин во время первого полета в космос. «Штурманские» выпускались с 1949 году на Кировской часовой фабрике. Вначале часы прилагались выпускникам летной академии вместе с дипломом, а после стали доступны для всех желающих. «Штурманские» прекрасно показали себя в космосе, выдержали перегрузки и прославились на весь мир. Возродить популярную марку мужских часов в 2002 году смогла компания Волмакс, которая и по сей день занимается их производством.


«Луч»

Часы «Луч» — это механизм высочайшего качества, супертонкий корпус и мечта любого советского интеллигента. Выпуск часов осуществлял Минский часовой завод с середины прошлого века. В 1974 году «Луч» были удостоены грамоты на Лейпцигской ярмарке за свой утонченный дизайн и отменное качество исполнения. Одноименные часы выпускаются Минской фабрикой и в наши дни. Сегодня некоторые экземпляры «Луча» являются желанным экспонатом у коллекционеров по всему миру.


«Победа»

Историю данных часов полностью олицетворяет их название. Первые часы «Победа» увидели свет в 1946 году в честь годовщины победы в ВОВ. Часы являются частью серии «Победа», придуманной Сталиным после окончания войны, в которую также вошел легендарный советский автомобиль с таким же названием. До сих пор ведутся споры, какой завод первым изготовил первый экземпляр часов: Кировский либо Пензенский. Как бы там не было, но «Победа» долгие годы пользовались огромной популярностью как в Советском Союзе, так и за его пределами.


«Seconda de lux»

В 1966 году были выпущены экспортная версия часов «Полет» под торговой маркой «Seconda». Данная модель изначально создавалась для продажи за границу и не была представлена на внутреннем рынке. Тем не менее в скором времени модель механических часов «Seconda de lux» появилась на прилавках советских магазинов. Часы известны также тем, что вручались в качестве награды за достижения в области науки и культуры.


«Заря»

История часов «Заря» берет свое начало в далеком 1935 году, когда советское руководство решило начать выпуск женских наручных часов. Женские модели, выпускаемые под маркой «Заря» имели утонченный дизайн и меньший размер корпуса. Для того чтобы уменьшить механизм часов практически вдвое на заводе было налажено новое производство и закуплены американские станки. Кроме женских часов, в советское время производились и несколько мужских моделей «Зари». Большинство часов были механическими, но выпускалась также «Заря» и автоподзаводом.


«Чайка»

Часы «Чайка» изготавливались на Угличском часовом заводе с середины 1950-х годов. До этого фабрика специализировался на производстве ювелирных украшений и игл для грамм пластинок. По информации Novate.ru, в советскую эпоху часы «Чайка» пользовались огромной популярностью как в стране, так и за рубежом. От других моделей советских часов «Чайка» отличалась швейцарским дизайном, и поэтому стоили недешево. Завод производивший «Чайку» существует и в наши дни, выпуская наручные часы, ювелирные украшения и элементы декора.


«Ракета»

Легендарные советские часы «Ракета» изготавливались на старейшем в России часовом Петродворцовом заводе с 1960-х годов. «Ракета» — одни из немногих советских часов, которые были представлены болеем чем в 25 странах. Часы отличилась широким выбором моделей с различными шкалами для инженеров, полярников и даже для слепых. «Ракета» изготавливалась с механическим механизмом, с автоподзаводом, а позже и в электронном варианте. Леонид Брежнев регулярно носил часы «Ракета», полностью изготовленные из золота.


«Слава»

История бренда «Слава» берет свое начало в далеком 1924 году с 1950-х годов, когда Второй московский часовой завод начал изготавливать модели механических и электронных наручных часов под этим брендом. Особенно ценилась модель «Славы» с серебряным корпусом и сапфировым стеклом. Даже сейчас часы под маркой «Слава» не утратили своей популярности и лидируют по объему продаж в России.


«Полет»

Часы мод маркой «Полет» производились Первым московским часовым заводом с 1964 года. Многие ошибочно считают, что Гагарин полетел в космос с этими часами на руке, что на самом деле было лишь рекламным ходом. «Полет» активно использовался военными моряками и летчиками, а также во время полярных экспедиций. За более чем 50-летнюю историю часы не утратили своей славы и качества. Сегодня часы под маркой «Полет» представлены более чем в 50 странах по всему миру.


«Электроника»

В СССР большей популярностью пользовались классические механические часы, но также ближе к распаду Союза обрели широкую популярность электронные модели. Особым спросом пользовались часы марки «Электроника», выпускавшиеся минским часовым заводом Интеграл с 1973 года. По дизайну модели «Электроники» иногда походили на японские часы «Casio» при этом всегда имея свою изюминку.

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Метки: СССР   наручные часы   наручные часы в СССР   подборка   фото   часы   
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57k
Андрей Час назад
На том месте, где стоял 2МЧЗ "Слава" до недавнего времени рос бурьян, а теперь ударными темпами строится элитный жилой комплекс. Где тот завод, что выпускал известные часы? Его рейдерски захватили в 90-е, раздербанили и разрушили до основания. Отец чуть не плакал, когда рассказывал, как только что закупленные за валюту прецизионные швейцарские обрабатывающие центры ломами сковыривали с фундаментов и отправляли в металлолом.
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75
Lobsterhan Минуту назад
Ну были и были, чего вспоминать то? Сам лично люблю часы и ношу их постоянно, правда кинетические , вторые - не солнечных аккуммуляторах. На батарейках не люблю и механические могу забыть завести. А эти все Эплы и прочие электронные плассмаски с вибраторами...не воспринимаю! Настоящие часы должны быть с металлическим корпусом, тяжёленькие, а если ещё и металлический браслет. Кожанный ремешок начинает со временем вонять от пота и трескаться, хотя поначалу смотрится красиво.
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2k
zloikrot Полчаса назад
свои командирские получил от комполка на летних учениях 85 года, прослужив год. красиво отстрелялись, 5 мишеней - 5 выстрелов (гаубица м30, 122мм). продал в бухаресте в 92 году местному коллекционеру за 100 баксов. часы немного спешили, примерно 10 секунд в месяц.
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