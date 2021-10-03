Популярные наручные часы в СССР

Часы мод маркой «Полет» производились Первым московским часовым заводом с 1964 года. Многие ошибочно считают, что Гагарин полетел в космос с этими часами на руке, что на самом деле было лишь рекламным ходом. «Полет» активно использовался военными моряками и летчиками, а также во время полярных экспедиций. За более чем 50-летнюю историю часы не утратили своей славы и качества. Сегодня часы под маркой «Полет» представлены более чем в 50 странах по всему миру.





«Электроника»