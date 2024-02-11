FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11201 пост • 1462 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В Китае умерших детей воскрешают в цифровой копии

В Китае умерших детей воскрешают в цифровой копии

Автор:
11 февраля 2024 09:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   в мире   воскрешают   дети   новости   факты   фото   цифровая копия   
902
7

То есть создают реалистичный цифровой аватар, вживляя в него бота с искусственным интеллектом. Все, чтобы он отвечал на вопросы родителей и с ним можно было поболтать каждый вечер.

Теперь нельзя окончательно умереть?

Выходит, что да. Потому что пока законодательно это никак не ограничено. Никто не может запретить после смерти создавать ИИ с его внешностью.

×
×

Но пока эта услуга популярна только среди безутешных родственников умерших в детей. За основу для цифрового аватара берутся записи и фотографии погибших, современные ИИ уже умеют их обрабатывать автоматически.

То есть однажды созданная программа теперь приносит легко прибыль компании-первопроходцу - Super Brain. Хотя не стоит сомневаться, что скоро у нее появятся конкуренты. И демпинг.

Бессмертие стоит от 63 000 рублей

Создать бот стоит денег. Самый дешевый начинается от 5 000 юаней (63 тыс. рублей), самая высокая цена – 130 тысяч в рублях.

Самый просто вариант – голосовой чат с аватаркой. Самый дорогой – беседа с реалистичной трехмерной моделью человека.

Компания утверждает, что программа умеет имитировать не только внешний вид и речь, но даже саму МОДЕЛЬ МЫШЛЕНИЯ человека (в этом мечте я очень сомневаюсь, искусственный интеллект пока до подобного уровня еще не дошел).

Чем больше предоставлено материалов, тем лучше получится результат. И у всех получается хорошо, потому что к компанию обращаются как раз те, кто души не чаял в своих детях и постоянно фотографировал или снимал.

Это говорится скорее для утешения родственников, что они всегда могут пообщаться с реальной копией умершего сына/дочери.

Для многих родителей, чьи дети уезжали на учебу в другой город или даже в Европу, ничего по сути не меняется.

Например, сын одних заказчиков умер от инсульта во время обучения в Великобритании. Если раньше они звонили по видеосвязи ему «живому», то теперь просто делают вид, что звонят раз в месяц узнать, как дела у его цифрового аватара.

Они говорят, что со временем частоту звонков можно сокращать, чтобы отходить от горя постепенно.

В защиту этой компании

Есть в этом боте функция «цифровое утешение». То есть «воскрешенный ребенок» узнаваемым голосом говорит родителям:

- До свидания, дорогие мама и папа. Я надеюсь, что смогу дарить тебе любовь и тепло даже в такой форме. Потому что смерть – это не конец любви.

Компания утверждает, что уже помогли 600 семьям легче пережить боль утраты.

Я не знаю, полезно ли это – поддерживать иллюзию в человеке. Но если ему хотя бы чуть-чуть меньше больно, то, наверное, это хорошо. А вы как думаете?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Китай   в мире   воскрешают   дети   новости   факты   фото   цифровая копия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Tuskub 49 минут назад
пост грустный и без оценки... Создавая "псевдоребенка" боль об утере не гаснет - она усиливается каждый день...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
169k
Виктор Апрель Час назад
Это жестоко, постоянное напоминание. Однажды от этого родители сойдут с ума.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: предложил спам-фильтр при добавлении комментария
−17
78k
Viktor 2 часа назад
Да ну, нафиг! Только продление безутешного горя - оттуда уже не вернуть, со временем душевные раны затянутся, а так каждодневные напоминания!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

459704



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Я сожгу все подобные книги»: в США кандидат на пост госсекретаря от республиканцев подпалила стопку ЛГБТ-литературы*
«Я сожгу все подобные книги»: в США кандидат на пост госсекретаря от республиканцев...
Who is Mr. Rurik?: интервью Путина Карлсону в мемах
Who is Mr. Rurik?: интервью Путина Карлсону в мемах
Набирающие популярность в сообществах
Корейские сериалы: в чем феномен популярности и что стоит посмотреть
Корейские сериалы: в чем феномен популярности и что стоит посмотреть
Сложнее этих часов не придумали. Вот что в них есть
Сложнее этих часов не придумали. Вот что в них есть
Оплачивайте, но не переплачивайте
Оплачивайте, но не переплачивайте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Смотри не перепутай

Лучшие демотиваторы
Когда обычные мясные блюда уже не удивляют.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#СССР#подборка#машина#Реакция#Волгоград#соцсети#кошка#интересно
#животные#Прикол#факты#природа#Автовсячина#история#люди#США#дети#Китай
#забавно#автомобили#автомир#в мире#Спорт#Россия#Мемы#футбол#Еда#новости
Оплачивайте, но не переплачивайте Оплачивайте, но не переплачивайте Зачем китайцы красят быков Зачем китайцы красят быков Лишайники спасают Великую китайскую стену от разрушения Лишайники спасают Великую китайскую стену от разрушения Афганский баад – традиция платить за ошибки дочерьми Афганский баад – традиция платить за ошибки дочерьми Они кормят грудью своих детей до самой школы Они кормят грудью своих детей до самой школы Массовая истерия на 1 млрд человек. В Китае за неуважение к манго еще не так давно могли расстрелять Массовая истерия на 1 млрд человек. В Китае за неуважение к манго еще не так давно могли расстрелять

На что жалуетесь?

Вернуться