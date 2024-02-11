В Китае умерших детей воскрешают в цифровой копии

Но пока эта услуга популярна только среди безутешных родственников умерших в детей. За основу для цифрового аватара берутся записи и фотографии погибших, современные ИИ уже умеют их обрабатывать автоматически.

То есть однажды созданная программа теперь приносит легко прибыль компании-первопроходцу - Super Brain. Хотя не стоит сомневаться, что скоро у нее появятся конкуренты. И демпинг.