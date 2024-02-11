В Китае умерших детей воскрешают в цифровой копии

То есть создают реалистичный цифровой аватар, вживляя в него бота с искусственным интеллектом. Все, чтобы он отвечал на вопросы родителей и с ним можно было поболтать каждый вечер.
Теперь нельзя окончательно умереть?
Выходит, что да. Потому что пока законодательно это никак не ограничено. Никто не может запретить после смерти создавать ИИ с его внешностью.
Но пока эта услуга популярна только среди безутешных родственников умерших в детей. За основу для цифрового аватара берутся записи и фотографии погибших, современные ИИ уже умеют их обрабатывать автоматически.
То есть однажды созданная программа теперь приносит легко прибыль компании-первопроходцу - Super Brain. Хотя не стоит сомневаться, что скоро у нее появятся конкуренты. И демпинг.
Бессмертие стоит от 63 000 рублей
Создать бот стоит денег. Самый дешевый начинается от 5 000 юаней (63 тыс. рублей), самая высокая цена – 130 тысяч в рублях.
Самый просто вариант – голосовой чат с аватаркой. Самый дорогой – беседа с реалистичной трехмерной моделью человека.
Компания утверждает, что программа умеет имитировать не только внешний вид и речь, но даже саму МОДЕЛЬ МЫШЛЕНИЯ человека (в этом мечте я очень сомневаюсь, искусственный интеллект пока до подобного уровня еще не дошел).
Чем больше предоставлено материалов, тем лучше получится результат. И у всех получается хорошо, потому что к компанию обращаются как раз те, кто души не чаял в своих детях и постоянно фотографировал или снимал.
Это говорится скорее для утешения родственников, что они всегда могут пообщаться с реальной копией умершего сына/дочери.
Самый распространенный тип заказчика
Для многих родителей, чьи дети уезжали на учебу в другой город или даже в Европу, ничего по сути не меняется.
Например, сын одних заказчиков умер от инсульта во время обучения в Великобритании. Если раньше они звонили по видеосвязи ему «живому», то теперь просто делают вид, что звонят раз в месяц узнать, как дела у его цифрового аватара.
Они говорят, что со временем частоту звонков можно сокращать, чтобы отходить от горя постепенно.
В защиту этой компании
Есть в этом боте функция «цифровое утешение». То есть «воскрешенный ребенок» узнаваемым голосом говорит родителям:
- До свидания, дорогие мама и папа. Я надеюсь, что смогу дарить тебе любовь и тепло даже в такой форме. Потому что смерть – это не конец любви.
Компания утверждает, что уже помогли 600 семьям легче пережить боль утраты.
Я не знаю, полезно ли это – поддерживать иллюзию в человеке. Но если ему хотя бы чуть-чуть меньше больно, то, наверное, это хорошо. А вы как думаете?
Источник:
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