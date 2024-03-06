Правда ли, что китайцы научились использовать для охраны природы искусственный интеллект?

Многими считается, что искусственный интеллект необходим для решения только самых сложных задач. Таких, как работа с большими данными или в системе реализации высоких технологий. Однако в последнее время он начал активно использоваться и в обычной жизни. Одними из первых для выполнения простых задач искусственный интеллект применили китайцы для контроля над озером Поянху.
Это озеро входит в состав 1140 мест в Китайской Народной Республике, куда зимой с северных территорий прилетают на гнездование перелётные птицы. В самый активный период в окрестностях водоёма может располагаться до 800 тысяч птиц. Некоторые из них относятся к довольно редким видам и требуют постоянного наблюдения и охраны. Нескольким природным инспекторам, находящимся в штате этого природного парка, с такой задачей справиться весьма сложно. Поэтому для выполнения задач в пиковый период гнездования решено было привлечь возможности искусственного интеллекта.
Для это была использована так называемая «платформа интеллектуального управления», которая на данный момент помогает осуществлять контроль над сотнями тысяч птиц, ежегодно прилетающих на озеро Поянху.
«С помощью ИИ-технологий мы можем моментально идентифицировать породы птиц и точно определить плотность и численность птичьих стай», заявил Сунь Юэ, сотрудник администрации природоохранной зоны национального заповедника «Поянху», расположенного в китайской провинции Цзянси.
Внедрение для наблюдения системы искусственного интеллекта позволяет осуществлять не только подсчёт прилетевших птиц и определение к какому виду они принадлежат. Это полный контроль над окружающей территорией, прежде всего – определение количества необходимого для птиц корма. А так же «строительного материала» для создания мест для успешного выведения потомства.
Одновременно с этим определяется сколько необходимо сотрудников природного парка в тот или иной период для обслуживания территории. На одежде каждого из инспекторов установлены датчики, позволяющие установить его местонахождение и при необходимости правильно распределить их по территории, прилегающей к озеру Поянху. Для этого в заповеднике установлено 30 камер видеонаблюдения.
Природоохранная зона в виде заповедника на озере Поянху была создана в 1983-м году, а в 1988-м ему был присвоен статус национального. В 2021-м году Государственныйм управлением лесного и степного хозяйства Китайской Народной Республика была принята программа развития заповедных территорий на 2021-2035 г.г., где предусмотрено развитие внедрения системы искусственного интеллекта.
Озеро Поянху, ранее называвшееся Пэнли, считается самым крупным китайским пресноводным озером. Оно расположено в южной части течения реки Янцзы в провинции Цзянси, и состоит из северной и южной части, разделённых узким горлом. На территории озера насчитывается 25 островов, его длина составляет 170 километров, ширина – 19 км, глубина – всего от 2-х до 16 метров. Озеро считается одним из самых крупных мест гнездования журавлей. Здесь насчитывается несколько их разновидностей – канадские и японские, чёрные и серые журавли.
Просторы озера хороши и для рыбалки – здесь можно поймать не только десяток разновидностей рыб, но и различных моллюсков, крабов и креветок. Так что здесь можно не только понаблюдать за редкими видами птиц, но и хорошо отдохнуть в комфортных условиях уникального китайского водоёма.
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