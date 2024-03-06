Правда ли, что китайцы научились использовать для охраны природы искусственный интеллект?

Для это была использована так называемая «платформа интеллектуального управления», которая на данный момент помогает осуществлять контроль над сотнями тысяч птиц, ежегодно прилетающих на озеро Поянху.

«С помощью ИИ-технологий мы можем моментально идентифицировать породы птиц и точно определить плотность и численность птичьих стай», заявил Сунь Юэ, сотрудник администрации природоохранной зоны национального заповедника «Поянху», расположенного в китайской провинции Цзянси.

Внедрение для наблюдения системы искусственного интеллекта позволяет осуществлять не только подсчёт прилетевших птиц и определение к какому виду они принадлежат. Это полный контроль над окружающей территорией, прежде всего – определение количества необходимого для птиц корма. А так же «строительного материала» для создания мест для успешного выведения потомства.