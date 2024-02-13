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В Турции произошёл масштабный обвал породы на золотом руднике

В Турции произошёл масштабный обвал породы на золотом руднике

Автор:
13 февраля 2024 18:00
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Турция   золото   обвал   рудник   шахта   
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По данным турецких СМИ, под завалами могут находиться люди.

Гигантский глинистый склон горы обвалился на золотом руднике в провинции Эрзинджан на востоке Турции сегодня в 14:28. На опубликованных турецким телеканалом TV-100 кадрах виден пугающий масштаб обвала, после которого порода на сотни метров устремляется вниз по ущелью. Данных о возможных пострадавших пока нет, но по неподтверждённой информации, под завалами могли находиться как минимум семь человек.


"Под землей могут находиться люди, их число пока неизвестно. В район рудника направлены подразделения спасателей", — заявил губернатор провинции Эрзинджан Хамза Айдогду.

В компании Anagold подтвердили чрезвычайное происшествие и сообщили, что поисками пострадавших вместе со спасателями занимаются сотрудники внутренней экстренной службы.


Отмечается, что расположенный в уезде Улич рудник начал работу в 2010 году. При этом компания Anagold была оштрафована в 2022 году за добычу золота с применением цианида.

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Метки: Видео   Турция   золото   обвал   рудник   шахта   
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3  комментария
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58
genymam 2 часа назад
Грунт ведет себя как жидкость, что характерно. Этакий концентрированный селевой поток.
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24k
Валерий 46 минут назад
блин, будто сель сошла.
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10k
MPEG-8 Час назад
Видел как турки строят, там ТБ и не знают про такие.
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