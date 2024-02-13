В Турции произошёл масштабный обвал породы на золотом руднике

По данным турецких СМИ, под завалами могут находиться люди.
Гигантский глинистый склон горы обвалился на золотом руднике в провинции Эрзинджан на востоке Турции сегодня в 14:28. На опубликованных турецким телеканалом TV-100 кадрах виден пугающий масштаб обвала, после которого порода на сотни метров устремляется вниз по ущелью. Данных о возможных пострадавших пока нет, но по неподтверждённой информации, под завалами могли находиться как минимум семь человек.
"Под землей могут находиться люди, их число пока неизвестно. В район рудника направлены подразделения спасателей", — заявил губернатор провинции Эрзинджан Хамза Айдогду.
Источник:
В компании Anagold подтвердили чрезвычайное происшествие и сообщили, что поисками пострадавших вместе со спасателями занимаются сотрудники внутренней экстренной службы.
Отмечается, что расположенный в уезде Улич рудник начал работу в 2010 году. При этом компания Anagold была оштрафована в 2022 году за добычу золота с применением цианида.
Источник:
- Ход конём: Эрдоган подарил Орбану электрокар, а в ответ получил жеребца по кличке Аристократ
- В Турции обнаружили тела двух россиянок: в убийстве матери и её 15-летней дочери подозревают экс-мужа женщины
- Ведущая новостей в Турции вышла в прямой эфир с кофе из Starbucks - и тут же лишилась работы
- "Такой спорт нам не нужен": турецкие футболистки не хотят играть с Патрисией
- Россельхознадзор разрешил импортировать яйца из Турции