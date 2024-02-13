В Турции произошёл масштабный обвал породы на золотом руднике

Зачем отдавать ребенка на плавание

Ход конём: Эрдоган подарил Орбану электрокар, а в ответ получил жеребца по кличке Аристократ

"Такой спорт нам не нужен": турецкие футболистки не хотят играть с Патрисией

Вооружённое нападение на здание суда в Стамбуле попало на видео

Ведущая новостей в Турции вышла в прямой эфир с кофе из Starbucks - и тут же лишилась работы

После расстрела в католической церкви в Стамбуле задержали 47 подозреваемых - среди них есть и...