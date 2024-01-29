После расстрела в католической церкви в Стамбуле задержали 47 подозреваемых - среди них есть и россиянин





А спустя некоторое время глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о задержании подозреваемых:

"В рамках расследования дела о вооруженном нападении на церковь проведены операции по 30 адресам, задержаны 47 человек, в том числе один гражданин России и один гражданин Таджикистана, которые могут быть связаны с "Исламским государством" (запрещенная в РФ террористическая организация )".

По словам министра "Стамбул на протяжении веков был домом для представителей различных конфессий, так будет и впредь". "Мы никогда не потерпим тех, кто будет пытаться нарушить мир и спокойствие в нашей стране", - цитирует Ерликая агентство ТАСС.

Также известно, что Генконсульство РФ в Стамбуле пока не получало обращений от соотечественников в связи с ЧП в храме, а прокуратура Турции запретила любые публикации о случившемся, кроме официальных.