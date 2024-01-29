После расстрела в католической церкви в Стамбуле задержали 47 подозреваемых - среди них есть и россиянин

28 января двое неизвестных в масках вошли в католическую церковь в европейской части Стамбула и открыли огонь. В результате погиб мужчина 1972 года рождения, несколько человек были ранены.
По подозрению в ЧП были задержаны 47 подозреваемых. Среди них есть гражданин Таджикистана и россиянин. Спецслужбы Турции проверяют их на связь с "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация).
Инцидент произошёл вчера, около 11:40 по местному времени в католической церкви Святой Марии в районе Сарыер. В тот момент как раз шла воскресная служба, и в церкви было много прихожан. Камеры наблюдения зафиксировали момент стрельбы.
Осторожно! В видео содержатся сцены стрельбы
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Сразу после ЧП район церкви был оцеплен.
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А спустя некоторое время глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о задержании подозреваемых:
"В рамках расследования дела о вооруженном нападении на церковь проведены операции по 30 адресам, задержаны 47 человек, в том числе один гражданин России и один гражданин Таджикистана, которые могут быть связаны с "Исламским государством" (запрещенная в РФ террористическая организация )".
По словам министра "Стамбул на протяжении веков был домом для представителей различных конфессий, так будет и впредь". "Мы никогда не потерпим тех, кто будет пытаться нарушить мир и спокойствие в нашей стране", - цитирует Ерликая агентство ТАСС.
Также известно, что Генконсульство РФ в Стамбуле пока не получало обращений от соотечественников в связи с ЧП в храме, а прокуратура Турции запретила любые публикации о случившемся, кроме официальных.
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