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В российском селе разместили арт-объект с порнозвездой Сашей Грей в образе Снегурочки

В российском селе разместили арт-объект с порнозвездой Сашей Грей в образе Снегурочки

Автор:
13 февраля 2024 13:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Снегурочка   Челябинская область   арт-объект   забор   саша грей   фото   
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После критики местных жителей Сашу Серову с баннера убрали. А как смотрелась!

В центре села Агаповка Челябинской области рядом со зданием управления образования местные чиновники установили арт-объект с порнозвездой Сашей Грей в образе Снегурочки. Фото опубликовал житель Агаповки, которого возмутило, что героиня фильмов для взрослых (пусть и бывшая) красуется в центре села.


В местных пабликах над мужчиной подтрунивали, обвиняя в том, что ему везде мерещится любимая порнозвезда. Однако глаз у бдительного сельчанина действительно намётанный и он оказался прав. У Саши Грей в самом деле есть фотосессия в русских нарядах, а дизайнер либо не знал, кого "нагуглил", либо сделал это намеренно.

Поначалу в администрации Агаповского района отрицали связь чистого образа русской Снегурочки и американской порнозвезды, отказываясь демонтировать изображение. Но в какой-то момент им, видимо, показали её фильмы фотосессию и они быстренько сняли часть баннера, где располагалось лицо Саши Грей.

Отмечается, что арт-объект, если его так можно назвать, был изготовлен по заказу администрации по случаю проведения областной зимней спартакиады "Уральская метелица". Часть баннера оперативно вернули назад, но уже с лицом другой девушки.


"Сотрудник, ответственный за баннер, нашел в интернете это изображение по запросу девушка в платье в стиле Гжель, что отвечало оформлению мероприятия. Сейчас уже эту картину сняли. Никто из сотрудников и подумать не мог, что это такое изображение", — рассказали в сельской администрации.

Марина Энн Хэнцис (настоящее имя) бывшая порноактриса и модель. В годы своей бурной карьеры с 2006 по 2011 год она снялась в 300 фильмах для взрослых. Сейчас девушка в основном публикует ролики с кулинарными экспериментами.

Источник:

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Метки: Снегурочка   Челябинская область   арт-объект   забор   саша грей   фото   
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31  комментарий
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1k
Ян Час назад
Сотрудник, ответственный за баннер - самый невинный человек в этой теме. А вот житель Агаповки насмотрелся разного, и это не даёт покоя)))
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2k
Bobbus 21 минуту назад
Она больше не будет!
Вон, в другой ветке карпа жарит, исправляется
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20k
Robin Hood Полчаса назад
А ишшо тырнет говорит, что Саша Грей борщ варить умеет. Если чо. Ну для конкурса поваров.
Ссылка www.youtube.com
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19k
Обыватель Полчаса назад
Минуточку.
А откуда они знают про Сашу Грей ?
По порносаитам лазят !!!
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10k
Сергей 42 минуты назад
Жителю Агаповки надо срочно вызвать полицию

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49k
Максим Т. 58 минут назад
Второй раз за день б...дь пиарят....
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10k
Regerald Час назад
Вот зачем контору спалили? Ходили бы мужики, улыбались бы тихо в ус, картинка как картинка.
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474
Шэльмавье фон Шольценко Час назад
Поначалу в администрации Агаповского района отрицали связь чистого образа русской Снегурочки и американской порнозвезды, отказываясь демонтировать изображение. 

10 баллов за предложение
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189
Рома Час назад
Аааа !!! Ржу-нимагу !!!
Да вся эта история - АНЕКДОТ !

А деревенский дрочер , "застучавший " тему - просто придурок !
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13k
Владимир Час назад
Вторая за сегодня Саша Грей. Совпадение?
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4k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Верните Сашу
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300
ruslan d 2 часа назад
Зачетно
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4k
Василий Афиногенов 2 часа назад
грей Сашу Грей!
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51k
Элек Мек 2 часа назад
Видимо жители села хорошо знакомы с творчеством дамы.
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2M
Иван Кемеров 2 часа назад
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5k
Денис 2 часа назад
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6k
AlexAndEr 2 часа назад
Думается не стоит рисовать на заборах, поддерживающую Куев, отработавшую шлюху
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189
Рома сеньор Леонсио Час назад
O tempora, o mores , да ?
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