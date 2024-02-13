В российском селе разместили арт-объект с порнозвездой Сашей Грей в образе Снегурочки

В центре села Агаповка Челябинской области рядом со зданием управления образования местные чиновники установили арт-объект с порнозвездой Сашей Грей в образе Снегурочки. Фото опубликовал житель Агаповки, которого возмутило, что героиня фильмов для взрослых (пусть и бывшая) красуется в центре села.





В местных пабликах над мужчиной подтрунивали, обвиняя в том, что ему везде мерещится любимая порнозвезда. Однако глаз у бдительного сельчанина действительно намётанный и он оказался прав. У Саши Грей в самом деле есть фотосессия в русских нарядах, а дизайнер либо не знал, кого "нагуглил", либо сделал это намеренно.