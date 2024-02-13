В российском селе разместили арт-объект с порнозвездой Сашей Грей в образе Снегурочки

После критики местных жителей Сашу Серову с баннера убрали. А как смотрелась!
В центре села Агаповка Челябинской области рядом со зданием управления образования местные чиновники установили арт-объект с порнозвездой Сашей Грей в образе Снегурочки. Фото опубликовал житель Агаповки, которого возмутило, что героиня фильмов для взрослых (пусть и бывшая) красуется в центре села.
В местных пабликах над мужчиной подтрунивали, обвиняя в том, что ему везде мерещится любимая порнозвезда. Однако глаз у бдительного сельчанина действительно намётанный и он оказался прав. У Саши Грей в самом деле есть фотосессия в русских нарядах, а дизайнер либо не знал, кого "нагуглил", либо сделал это намеренно.
Поначалу в администрации Агаповского района отрицали связь чистого образа русской Снегурочки и американской порнозвезды, отказываясь демонтировать изображение. Но в какой-то момент им, видимо, показали её
фильмы фотосессию и они быстренько сняли часть баннера, где располагалось лицо Саши Грей.
Отмечается, что арт-объект, если его так можно назвать, был изготовлен по заказу администрации по случаю проведения областной зимней спартакиады "Уральская метелица". Часть баннера оперативно вернули назад, но уже с лицом другой девушки.
"Сотрудник, ответственный за баннер, нашел в интернете это изображение по запросу девушка в платье в стиле Гжель, что отвечало оформлению мероприятия. Сейчас уже эту картину сняли. Никто из сотрудников и подумать не мог, что это такое изображение", — рассказали в сельской администрации.
Марина Энн Хэнцис (настоящее имя) бывшая порноактриса и модель. В годы своей бурной карьеры с 2006 по 2011 год она снялась в 300 фильмах для взрослых. Сейчас девушка в основном публикует ролики с кулинарными экспериментами.
Источник:
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Вон, в другой ветке карпа жарит, исправляется
А откуда они знают про Сашу Грей ?
По порносаитам лазят !!!
10 баллов за предложение
Да вся эта история - АНЕКДОТ !
А деревенский дрочер , "застучавший " тему - просто придурок !
И кто тот "мудрый" человек который утвердил сей проект.
Тот кто по порносаита не лазит и не дрочит в тихоря