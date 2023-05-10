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"Застрял в текстурах": жители Самары удивились появившемуся в городе арт-объекту

"Застрял в текстурах": жители Самары удивились появившемуся в городе арт-объекту

Автор:
10 мая 2023 12:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Самара   арт-объект   искусство   обсуждение   памятник   фото   
1085
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Зачем он нужен и что символизирует, жители понять так и не смогли. Но придумали немало своих версий.

На днях в стене, скрывающей от глаз коттеджный посёлок на 1-ой просеке в Самаре, жители заметили загадочный арт-объект, который так же загадочно там появился. Это фигура полуобнажённого мужчины, который, по задумке автора, пытается пройти сквозь бетонный забор.

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На картах новый арт-объект лаконично подписан как "Мужчина в стене", но информации о том, кто его автор и значение этого произведения — попросту нет.

Местным жителям арт-объект не понравился и показался очень странным. Они не понимают, куда и зачем он лезет и гадают, какую часть тела памятнику будут натирать на удачу.

Официальных комментариев от местных властей жители так и не дождались. Но выяснили, что это копия памятника под названием "Человек, проходящий сквозь стену", который был установлен в Париже скульптором Жаном Маре.

Добавим от себя, что подобный стиль в скульптуре довольно популярное явление. В 2021 году на перевале Дятлова установили похожий памятник, посвященный погибшим студентам.

Источник:

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Метки: Самара   арт-объект   искусство   обсуждение   памятник   фото   
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2  комментария
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Алексей Час назад
Основательно застрял. Не вылезет. Грёбанные программеры со своими багами. Надеюсь сейвочка сохранилась.
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mosazer 21 минуту назад
А что не нравится? просто белая стена лучше?
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