"Застрял в текстурах": жители Самары удивились появившемуся в городе арт-объекту

Зачем он нужен и что символизирует, жители понять так и не смогли. Но придумали немало своих версий.
На днях в стене, скрывающей от глаз коттеджный посёлок на 1-ой просеке в Самаре, жители заметили загадочный арт-объект, который так же загадочно там появился. Это фигура полуобнажённого мужчины, который, по задумке автора, пытается пройти сквозь бетонный забор.
На картах новый арт-объект лаконично подписан как "Мужчина в стене", но информации о том, кто его автор и значение этого произведения — попросту нет.
Местным жителям арт-объект не понравился и показался очень странным. Они не понимают, куда и зачем он лезет и гадают, какую часть тела памятнику будут натирать на удачу.
Официальных комментариев от местных властей жители так и не дождались. Но выяснили, что это копия памятника под названием "Человек, проходящий сквозь стену", который был установлен в Париже скульптором Жаном Маре.
Добавим от себя, что подобный стиль в скульптуре довольно популярное явление. В 2021 году на перевале Дятлова установили похожий памятник, посвященный погибшим студентам.
Источник:
- "Это он в чём?": под Иркутском открыли памятник советскому генералу, который наводит на неприятные ассоциации
- 18 работ художников, которые показали, какого прогресса в рисовании они смогли добиться
- 20+ фото подводных статуй, от которых веет загадочностью
- Итальянец делает гигантские фигуры из деревянных блоков
- Художница "сливается" с окружением и делает атмосферные фото