"Застрял в текстурах": жители Самары удивились появившемуся в городе арт-объекту

На днях в стене, скрывающей от глаз коттеджный посёлок на 1-ой просеке в Самаре, жители заметили загадочный арт-объект, который так же загадочно там появился. Это фигура полуобнажённого мужчины, который, по задумке автора, пытается пройти сквозь бетонный забор.