Саша Грей готовит рыбу

2984
1
1
Саша Грей давно уже решила явить миру еще один свой талант. Девушка умеет готовить! И делает это довольно неплохо.
В этот раз вашему вниманию представлены рецепт сибаса - если приготовить все так же, как Саша, то получится действительно вкусно.
Источник:
Ссылки по теме:
- Официант убирает кости из рыбы
- Компания Beastro разработала робота повара, который может готовить до 75 блюд в час
- Баклан лакомится свежей рыбой
- Голодный кот остался без обеда
- Рыжий кот не доволен тем, что ему не достается рыбка
Новости партнёров
реклама
Господи, это было уже больше 10 лет назад, время летит.
Или хозяйствах