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Саша Грей готовит рыбу

Саша Грей готовит рыбу

Автор:
13 февраля 2024 09:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Еда   Сибаса   готовка   знаменитости   кухня   рыба   саша грей   
2984
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Саша Грей давно уже решила явить миру еще один свой талант. Девушка умеет готовить! И делает это довольно неплохо.

В этот раз вашему вниманию представлены рецепт сибаса - если приготовить все так же, как Саша, то получится действительно вкусно.

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Метки: Видео   Еда   Сибаса   готовка   знаменитости   кухня   рыба   саша грей   
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46  комментариев
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5k
Денис Час назад
По привычке перемотал на середину ролика.
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rutt 3 минуты назад
Саня жарит, а не Саню!
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16k
Alex 4 минуты назад
Могла бы для приличия застрять в духовке!!!!
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276
Cool_Romic 7 минут назад
Один я не понимаю, что за "фетиш" во круг ее персоны? Среднестатистическая бывшая порно модель и...
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11k
ScorpionDS 9 минут назад
Может она даст уроки Юлии Высоцкой? Явно более талантливая и в разных сферах ...
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1k
Polotenchick 14 минут назад
Ссылка vk.com
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867
netBuG 20 минут назад
Даже не буду предполагать - к чему именно она готовит бедную рыбу....
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62k
pynh 21 минуту назад
интересно, чем пахнет рыба?
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OLDer Полчаса назад
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65
Liberman Полчаса назад
Замуж,видать, захотела.
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31k
Григорий Полчаса назад
Видел ее в маршрутке - ехала со Школьной в центр. Еле узнал ее тогда - жирненькая была, сейчас совсем иной вид, видать у нас откормили как кабанчика!
Господи, это было уже больше 10 лет назад, время летит.
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19k
Женя Полчаса назад
Грей Сашу, Грей!
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1
Китун Полчаса назад
Видел фильм с ней, который начинался точно так же
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7k
Marlboro 39 минут назад
Друг говорит что он смотрел все ее фильмы :) еще то того как она стала кулинаркой :)
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Daimos 41 минуту назад
У нее такая горячая духовка, а могла и на костре приготовить.
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banzai7 50 минут назад
Не знаю чем она знаменита, но явно хозяйственная девушка.
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Дядя Саша 53 минуты назад
Что бы она не снимала, а глаза всё-равно Лядские...
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2k
Daggers D. Час назад
неудачный фильм, даже известная актриса не смогла его вытянуть.
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451
Человек Наблюдающий Час назад
По привычке перемотал на середину))
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4k
solovei7 Час назад
И рыбку съесть и на х"й сесть, все может))
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692
Bublic 77 Час назад
Не баба, а золото. Надо брать
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