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15 сбивающих с толку арт-объектов из разных стран мира

15 сбивающих с толку арт-объектов из разных стран мира

Автор:
26 мая 2023 08:42
Сообщество : ФотоМир
Метки: арт-объект   в мире   забавно   интересно   искусство   творчество   удивительно   фото   
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Некоторые из них могут показаться спорными с точки зрения замысла и эстетики. Однако в любом случае они заслуживают того, чтобы их оценили. Художники ведь старались!

Современное искусство многих сбивает с толку. Такая реакция общественности совсем неудивительна, ведь огромное количество художников и авторов делает всё возможное, чтобы на их творения обратили должное внимание. Тут, как вы понимаете, без эпатажа и перчинки не обойтись. Для этого любители искусства дают своей фантазии абсолютную свободу, благодаря чему на свет появляются крайне неоднозначные арт-объекты и инсталляции.

Некоторые художники таким образом пытаются привлечь внимание зрителя к какой-то социальной проблеме, другие же просто экспериментируют с альтернативными творческими практиками ради интереса. Ниже представлены произведения искусства, которые выглядят весьма неоднозначно.


Памятник больному пальцу, Франция

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Фрактальная инсталляция, Китай


Выход, Франция


Самая дорогая работа, которая была продана художником при жизни — это скульптура Джеффа Кунса

«Кролик» был продан в 2019 году за 91 миллион долларов. Всё-таки у некоторого искусства есть цена и к тому же довольно-таки весомая.


Гигант, Швеция


Телефон-омар, Сальвадор Дали


Памятник Сибелиусу, Финляндия


Fastentuch, Австрия

Гигантский сиреневый свитер, площадь которого равняется примерно 80 квадратным метрам, был придуман художником Эрвином Вурмом в качестве вуали. Её задача — скрывать изображение Христа во время поста. Автор пояснил, что своей идеей хотел призвать людей относиться друг к другу с большей теплотой.


Desert X, Саудовская Аравия


«Она думала, что это было под поверхностью Земли», Нью-Йорк


Порыв ветра, Нью-Йорк

В этой инсталляции художник Пол Кокседж объединил свой интерес к природе и морфологии бумаги с темой, которая долгое время была важным элементом его дизайнерских работ — светом.


Клауд-Гейт, США


Mount Recyclemore, Великобритания

Своим жестом художник Джо Раш хотел привлечь внимание политиков к проблеме утилизации электронного лома, где содержится не только большое количество ценных ресурсов, но и токсичные вещества.


Ранчо Кадиллаков, США

Жёлтая тыква и танцующая тыква, Япония


Обе скульптуры сделаны одной художницей — Яёи Кусама. Она одержима повторяющимися узорами и аккумуляцией.

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Метки: арт-объект   в мире   забавно   интересно   искусство   творчество   удивительно   фото   
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2  комментария
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32k
АнтонПолднев Час назад
Простите, господа, я отойду на минуту. У меня культурный оргазм...
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hhwost Час назад
дегенерация
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