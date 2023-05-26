15 сбивающих с толку арт-объектов из разных стран мира

Некоторые из них могут показаться спорными с точки зрения замысла и эстетики. Однако в любом случае они заслуживают того, чтобы их оценили. Художники ведь старались!
Современное искусство многих сбивает с толку. Такая реакция общественности совсем неудивительна, ведь огромное количество художников и авторов делает всё возможное, чтобы на их творения обратили должное внимание. Тут, как вы понимаете, без эпатажа и перчинки не обойтись. Для этого любители искусства дают своей фантазии абсолютную свободу, благодаря чему на свет появляются крайне неоднозначные арт-объекты и инсталляции.
Некоторые художники таким образом пытаются привлечь внимание зрителя к какой-то социальной проблеме, другие же просто экспериментируют с альтернативными творческими практиками ради интереса. Ниже представлены произведения искусства, которые выглядят весьма неоднозначно.
Памятник больному пальцу, Франция
Фрактальная инсталляция, Китай
Выход, Франция
Самая дорогая работа, которая была продана художником при жизни — это скульптура Джеффа Кунса
«Кролик» был продан в 2019 году за 91 миллион долларов. Всё-таки у некоторого искусства есть цена и к тому же довольно-таки весомая.
Гигант, Швеция
Телефон-омар, Сальвадор Дали
Памятник Сибелиусу, Финляндия
Fastentuch, Австрия
Гигантский сиреневый свитер, площадь которого равняется примерно 80 квадратным метрам, был придуман художником Эрвином Вурмом в качестве вуали. Её задача — скрывать изображение Христа во время поста. Автор пояснил, что своей идеей хотел призвать людей относиться друг к другу с большей теплотой.
Desert X, Саудовская Аравия
«Она думала, что это было под поверхностью Земли», Нью-Йорк
Порыв ветра, Нью-Йорк
В этой инсталляции художник Пол Кокседж объединил свой интерес к природе и морфологии бумаги с темой, которая долгое время была важным элементом его дизайнерских работ — светом.
Клауд-Гейт, США
Mount Recyclemore, Великобритания
Своим жестом художник Джо Раш хотел привлечь внимание политиков к проблеме утилизации электронного лома, где содержится не только большое количество ценных ресурсов, но и токсичные вещества.
Ранчо Кадиллаков, США
Жёлтая тыква и танцующая тыква, Япония
Обе скульптуры сделаны одной художницей — Яёи Кусама. Она одержима повторяющимися узорами и аккумуляцией.
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