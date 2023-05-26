15 сбивающих с толку арт-объектов из разных стран мира

Современное искусство многих сбивает с толку. Такая реакция общественности совсем неудивительна, ведь огромное количество художников и авторов делает всё возможное, чтобы на их творения обратили должное внимание. Тут, как вы понимаете, без эпатажа и перчинки не обойтись. Для этого любители искусства дают своей фантазии абсолютную свободу, благодаря чему на свет появляются крайне неоднозначные арт-объекты и инсталляции.

Некоторые художники таким образом пытаются привлечь внимание зрителя к какой-то социальной проблеме, другие же просто экспериментируют с альтернативными творческими практиками ради интереса. Ниже представлены произведения искусства, которые выглядят весьма неоднозначно.





Памятник больному пальцу, Франция