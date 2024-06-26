Кот, забор и с забора обзор

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Медленно, но верно уходят в прошлое неказистые, но такие душевные деревянные заборы. Им на смену приходят металлические и кирпичные ограды, за которыми люди прячут свою жизнь.
На таком уютно не устроишься, на соседа не помяукаешь, за прохожими не понаблюдаешь и луной не полюбуешься. Но зато любоваться можно фото, на которых запечатлён этот уютный кусочек жизни. Кот и забор – созданы друг для друга.
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