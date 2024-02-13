В Пулково задержали немца с мармеладными мишками с каннабисом

В петербургском аэропорту Пулково таможенники задержали 38-летнего гражданина Германии, который вёз с собой упаковку мармеладных мишек, в составе которых был каннабис.





Отмечается, что осматривая рюкзак гостя из Гамбурга пулковские таможенники обнаружили там пластиковый пакет с надписью Fink green goldbears и изображением листа каннабиса. Внутри находилось 6 резко пахнущих мармеладных мишек общим весом 20 грамм. Экспресс-тест показал, что в лакомстве действительно содержится тетрагидроканнабинол.