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В Пулково задержали немца с мармеладными мишками с каннабисом

В Пулково задержали немца с мармеладными мишками с каннабисом

Автор:
13 февраля 2024 12:29
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   аэропорт Пулково   задержание   каннабис   мармеладные мишки   таможня   
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Жаль, конечно, этого добряка. Теперь ему грозит от 3 до 7 лет колонии.

В петербургском аэропорту Пулково таможенники задержали 38-летнего гражданина Германии, который вёз с собой упаковку мармеладных мишек, в составе которых был каннабис.


Отмечается, что осматривая рюкзак гостя из Гамбурга пулковские таможенники обнаружили там пластиковый пакет с надписью Fink green goldbears и изображением листа каннабиса. Внутри находилось 6 резко пахнущих мармеладных мишек общим весом 20 грамм. Экспресс-тест показал, что в лакомстве действительно содержится тетрагидроканнабинол.

Мужчина пояснил, что приобрёл сладости с сюрпризом в одном из специализированных магазинов в Германии в конце прошлого года и употреблял их во время долгих перелётов "для спокойного сна". У таможенников других стран, по его словам, вопросов по поводу содержимого упаковки никогда не возникало.


Ну а теперь вопросы возникли. В отношении пассажира возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Любителю мармеладных мишек гамбургских грозит от трёх до семи лет колонии, а также штраф до миллиона рублей. На время следственных мероприятий немца поместили под стражу.

Отметим, что ситуация с гражданином Германия далеко не уникальна. Подобные инциденты происходят в российских аэропортах довольно часто. Но обычно с интересными лакомствами попадаются возвращающиеся из Латинской Америки. В декабре, к примеру, у прилетевшей из Перу жительницы Петербурга таможенники нашли в багаже шоколадку с листом коки.

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Метки: Видео   аэропорт Пулково   задержание   каннабис   мармеладные мишки   таможня   
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4  комментария
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128k
Аааа 2 часа назад
Между тем в образце для подражания Сингапуре прямо по прилету вот такие памятки лежат на стойках и плакаты всюду расклеены, чтобы все знали, чем грозит ввоз веществ в страну.

И да, там при этом демократия, а у нас тирания.

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3k
portroy Полчаса назад
Просто разыскиваемый Международным Уголовным Судом мистер Pootin сообщил в интервью известному американскому тиктокеру, что желал бы выменять какого-то кровавого ГБшника из Германии. Но вот незадача, на обмен у него только заложники с американским гражданством, а немцев нет!
Вот его верные тантон-макуты и проявляют рвение...
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5k
SmartCat101 43 минуты назад
где-то в середине 90х продавали мальборо с канабисом
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138k
parallax Час назад
Как говорят немцы - dumm gelaufen.
Незнание законов не освобождает от ответственности. Теперь будет время выучить русский язык, а заодно и законы.
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