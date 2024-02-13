В Пулково задержали немца с мармеладными мишками с каннабисом

Жаль, конечно, этого добряка. Теперь ему грозит от 3 до 7 лет колонии.
В петербургском аэропорту Пулково таможенники задержали 38-летнего гражданина Германии, который вёз с собой упаковку мармеладных мишек, в составе которых был каннабис.
Отмечается, что осматривая рюкзак гостя из Гамбурга пулковские таможенники обнаружили там пластиковый пакет с надписью Fink green goldbears и изображением листа каннабиса. Внутри находилось 6 резко пахнущих мармеладных мишек общим весом 20 грамм. Экспресс-тест показал, что в лакомстве действительно содержится тетрагидроканнабинол.
Мужчина пояснил, что приобрёл сладости с сюрпризом в одном из специализированных магазинов в Германии в конце прошлого года и употреблял их во время долгих перелётов "для спокойного сна". У таможенников других стран, по его словам, вопросов по поводу содержимого упаковки никогда не возникало.
Ну а теперь вопросы возникли. В отношении пассажира возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Любителю мармеладных мишек гамбургских грозит от трёх до семи лет колонии, а также штраф до миллиона рублей. На время следственных мероприятий немца поместили под стражу.
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Отметим, что ситуация с гражданином Германия далеко не уникальна. Подобные инциденты происходят в российских аэропортах довольно часто. Но обычно с интересными лакомствами попадаются возвращающиеся из Латинской Америки. В декабре, к примеру, у прилетевшей из Перу жительницы Петербурга таможенники нашли в багаже шоколадку с листом коки.
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И да, там при этом демократия, а у нас тирания.
Вот его верные тантон-макуты и проявляют рвение...
Незнание законов не освобождает от ответственности. Теперь будет время выучить русский язык, а заодно и законы.