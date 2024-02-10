"Кощунство и пошлость!": в Москве задержали блогера, "пощекотавшего" грудь памятника «Родина-мать»

В июле прошлого года жительница Саратова Алёна Агафонова гуляла по Мамаеву Кургану и записывала видео. На одном из них девушка сделала вид, что щекочет грудь монумента. Ролик блогер выложила в истории, но через время удалила, поняв, что перегнула палку. Однако интернет помнит всё.
Видео быстро разошлось по многочисленным Телеграм-каналам, и Агафонова поняла, что влипла.
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Она поспешила извиниться, заявив, что не понаслышке знает, что такое война, т.к. воевали её родственники.
— Я бы хотела прокомментировать инцидент, который произошел на днях, с дальнейшей его публикацией в интернет-пабликах. Я ни в коем случае не хотела надругаться над Родиной-матерью и бойцами ВОВ. Я прекрасно вас понимаю, потому что моя бабушка прошла войну, а мои деды доблестно защищали Родину, жертвуя собой ради нашего блага. Мне бы хотелось искренне извиниться за истории, над которыми я точно не хотела посмеяться, над историей своей страны, а особенно человеческими жизнями, которые пали ради нашего будущего. Я патриотична и люблю свою страну, мне важно об этом сказать. Я приношу свои глубочайшие извинения всем, кого хоть как-то задела эта история. Впредь буду внимательнее относиться к тому, что публикую. Мне очень жаль, что так вышло.
Однако извинения не помогли, и полиция возбудила уголовное дело по статье «Осквернение мест захоронения» УК РФ, а его ходом заинтересовался А.Бастрыкин.
Эта история разделила волгоградцев на два лагеря. Одни заявили о том, что город - одно большое кладбище, и скоро вообще нельзя будет ни сфотографироваться, ни посмеяться, чтобы тебя не обвинили в чём-то нехорошем. Другие считают, что все нормальные люди чувствуют грань между допустимыми фото и видео с мест Памяти и теми, которые вызывают лишь недоумение и вопрос "что у них в голове?".
Политолог Вадим Шумилин тогда поддержал волгоградцев, заявивших, что во многом виноваты чиновники, подающе Мамаев курган как какой-то "туристический аттракцион", что, конечно, не оправдывает, но отчасти объясняет поведение Агафоновой.
— Девица из Самары — крайний, но совсем не единственный пример того, как туристы ведут себя на Мамаевом кургане, мягко говоря, несообразно. Веселятся и ликуют, фотографируются в игривых позах, делают вид, что держат Родину-мать в ладони, как жених невесту в старых свадебных видеошедеврах. Увы, удивляться нечему. Когда «Родина-мать» украшает собой сувенирную посуду да открывалки с брелоками. Когда Мамаев курган подается не как огромное воинское кладбище, место скорби, напоминание о цене победы и сути войны, а как туристический аттракцион, архитектурная достопримечательность, в которой лишь размер имеет значение, — пишут Вадим. — Когда неравнодушные люди в самом Волгограде вот уж который год норовят прилепить к нему наклейку «бренд региона», когда на нем проводятся шумные концерты с лазерными шоу. Тогда у многих сограждан, не обремененных умом, образованием и воображением, просто не хватает тяму догадаться самостоятельно, как вести себя на кургане и почему нельзя «лапать» «Родину».
Что касается Агафоновой, то через время она улетела отдыхать на Шри-Ланку, а 8 февраля была задержана в аэропорту Москвы сразу по возвращению в РФ, откуда её перевезли в Волгоград.
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В настоящее время её уголовное дело переквалифицировано на более тяжёлую статью "Реабилитация нацизма".
Агафоновой, как сообщают СМИ, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В СИЗО девушка пробудет месяц до суда.
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Ей грозит до 5 лет лишения свободы.
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Девка по дурацки поглумилась, пускай ей участковый лекцию прочтёт или штраф выпишет, ну если глумёж будет целенаправленно повторяться с завидной регулярностью, тогда да, уже можно человека подтягивать под какую-то там статью исходя из содержимого контента, если человек предупреждений не понимает и продолжает страдать ерундой.
Один Бастрыкин уже пачку карандашей исписал, чурок беря на заметку, остальное МВД за блогерами и картинкам в интернете охотится.
Эта глупость стала системной и лекции уже не работают.
Не раз это было доказано самой жизнью.
Так, что вполне себе действенная мера.
Что же касается твоего «больше нечем заняться», то с чего ты решил, что они больше ничем не занимаются?
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У Лаврова в жопе
Разорвалась клизма.
Бредит-бродит по Европе
Призрак пут леризма!
Срок, конечно перебор.
Штраф и принудительные работы было бы самое то
Так, что шел бы ты нах@й, дурачок
Со своими прогнозами
А отвечать за свои поступки надо.
Это и есть порядок, на который вы так передергиваете, глядя на Европу.
её погубит собственный дурак ...
я оставался безмолвным.
Я не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов,
я промолчал.
Я не был социал-демократом.
Когда они пришли за членами профсоюза,
я не стал протестовать.
Я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за евреями,
я не возмутился.
Я не был евреем.
Когда пришли за мной,
не осталось никого, кто бы заступился за меня.
Я ведь не гей.
Когда они пришли за НКО - я молчал.
Я ведь не НКО.
Когда они пришли за коррупционерами - я молчал.
Я ведь не коррупционер.
Когда они пришли за либералами - я молчал.
Я ведь не либерал.
Потом, когда стало не за кем приходить,
вроде как, нормально зажили….