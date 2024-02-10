"Кощунство и пошлость!": в Москве задержали блогера, "пощекотавшего" грудь памятника «Родина-мать»

Эта история разделила волгоградцев на два лагеря. Одни заявили о том, что город - одно большое кладбище, и скоро вообще нельзя будет ни сфотографироваться, ни посмеяться, чтобы тебя не обвинили в чём-то нехорошем. Другие считают, что все нормальные люди чувствуют грань между допустимыми фото и видео с мест Памяти и теми, которые вызывают лишь недоумение и вопрос "что у них в голове?".





Политолог Вадим Шумилин тогда поддержал волгоградцев, заявивших, что во многом виноваты чиновники, подающе Мамаев курган как какой-то "туристический аттракцион", что, конечно, не оправдывает, но отчасти объясняет поведение Агафоновой.



— Девица из Самары — крайний, но совсем не единственный пример того, как туристы ведут себя на Мамаевом кургане, мягко говоря, несообразно. Веселятся и ликуют, фотографируются в игривых позах, делают вид, что держат Родину-мать в ладони, как жених невесту в старых свадебных видеошедеврах. Увы, удивляться нечему. Когда «Родина-мать» украшает собой сувенирную посуду да открывалки с брелоками. Когда Мамаев курган подается не как огромное воинское кладбище, место скорби, напоминание о цене победы и сути войны, а как туристический аттракцион, архитектурная достопримечательность, в которой лишь размер имеет значение, — пишут Вадим. — Когда неравнодушные люди в самом Волгограде вот уж который год норовят прилепить к нему наклейку «бренд региона», когда на нем проводятся шумные концерты с лазерными шоу. Тогда у многих сограждан, не обремененных умом, образованием и воображением, просто не хватает тяму догадаться самостоятельно, как вести себя на кургане и почему нельзя «лапать» «Родину».







Что касается Агафоновой, то через время она улетела отдыхать на Шри-Ланку, а 8 февраля была задержана в аэропорту Москвы сразу по возвращению в РФ, откуда её перевезли в Волгоград.









