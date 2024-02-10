FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8253 поста • 1043 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
"Кощунство и пошлость!": в Москве задержали блогера, "пощекотавшего" грудь памятника «Родина-мать»

"Кощунство и пошлость!": в Москве задержали блогера, "пощекотавшего" грудь памятника «Родина-мать»

Автор:
10 февраля 2024 08:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Алена Агафонова   Видео   Волгоград   Мамаев Курган   Родина мать   блогер   задержание   полиция   пощекотала грудь   
2225
3
3

В июле прошлого года жительница Саратова Алёна Агафонова гуляла по Мамаеву Кургану и записывала видео. На одном из них девушка сделала вид, что щекочет грудь монумента. Ролик блогер выложила в истории, но через время удалила, поняв, что перегнула палку. Однако интернет помнит всё.

Видео быстро разошлось по многочисленным Телеграм-каналам, и Агафонова поняла, что влипла.


Она поспешила извиниться, заявив, что не понаслышке знает, что такое война, т.к. воевали её родственники.


Я бы хотела прокомментировать инцидент, который произошел на днях, с дальнейшей его публикацией в интернет-пабликах. Я ни в коем случае не хотела надругаться над Родиной-матерью и бойцами ВОВ. Я прекрасно вас понимаю, потому что моя бабушка прошла войну, а мои деды доблестно защищали Родину, жертвуя собой ради нашего блага. Мне бы хотелось искренне извиниться за истории, над которыми я точно не хотела посмеяться, над историей своей страны, а особенно человеческими жизнями, которые пали ради нашего будущего. Я патриотична и люблю свою страну, мне важно об этом сказать. Я приношу свои глубочайшие извинения всем, кого хоть как-то задела эта история. Впредь буду внимательнее относиться к тому, что публикую. Мне очень жаль, что так вышло.

Однако извинения не помогли, и полиция возбудила уголовное дело по статье «Осквернение мест захоронения» УК РФ, а его ходом заинтересовался А.Бастрыкин.



Эта история разделила волгоградцев на два лагеря. Одни заявили о том, что город - одно большое кладбище, и скоро вообще нельзя будет ни сфотографироваться, ни посмеяться, чтобы тебя не обвинили в чём-то нехорошем. Другие считают, что все нормальные люди чувствуют грань между допустимыми фото и видео с мест Памяти и теми, которые вызывают лишь недоумение и вопрос "что у них в голове?".


Политолог Вадим Шумилин тогда поддержал волгоградцев, заявивших, что во многом виноваты чиновники, подающе Мамаев курган как какой-то "туристический аттракцион", что, конечно, не оправдывает, но отчасти объясняет поведение Агафоновой.

— Девица из Самары — крайний, но совсем не единственный пример того, как туристы ведут себя на Мамаевом кургане, мягко говоря, несообразно. Веселятся и ликуют, фотографируются в игривых позах, делают вид, что держат Родину-мать в ладони, как жених невесту в старых свадебных видеошедеврах. Увы, удивляться нечему. Когда «Родина-мать» украшает собой сувенирную посуду да открывалки с брелоками. Когда Мамаев курган подается не как огромное воинское кладбище, место скорби, напоминание о цене победы и сути войны, а как туристический аттракцион, архитектурная достопримечательность, в которой лишь размер имеет значение, — пишут Вадим. — Когда неравнодушные люди в самом Волгограде вот уж который год норовят прилепить к нему наклейку «бренд региона», когда на нем проводятся шумные концерты с лазерными шоу. Тогда у многих сограждан, не обремененных умом, образованием и воображением, просто не хватает тяму догадаться самостоятельно, как вести себя на кургане и почему нельзя «лапать» «Родину».


Что касается Агафоновой, то через время она улетела отдыхать на Шри-Ланку, а 8 февраля была задержана в аэропорту Москвы сразу по возвращению в РФ, откуда её перевезли в Волгоград.






В настоящее время её уголовное дело переквалифицировано на более тяжёлую статью "Реабилитация нацизма".


Агафоновой, как сообщают СМИ, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В СИЗО девушка пробудет месяц до суда.



Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ynews   Алена Агафонова   Видео   Волгоград   Мамаев Курган   Родина мать   блогер   задержание   полиция   пощекотала грудь   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
36  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Pterodactyl 52 минуты назад
Ну ни хрена себе опасный рецидивист. А если серьезно, там же в статье и принудительные работы есть. Пускай ходит, мусор собирает вокруг памятника.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Dmitry 7 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Example 6.2.6 7 минут назад
Такое чувство, что правоохранительным органам заняться более нечем. Всех преступников уже пересажали, казнокрадов выявили, хулиганам уши надрали.. Образовалась целая куча свободного времени, надо теперь каждого дурачка в наручах таскать по кабинетам, дела придумывать. Лишь бы на верх отчитаться о проделанной работе, ради повышений, званий и премий.
Девка по дурацки поглумилась, пускай ей участковый лекцию прочтёт или штраф выпишет, ну если глумёж будет целенаправленно повторяться с завидной регулярностью, тогда да, уже можно человека подтягивать под какую-то там статью исходя из содержимого контента, если человек предупреждений не понимает и продолжает страдать ерундой.
Один Бастрыкин уже пачку карандашей исписал, чурок беря на заметку, остальное МВД за блогерами и картинкам в интернете охотится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
terikfj036@hotter.pro 10 минут назад
на более тяжёлую статью "Реабилитация нацизма". - обвиняйте сразу в строительстве бухенвальда ...


-
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
terikfj036@hotter.pro 12 минут назад
я же говорю
У Лаврова в жопе
Разорвалась клизма.
Бредит-бродит по Европе
Призрак пут леризма!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Владимир 13 минут назад
Принудительных работ на благоустройстве вполне достаточно. И уголовка уже за повторение непотребства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр 15 минут назад
Сажать не надо, на работы. У нас любят про стаканчики и прочее "юморить", но бросок стаканчика в представителя власти гораздо ужаснее любой хрени. И тут - надо отвечать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Борис Карабанов 15 минут назад
Я одного не пойму. Ну, хорошо, недостаток воспитания, отсутствие внутренней культуры, ограниченность исторического кругозора - всё можно понять, ибо это срамная болезнь общая. Но КАК можно, считая себя блогером, т.е. априори быть погруженным в информационное поле интернета с головой, не замечать ситуации в стране и вокруг себя, когда можно быть арестованным за неудачно выбранную расцветку бижутерии, быть избитым за цвет волос, стиль одежды и подобные вещи? Или они кроме своих постов и комментов к ним ничего не читают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
terikfj036@hotter.pro 15 минут назад
проходя там в начале 90 х годов я пукнул . скажите пожалуйста , меня отправят в газовую камеру или раcстреляют ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр Ломовицкий 18 минут назад
показательно посадить по максимуму чтоб создать прецедент и показать всяким блохерам что нужно пользоваться головой а не жопой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
GROMOZEKA 18 минут назад
Прекрасно то, что должно быть понимания ответа за свои действия.
Срок, конечно перебор.
Штраф и принудительные работы было бы самое то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Вадим Курбатов 22 минуты назад
Маразм крепчал, деревья гнулись…
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
АНДРЕЙ Полчаса назад
Согласен ,она дура, но сажать на 5 лет перебор, пусть улицы годок метёт ,туалеты общественные убирает, полы в домах для душевно больных моет -это будет лучшим уроком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Alex Полчаса назад
Баба несомненно полная дура... Но тюрьма- явный перебор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
494
Денис Веселов Полчаса назад
Готовтесь новый 37-й впереди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49
piharev1 GROMOZEKA 16 минут назад
почему дурачек?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
terikfj036@hotter.pro Полчаса назад
Реабилитация нацизма" - cразу в строительстве Бухенвальда обвиняйте ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Наблюдатель 39 минут назад
Бред какой-то... согласен, баба дура, а Мамаев курган далеко не место для веселья. Но тоскать ее в наручниках, да еще и в клетку посадили, это явно перебор! Дайте административку, пусть идет улицу метёт, поработает на благо общества.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Руслан 39 минут назад
Блогер - это диагноз. Судя по видавшему виды е@алу этой тупицы, она уже не пи.здюшка 18 летняя, а взрослая тётка. И быть такой тупой курицей - сродни преступлению. Пусть посидит месячишко, и ей и другим тупицам наука будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−8
edibaty440@depar.pwedibaty440@depar.pw 51 минуту назад
России не опасен внешний враг
её погубит собственный дурак ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−8
edibaty440@depar.pwedibaty440@depar.pw 52 минуты назад
Когда нацисты пришли за коммунистами,
я оставался безмолвным.
Я не был коммунистом.

Когда они сажали социал-демократов,
я промолчал.
Я не был социал-демократом.

Когда они пришли за членами профсоюза,
я не стал протестовать.
Я не был членом профсоюза.

Когда они пришли за евреями,
я не возмутился.
Я не был евреем.

Когда пришли за мной,
не осталось никого, кто бы заступился за меня.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Том Сойер 53 минуты назад
Отдать её на хор, в тюрьму - на неделю, чтобы навсегда запомнила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−8
−4
terikfj036@hotter.pro Том Сойер Полчаса назад
побывал ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 7 комментариев
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

219078



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 6 февраля
Мемы из соцсетей. Свежак за 6 февраля
В Ялте предложили национализировать и отдать под ЗАГС виллу Софии Ротару
В Ялте предложили национализировать и отдать под ЗАГС виллу Софии Ротару
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Мастер и Маргарита
Мастер и Маргарита
Стекло Apple Vision Pro царапается как пластик — гарнитуру проверили на устойчивость к повреждениям (видео)
Стекло Apple Vision Pro царапается как пластик — гарнитуру проверили на устойчивость к...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Компьютерные игры 17-летней давности

Лучшие демотиваторы
Когда обычные мясные блюда уже не удивляют.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#в мире#интересно#авто аварии#забавно#позитив#подборка#дети#Спорт
#животные#машина#Юмор#люди#Автовсячина#природа#факты#Китай#соцсети#Россия
#автомобили#Прикол#ДТП#аварии#США#интересное#Разное#кот#футбол#полиция
Свобода от комиссий за переводы и платежи Свобода от комиссий за переводы и платежи "Где кошелёк, бабуль?": в Новосибирской области задержали подростков, издевавшихся на пенсионеркой "Где кошелёк, бабуль?": в Новосибирской области задержали подростков, издевавшихся на пенсионеркой "Почему ты такая мразь?": в Екатеринбурге задержали треш-стримера, унижавшего на камеру пожилых женщин "Почему ты такая мразь?": в Екатеринбурге задержали треш-стримера, унижавшего на камеру пожилых... В Волгограде задержали треш-стримера, который в прямом эфире угрожал убить девушку В Волгограде задержали треш-стримера, который в прямом эфире угрожал убить девушку В Подмосковье поймали педофила, платившего детям деньги "за молчание" В Подмосковье поймали педофила, платившего детям деньги "за молчание" В московском ТЦ охранник ранил ножом посетителя и сбежал В московском ТЦ охранник ранил ножом посетителя и сбежал

На что жалуетесь?

Вернуться