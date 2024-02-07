Генерала таможни уволили из ФТС после пьяного дебоша в Калининграде

Из Федеральной таможенной службы (ФТС) уволили начальника Главного управления тылового обеспечения Олега Завгороднего, устроившего пьяный дебош в калининградском отеле Crystal House Suite Hotel & SPA. СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщают, что 6 февраля генерал-лейтенант ушёл по собственному желанию.





Дебош в дорогом отеле, напомним, произошёл по случаю празднования командировки 1 февраля. Заместитель руководителя ФТС России генерал-полковник Андрей Струков и генерал-лейтенант Завгородний прилетели в Калининград для участия в ежегодной коллегии подведения итогов работы местной таможни, но перед этим решили изрядно выпить.



