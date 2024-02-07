Генерала таможни уволили из ФТС после пьяного дебоша в Калининграде

Второго генерала, который смог избежать задержания, видимо, пощадили.
Из Федеральной таможенной службы (ФТС) уволили начальника Главного управления тылового обеспечения Олега Завгороднего, устроившего пьяный дебош в калининградском отеле Crystal House Suite Hotel & SPA. СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщают, что 6 февраля генерал-лейтенант ушёл по собственному желанию.
Дебош в дорогом отеле, напомним, произошёл по случаю празднования командировки 1 февраля. Заместитель руководителя ФТС России генерал-полковник Андрей Струков и генерал-лейтенант Завгородний прилетели в Калининград для участия в ежегодной коллегии подведения итогов работы местной таможни, но перед этим решили изрядно выпить.
Насколько известно, пьяный дебош устроили оба генерала, но Струков успел спрятаться от росгвардейцев в своём номере. Завгороднему повезло меньше, он оказался в крайне
унизительном неприглядном виде запечатлён в отделе полиции.
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Добавим, что на днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент с генералами таможни, попросив журналиста задать все интересующие его вопросы непосредственно ФТС России.
Генерал Завгородний возглавлял Главное управление тылового обеспечения с 2017 года. До этого он работал в Мосгордуме на должности заместителя руководителя аппарата, а также возглавлял административно-хозяйственный департамент Россельхозбанка.
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Павел Артемьевич Верещагин (к/ф "Белое солнце пустыни")
Детская игра в силе: Кто не спрятался я не виноват!
Струков умеет прятаться, потому он начальник, а зам у него оказался лохом.
Жаль что не у нас...
Иначе увольнение по собственному с сохранением генеральской пенсии народ не оценит.
Но это ещё не всё . Как не всё ?
Фраза из "Того Мюнхгаузена"
Бесплатный перелет в любую точку России для него и членов семьи, бесплатное санаторно-курортное обеспечение на всей территории России (а если потребуется по медицинским показателям и за пределами) также для всей семьи.
Скидка на коммунальные услуги - но это только нам нищим кажется благом, для них незаметно.
Там ещё много всякого развеселого )
И вот в наказание за косяк, его предлагают просто перевести из действующих генералов в отставные ...
Накажите меня так же ))