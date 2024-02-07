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Генерала таможни уволили из ФТС после пьяного дебоша в Калининграде

Генерала таможни уволили из ФТС после пьяного дебоша в Калининграде

Автор:
07 февраля 2024 14:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   генерал   дебош   росгвардия   таможня   увольнение   фтс   
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Второго генерала, который смог избежать задержания, видимо, пощадили.

Из Федеральной таможенной службы (ФТС) уволили начальника Главного управления тылового обеспечения Олега Завгороднего, устроившего пьяный дебош в калининградском отеле Crystal House Suite Hotel & SPA. СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщают, что 6 февраля генерал-лейтенант ушёл по собственному желанию.


Дебош в дорогом отеле, напомним, произошёл по случаю празднования командировки 1 февраля. Заместитель руководителя ФТС России генерал-полковник Андрей Струков и генерал-лейтенант Завгородний прилетели в Калининград для участия в ежегодной коллегии подведения итогов работы местной таможни, но перед этим решили изрядно выпить.


Насколько известно, пьяный дебош устроили оба генерала, но Струков успел спрятаться от росгвардейцев в своём номере. Завгороднему повезло меньше, он оказался в крайне унизительном неприглядном виде запечатлён в отделе полиции.

Добавим, что на днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент с генералами таможни, попросив журналиста задать все интересующие его вопросы непосредственно ФТС России.


Генерал Завгородний возглавлял Главное управление тылового обеспечения с 2017 года. До этого он работал в Мосгордуме на должности заместителя руководителя аппарата, а также возглавлял административно-хозяйственный департамент Россельхозбанка.

Источник:

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Метки: Видео   генерал   дебош   росгвардия   таможня   увольнение   фтс   
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92  комментария
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59k
dima423 3 часа назад
Отличная новость) Хорошо что не замяли...
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130
михаил 4 минуты назад
Не всё коту творог, можно и мордой об порог
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10k
Дмитрий 6 минут назад
А как же товарищ Струков? Он то чего? Забыл заявление написать?
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6k
HungryGoblin 14 минут назад
А я вот думаю, а что там с конфискацией, двумя другими участниками и стоимостью гостиницы?
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4k
Руслан 17 минут назад
Не пропадёт…Связи остались, устроится в какую-нибудь крупную логистическую компанию с хорошим окладом. Или свою собственную создаст.
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5k
ПЕТР 36 минут назад
Генерал видно засиделся на тыловом обеспечении. Позорище конечно. Пусть его дачу проверят, на какой машине ездит и жена каким бизнесом занимается, что бы уж по полной.
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1k
Kra 37 минут назад
Судя по всему , не захотели его "отмазывать", а то бы отмазали
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5k
Terminator 39 минут назад
Интересно, что видос слили
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4k
andre77 39 минут назад
Хорошо бухнул,с шиком.
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35k
БамбарбияКиргуду 45 минут назад
А там помнится какая то баба была.Чё то ни инфы,ни сисек.
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14k
KotSkripaley 57 минут назад
А кто может уволить генерала? Маршал?
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91
Артём KotSkripaley 42 минуты назад
Учитывая должность этого алкаша, уволил его лично руководитель ФТС.
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91
Иван Иванов 59 минут назад
Ладно,этот попался. Сколько их там ещё с пропитыми мозгами осталось.
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8k
Vladimir Час назад
Каждый чиновник, любого ведомства должен знать - незаменимых нет. Даже на место самого талантливого всегда найдется пара-тройка кандидатов. И уж они своего шанса не упустят, и в спину толкнут, и ногу подставят, и скандал раскрутят. Генерал помни - враг не дремлет!!!
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3k
Максим Макашев Час назад
"... была у меня таможня....<...> ... теперь таможни нет..." (С)
Павел Артемьевич Верещагин (к/ф "Белое солнце пустыни")
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248
ruslan d Час назад
Достойное завершение карьеры , я надеюсь именно уволили а не отправили на генеральскую пенсию с дачкой и клячкой
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248
ruslan d KotSkripaley 54 минуты назад
Ну в принципе тоже норм , по сути страшного ничего не натворил ...
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42k
Сергей Час назад
Надо учиться быстро прятаться, невзирая на количество принятого на грудь!
Детская игра в силе: Кто не спрятался я не виноват!
Струков умеет прятаться, потому он начальник, а зам у него оказался лохом.
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26k
ЦСКА Час назад
"Достойное" завершение карьеры...Хорошо отдохнул!
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843
бдятел Час назад
Должностным лицам за марание чести дОлжно исполнять сеппуку....
Жаль что не у нас...
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3k
Павел Новиченко Час назад
Только позорное увольнение, конфискация всего имущества, включая имущество родственников до 7го колена, разжалование до рядового.
Иначе увольнение по собственному с сохранением генеральской пенсии народ не оценит.
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165
ilya Час назад
Нормально он так прибухнул.
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61
Петр 2 часа назад
Посадить за несоответствие свиноЧИНА и то что посрамил и опорочил РФ. На пару лет и штраф с конфискацией. Блевотина бл. Форму еще носит.....
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