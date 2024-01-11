Россиянке грозит срок из-за привезённой из Перу плитки шоколада

Гостинец, как не трудно догадаться, был с сюрпризом, но туристка, судя по всему, не знала, что за такое в России светит уголовная статья.
В петербургском аэропорту Пулково задержали 40-летнюю россиянку с необычными сладостями, которые она привезла из Перу. При досмотре багажа сотрудников таможни заинтересовала шоколадка с надписью Coca Leaf Stevia и зеленым листиком, видневшимся сквозь прорезь в упаковке.
Шоколадку сразу отправили на экспертизу в Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление, где выяснилось, что в упаковке со злосчастным шоколадом находился настоящий лист коки, из которого делают кокаин. Его вес составил каких-то 0,0875 грамма. Но этого оказалось достаточно, чтобы обвинить туристку в контрабанде наркотических средств. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.
Известно, что в России антинаркотические законы одни из самых суровых в мире. Поэтому подобные перегибы на местах происходят достаточно часто. Понятно, что задержанная вряд ли планировала произвести из этого листика кокаин, поэтому здравый смысл, скорее всего, возобладает и с женщины обвинение снимут. Журналисты, к слову, посчитали, что из найденного листика коки можно произвести "пылинку" — 0,00025 грамма кокаина. В качестве расчёта брались официальные данные, согласно которым, на производство килограмма белого порошка необходимо примерно 350 килограммов листьев коки.
Напомним, что у другие питерские таможенники продемонстрировали 10 января куда более серьёзный "улов" — целую тонну кокаина, изъятую в Большом порту Санкт-Петербурга.
Источник:
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Дое..ались бы еще до майки, сделанной из конопляных волокон.
Вряд ли досматривают весь багаж с таким пристрастием...