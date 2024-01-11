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Россиянке грозит срок из-за привезённой из Перу плитки шоколада

Россиянке грозит срок из-за привезённой из Перу плитки шоколада

Автор:
11 января 2024 15:58
Сообщество : Криминал
Метки: Наркотики   Перу   Санкт-Петербург   аэропорт   задержание   лист коки   таможня   туристка   шоколад   
1593
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Гостинец, как не трудно догадаться, был с сюрпризом, но туристка, судя по всему, не знала, что за такое в России светит уголовная статья.

В петербургском аэропорту Пулково задержали 40-летнюю россиянку с необычными сладостями, которые она привезла из Перу. При досмотре багажа сотрудников таможни заинтересовала шоколадка с надписью Coca Leaf Stevia и зеленым листиком, видневшимся сквозь прорезь в упаковке.


Шоколадку сразу отправили на экспертизу в Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление, где выяснилось, что в упаковке со злосчастным шоколадом находился настоящий лист коки, из которого делают кокаин. Его вес составил каких-то 0,0875 грамма. Но этого оказалось достаточно, чтобы обвинить туристку в контрабанде наркотических средств. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.

Известно, что в России антинаркотические законы одни из самых суровых в мире. Поэтому подобные перегибы на местах происходят достаточно часто. Понятно, что задержанная вряд ли планировала произвести из этого листика кокаин, поэтому здравый смысл, скорее всего, возобладает и с женщины обвинение снимут. Журналисты, к слову, посчитали, что из найденного листика коки можно произвести "пылинку" — 0,00025 грамма кокаина. В качестве расчёта брались официальные данные, согласно которым, на производство килограмма белого порошка необходимо примерно 350 килограммов листьев коки.


Напомним, что у другие питерские таможенники продемонстрировали 10 января куда более серьёзный "улов" — целую тонну кокаина, изъятую в Большом порту Санкт-Петербурга.

Источник:

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Метки: Наркотики   Перу   Санкт-Петербург   аэропорт   задержание   лист коки   таможня   туристка   шоколад   
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9  комментариев
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3k
Илья Час назад
Надо еще печенек с гашишом привести.
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18k
Toxictofa 8 минут назад
Что за бред?
Дое..ались бы еще до майки, сделанной из конопляных волокон.
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1k
Kra 20 минут назад
Интересно, кто навел на нее?...
Вряд ли досматривают весь багаж с таким пристрастием...
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10k
Trenzel2003 Полчаса назад
Вот тебе и сувенир. Училка в школе, а было это 1980 году, после того как я сказал что едем с мамой на море, просила гербарий составить из южных растений. Хорошо что мы только на черное море ездили. А если бы куда нибудь в перу???
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1k
Злодей Полчаса назад
Странная инфа, конечно. Никогда не поверю,что российские таможенники настолько суровы,что досматривают у каждого человека каждую плитку шоколада.
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2k
Максим Макашев 40 минут назад
Портовые таможенники и таможенники в аэропорту - это две большие разницы: одни целый день на улице работают, а другие в помещении аэропорта. Отсюда и мышление совершенно разное.
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853
александр ломовицкий Час назад
она знала что лакомство содержит наркотическое растение ? знала . но все равно потащила его через таможню. отправьте ее в дурку , она просто тупая.
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148
Феличита александр ломовицкий 38 минут назад
ты ещё скажи что она собиралось привезти 1000 таких шоколадок, тогда точно грамм можно выварить
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