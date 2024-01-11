Россиянке грозит срок из-за привезённой из Перу плитки шоколада

В петербургском аэропорту Пулково задержали 40-летнюю россиянку с необычными сладостями, которые она привезла из Перу. При досмотре багажа сотрудников таможни заинтересовала шоколадка с надписью Coca Leaf Stevia и зеленым листиком, видневшимся сквозь прорезь в упаковке.





Шоколадку сразу отправили на экспертизу в Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление, где выяснилось, что в упаковке со злосчастным шоколадом находился настоящий лист коки, из которого делают кокаин. Его вес составил каких-то 0,0875 грамма. Но этого оказалось достаточно, чтобы обвинить туристку в контрабанде наркотических средств. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.