Смоленский таможенник отказался от взятки в 15 тысяч долларов за ввоз белорусских товаров

Инспектор смоленской таможни отказался от крупной взятки, предложенной контрабандистом за ввоз в Россию "белорусских" товаров. Какой именно груз был фуре - не сообщается. Но, скорее всего, это была пресловутая санкционка.

Как сообщили в Федеральной таможенной службе, большегруз на автодороге М-1 "Беларусь" был арестован ещё в конце декабря. В ходе разбирательств 61-летний собственник товаров вышел на связь с инспектором по контролю за ввозом и оборотом товаров и предложил ему за 15 тысяч долларов закрыть глаза на документы и пропустить фуру в Россию. Сотрудник таможни сообщил о попытке подкупа своему руководству, а те - в компетентные органы. 25 января правоохранители устроили встречу сотрудника таможни и взяткодателя, на которой и поймали за руку ушлого коммерсанта.