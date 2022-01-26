Смоленский таможенник отказался от взятки в 15 тысяч долларов за ввоз белорусских товаров

Честного сотрудника ждёт премия , а нерадивого бизнесмена - солидный срок. Заслужили.
Инспектор смоленской таможни отказался от крупной взятки, предложенной контрабандистом за ввоз в Россию "белорусских" товаров. Какой именно груз был фуре - не сообщается. Но, скорее всего, это была пресловутая санкционка.
Как сообщили в Федеральной таможенной службе, большегруз на автодороге М-1 "Беларусь" был арестован ещё в конце декабря. В ходе разбирательств 61-летний собственник товаров вышел на связь с инспектором по контролю за ввозом и оборотом товаров и предложил ему за 15 тысяч долларов закрыть глаза на документы и пропустить фуру в Россию. Сотрудник таможни сообщил о попытке подкупа своему руководству, а те - в компетентные органы. 25 января правоохранители устроили встречу сотрудника таможни и взяткодателя, на которой и поймали за руку ушлого коммерсанта.
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В отношении задержанного завели уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК ("Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере"). Предпринимателю грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. А честного сотрудника таможни руководство пообещало наградить премией.
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Не от простой же жизни это происходит.
Или у человека просто напросто вообще весь бизнес изначально на этом строился, или без этого приходится колоссальные трудности преодолевать (пусть и кино, как в спиноффе глухаря Карпов автосервис открывал, честно? Пришлось кровлю снимать и пропитывать обрешетку, стропила и пр.) Фактически иногда просто прижимают человека в угол, из которого два выхода (как две стены) - взятка или закрытие бизнеса вообще (или банкротство со всеми вытекающими и закапывающими...).
Кто же такой нал в руки суёт? Такой товар с таким откатом возят через спец окна.
Станиславский.
Не надо ля ля про честных ментов