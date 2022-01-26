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Смоленский таможенник отказался от взятки в 15 тысяч долларов за ввоз белорусских товаров

Смоленский таможенник отказался от взятки в 15 тысяч долларов за ввоз белорусских товаров (2 фото + 1 видео)

Автор:
26 января 2022 19:24
Сообщество : Криминал
Метки: Белоруссия   взятка   видео   задержание   смоленск   таможня   товары   
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Честного сотрудника ждёт премия , а нерадивого бизнесмена - солидный срок. Заслужили.

Инспектор смоленской таможни отказался от крупной взятки, предложенной контрабандистом за ввоз в Россию "белорусских" товаров. Какой именно груз был фуре - не сообщается. Но, скорее всего, это была пресловутая санкционка.


Как сообщили в Федеральной таможенной службе, большегруз на автодороге М-1 "Беларусь" был арестован ещё в конце декабря. В ходе разбирательств 61-летний собственник товаров вышел на связь с инспектором по контролю за ввозом и оборотом товаров и предложил ему за 15 тысяч долларов закрыть глаза на документы и пропустить фуру в Россию. Сотрудник таможни сообщил о попытке подкупа своему руководству, а те - в компетентные органы. 25 января правоохранители устроили встречу сотрудника таможни и взяткодателя, на которой и поймали за руку ушлого коммерсанта.

В отношении задержанного завели уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК ("Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере"). Предпринимателю грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. А честного сотрудника таможни руководство пообещало наградить премией.

Источник:

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Метки: Белоруссия   взятка   видео   задержание   смоленск   таможня   товары   
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22  комментария
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2k
Роман Бумеров Час назад
Ересь какая то. Бизнесмен явно хитроотлюбленный, машинку послал самостоятельно без нормальных доков и зажав 300 баксов брокерам. Даже санкционка едет нормально закрытая, если уж не совсем палево, и нормально приезжает.
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16k
Corvus Corax 24 минуты назад
Наверняка таможенник знал, что его пасут...
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61k
Опиум для народа Полчаса назад
Как удачно, прямо к Дню Таможенника объявился Герой!

Ссылка www.youtube.com
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4k
Севастьян Полчаса назад
Так уж и отказался ?Просто подумал что проверка на вшивость.
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19k
Luc72 38 минут назад
За дачу взятки самое ЛОГИЧНОЕ и благоразумное - отменить наказание вообще. Кто, интересно, его придумал, ну вот серьезно, наверняка было протолкнуто в законодательство самими законодателями, ибо им не всегда в ма-А-а-сквах сидеть, но и потом на должностях разных, хлебных.

Не от простой же жизни это происходит.
Или у человека просто напросто вообще весь бизнес изначально на этом строился, или без этого приходится колоссальные трудности преодолевать (пусть и кино, как в спиноффе глухаря Карпов автосервис открывал, честно? Пришлось кровлю снимать и пропитывать обрешетку, стропила и пр.) Фактически иногда просто прижимают человека в угол, из которого два выхода (как две стены
) - взятка или закрытие бизнеса вообще (или банкротство со всеми вытекающими и закапывающими...).
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4k
Andrey Abramov 40 минут назад
Какие то 15 тысяч и звездочка на погонах... нашли что с чем сравнивать.
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543
Bendix 48 минут назад
Бабки на камеру и я считать умею. Ты покажи, как он тебе совал этот наличман. Или камер нет в таких местах?
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4k
Кистень 58 минут назад
Можно бесконечно смотреть как горит огонь, течёт вода и считают деньги.
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4k
Владимир Час назад
уж очень мутная и неправдоподобная история
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22k
Андрей Иванов Час назад
Ссылка youtu.be
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12k
gavrosh Час назад
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13k
net Час назад
Ну всё, граница на замке))
Кто же такой нал в руки суёт? Такой товар с таким откатом возят через спец окна.
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2
dmitry Час назад
Неужели действительно появляются те, кто мзду не берет? Такое можно только приветствовать.
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733
Serg Dex Час назад
Чет взятка крупная, вот он засомливался, не тероризм [мат], а мож пасли, честный таможенник это только бурят на крымско- украинской границе
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13k
Великий Кормчий Час назад
Просто в фуре было куда что то более ценное, чем откат в 15 бакинских...
Не надо ля ля про честных ментов
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2
dmitry Великий Кормчий Час назад
А может быть, ему действительно за Державу обидно? Зачем же сразу-то вот так.
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2k
Sandmännchen (DDR) Час назад
Бывает же такое? Взятку! Таможеннику! Вот мразь!
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