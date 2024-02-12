Эти часы сделаны специально для врачей. Что за странный вид?

Часы снабжены коротким стальным браслетом, на конце которого держатель-прищепка. Носят такие часы на груди - например, на кармане. Это удобно именно для врачей - медик может узнать время, просто опустив глаза. Не нужно поднимать руку, чтобы посмотреть время на запястье и вообще отвлекаться от работы. Вот как это выглядело. Длину браслета можно было регулировать.