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Эти часы сделаны специально для врачей. Что за странный вид?

Эти часы сделаны специально для врачей. Что за странный вид?

Автор:
12 февраля 2024 13:59
Сообщество : СССР
Метки: СССР   врачи   медики   советские вещи   часы   
1275
5

Модель часов "Заря", выпущенных в Советском Союзе в 80-е годы, выглядит необычно. Здесь нет привычного браслета или ремешка. Вернее, браслет есть, но какой-то непонятный.

Часы снабжены коротким стальным браслетом, на конце которого держатель-прищепка. Носят такие часы на груди - например, на кармане. Это удобно именно для врачей - медик может узнать время, просто опустив глаза. Не нужно поднимать руку, чтобы посмотреть время на запястье и вообще отвлекаться от работы. Вот как это выглядело. Длину браслета можно было регулировать.

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Часы были небольших размеров (диаметр корпуса 22 мм), - простенькими: из латуни, с акриловым стеклом. Зато практичными. Два часовых формата: 12-часовой (черные крупные цифры), 24-часовой (красные цифры меньшего размера).

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Метки: СССР   врачи   медики   советские вещи   часы   
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14  комментариев
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57k
turyst 4 часа назад
Сразу понятно, что это женские часы.

Мужчине неудобно смотреть на висящий на его груди циферблат, угол слишком острый.
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5k
Elena Ki Час назад
Не прищепка, а булавка
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58k
Мойша 2 часа назад
А как же эта?
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18k
Сергей 2 часа назад
А не проще на стену повесить?)
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1k
София 3 часа назад
А почему на фото не советские медсестры?
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17k
Kucher 3 часа назад
А красные цифры для старшего состава, которые не могут в уме прибавить двенадцать?
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38k
Вепс 4 часа назад
"Часы снабжены коротким стальным браслетом, на конце которого держатель-прищепка"

А на фотках булавка, а не прищепка=)
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21k
Luc72 4 часа назад
Так и подумал, что только для женщин, при том с большими сиськами
, ибо просто "опустив глаза" все равно ничего не видно будет под таким углом.
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94k
Херанука Паибалу 4 часа назад
киздец
22 мм
пуговица средних размеров
поди, разгляди там что-то....
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