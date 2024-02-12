Эти часы сделаны специально для врачей. Что за странный вид?

Модель часов "Заря", выпущенных в Советском Союзе в 80-е годы, выглядит необычно. Здесь нет привычного браслета или ремешка. Вернее, браслет есть, но какой-то непонятный.
Часы снабжены коротким стальным браслетом, на конце которого держатель-прищепка. Носят такие часы на груди - например, на кармане. Это удобно именно для врачей - медик может узнать время, просто опустив глаза. Не нужно поднимать руку, чтобы посмотреть время на запястье и вообще отвлекаться от работы. Вот как это выглядело. Длину браслета можно было регулировать.
Часы были небольших размеров (диаметр корпуса 22 мм), - простенькими: из латуни, с акриловым стеклом. Зато практичными. Два часовых формата: 12-часовой (черные крупные цифры), 24-часовой (красные цифры меньшего размера).
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Мужчине неудобно смотреть на висящий на его груди циферблат, угол слишком острый.
А на фотках булавка, а не прищепка=)
22 мм
пуговица средних размеров
поди, разгляди там что-то....