Ретро-снимки о том, какой была медицина в прошлом

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Как хорошо, что мы живём во времена МРТ и лазерной хирургии - думается после просмотра этих фото. В прошлом врачи придумывали разные способы лечения, и некоторые из них кажутся весьма жутковатыми. Посмотрим на несколько винтажных кадров о том, какой была медицина когда-то.
Электрическая ванна из 1910-ого. Тогда врачи пытались лечить ревматизм электричеством и водой
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Пациентка пользуется ингаляционным аппаратом с лекарствами, якобы избавляющими от симптомов гриппа
"Женское лекарство" - по сути тоник, который избавлял женщин от болей во время менструаций
Источник: — переведено специально для fishki.net
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