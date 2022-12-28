FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1121 пост • 214 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках
Ретро-снимки о том, какой была медицина в прошлом

Ретро-снимки о том, какой была медицина в прошлом

Автор:
28 декабря 2022 21:25
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Прошлое   винтаж   врачи   здоровые   медики   медицина   ретро фото   старые фото   фото   фотографии   
1138
21
Как хорошо, что мы живём во времена МРТ и лазерной хирургии - думается после просмотра этих фото. В прошлом врачи придумывали разные способы лечения, и некоторые из них кажутся весьма жутковатыми. Посмотрим на несколько винтажных кадров о том, какой была медицина когда-то.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: Прошлое   винтаж   врачи   здоровые   медики   медицина   ретро фото   старые фото   фото   фотографии   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
59k
Похабыч Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Лис 9 минут назад
Пиявки или банки? А рыбьим жиром и нас в детсаде потчевали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Павел Полчаса назад
Как на последней фотографии, делают рентген в ветклиниках животинкам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

72400



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Судья из Норвегии после женитьбы на украинке, захотел стереть Украину с карты мира
Судья из Норвегии после женитьбы на украинке, захотел стереть Украину с карты мира
Тем временем в Ирландии: 25 мемов из самой зеленой и веселой страны
Тем временем в Ирландии: 25 мемов из самой зеленой и веселой страны
Набирающие популярность в сообществах
Новогодние праздники в Москве. Куда сходить?⁠⁠
Новогодние праздники в Москве. Куда сходить?⁠⁠
Засыпающего на ходу россиянина мобилизовали и отправили в сапёры
Засыпающего на ходу россиянина мобилизовали и отправили в сапёры
Blackview BV9200: новый флагманский смартфон с большим экраном и объемом памяти
Blackview BV9200: новый флагманский смартфон с большим экраном и объемом памяти
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пришелец из прошлого

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#кино#забавно#дтп#Ynews#аварии#рождество#авто аварии
#Юмор#новый год#подборка#история#позитив#люди#праздник#автомобили#США#автомир
#интересно#интересное#животные#в мире#Спорт#Приколы#фильм#картинки#фотографии#Разное
В Новый год без приключений В Новый год без приключений Эпоха до компьютеров: ретро фото девушек с пишущими машинками Эпоха до компьютеров: ретро фото девушек с пишущими машинками Беспощадная мужская мода 70-х годов Беспощадная мужская мода 70-х годов 20+ архивных фотографий семьи Романовых 20+ архивных фотографий семьи Романовых Винтажные кадры знаменитостей с кошками Винтажные кадры знаменитостей с кошками Мужчина пожаловался врачам на чёрный и "волосатый" язык Мужчина пожаловался врачам на чёрный и "волосатый" язык

На что жалуетесь?

Вернуться