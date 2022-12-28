Ретро-снимки о том, какой была медицина в прошлом

Как хорошо, что мы живём во времена МРТ и лазерной хирургии - думается после просмотра этих фото. В прошлом врачи придумывали разные способы лечения, и некоторые из них кажутся весьма жутковатыми. Посмотрим на несколько винтажных кадров о том, какой была медицина когда-то.

0

Электрическая ванна из 1910-ого. Тогда врачи пытались лечить ревматизм электричеством и водой 0 Источник:

×

×

Руководство джентльмена по ампутации всегда заканчивается бренди 0 Источник:

Маска-респиратор во время эпидемии испанского гриппа, конец 1910-х годов 0 Источник:

Пациентка пользуется ингаляционным аппаратом с лекарствами, якобы избавляющими от симптомов гриппа 0 Источник:

Очередь за ложечкой рыбьего жира. Англия, 1960 год 0 Источник:

"Женское лекарство" - по сути тоник, который избавлял женщин от болей во время менструаций 0 Источник:

Железные лёгкие - машины, используемые для лечения больных полиомиелитом 0 Источник:

Ещё одно устройство, помогающее дышать при полиомиелите 0 Источник:

Стоматологическая бор-машина с ножным приводом. Первую такую изобрели в 1871 году в США 0 Источник:

Набор для использования пиявок в лечебных целях 0 Источник:

Чумные маски 0 Источник:

Женщины-стоматологи, 1909 год 0 Источник:

0 Источник:

Один из ранних протезов, 1890-1900 0 Источник:

Детей лечат от рахита загаром 0 Источник:

Устройство для увеличения роста, 1931 год 0 Источник:

Дети на осмотре у школьного стоматолога, 1935 0 Источник:

Приспособление для домашней ринопластики, 1944 год 0 Источник:

Ёмкость для переливания крови, 1978 год 0 Источник: