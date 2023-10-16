Вещи из прошлого: назад в 90-е и 2000-е

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В каждом времени и эпохе есть знакомые события и предметы. В этом посте собраны фишки, которые помнит целое поколение. А некоторыми вещами до сих пользуются!
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Виталик получил на пейджер сообщение от пейджинговой компании:
-"Петушара грёбаный! Купи уже себе телефон! Мы из-за тебя
13 лет закрыться не можем!."
они и сейчас никера не понимают .
На фото 7 - подставка по учебники - семидесятые.
На 13-м - часть фотографии школьного спортзала. Пол выделили.
Компьютеров и прочей хрени не было.
Были секции, кружки, и прочие занятия. Мы не вылезали из спортзалов.
При чём, судя по цвету пола - это из конца восьмидесятых/ девяностых.
В наше время пол был коричневый.
До 90-х ни гематогена, ни бидончиков..., да нихрена не было.
Кассетница, что на последнем фото - из 80-х. У меня бежевая до сих пор стоит.