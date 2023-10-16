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Вещи из прошлого: назад в 90-е и 2000-е

Вещи из прошлого: назад в 90-е и 2000-е

Автор:
16 октября 2023 15:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи из прошлого   СССР   вещи из 2000х   вещи из 90х   ностальгия   советские вещи   советский быт   
3061
16

В каждом времени и эпохе есть знакомые события и предметы. В этом посте собраны фишки, которые помнит целое поколение. А некоторыми вещами до сих пользуются!

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Метки: Вещи из прошлого   СССР   вещи из 2000х   вещи из 90х   ностальгия   советские вещи   советский быт   
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22  комментария
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2k
Yapon_otez Час назад
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3k
Хачик 6 минут назад
Напомнило...)))
Виталик получил на пейджер сообщение от пейджинговой компании:
-"Петушара грёбаный! Купи уже себе телефон! Мы из-за тебя
13 лет закрыться не можем!."
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2k
Виктор Глущенко 23 минуты назад
Археологи будущего вообще не поймут
они и сейчас никера не понимают .

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15k
Kostick Полчаса назад
ля, вспомнил сколько абонку за пейджер платил - 20$ по курсу..
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255
Абвгд Еёжзиклмн Полчаса назад
просто, соринка в глаз попала, что ли))
просто, соринка в глаз попала, что ли))
просто, соринка в глаз попала, что ли))
просто, соринка в глаз попала, что ли))
просто, соринка в глаз попала, что ли))
просто, соринка в глаз попала, что ли))
просто, соринка в глаз попала, что ли))
просто, соринка в глаз попала, что ли))
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35k
Андрей Иванов 58 минут назад
За исключением помады, дубля, пейджера и сурдоперевода всё было ещё в 70-х. Подставка под книги, наверное и раньше была. По крайней мере мне такую покупали в 1977 не как новейший гаджет, а по совету типа "наш с таки всю школу отходил". Бидоны вообще со времён царя Гороха. Парты Эрисмана и Короткова появились аж в 1870-м Заколки такие у нас девчонки носили. Гематоген в России стал выпускаться после 1917 года
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1k
Мария Коненкова Час назад
Помада Kiki - точно, была, неплохая была помада. Панасоник - до сих пор на даче как радиоприёмник пашет. Удлинитесь - не только пользуются, ещё и в наше время такие выпускают, у меня есть, недавно купленный. Подставка для книг - фигня про внуков, ломались моментально, от ношения в ранцах или просто от того, что на них книжки ставили, но центральная стойка постоянно отпаивалась, у большинства в классе подставки были с блямбой из скотча, которым прикручивали её обратно. "Пятнашки" - да, лежат де-то в коробке с документами. Заколочки помню, у меня была какая-то синенькая то ли бабочка, то ли кленовый листочек, не помню. "Норка" и "Вазелин" - узнаваемо, но сейчас тоже продаются, да даже тушь-плевалка "Ленинградская" продаётся - жуткая вещь, малейший чих и следовое количество слезы из глаз - и чёрные разводы и глаза щиплет. Подставка под кассеты - есть такое дело, стоит, и кассеты стоят, у меня даже один носитель жив, на котором можно их послушать)). Что реально из прошлого - это вкладыши.
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723
София Час назад
Все это было, кроме такой парты и гематогена.
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145
ruslan d Час назад
Гематоген в Спаре на кассе продают
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9k
sedoisever 2 часа назад
Мда... Опять всё в кучу. Вещи из 70-80-х вместе с пейджером, но туда же: "90-е..."
До 90-х ни гематогена, ни бидончиков..., да нихрена не было.
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205
Катюшка Yapon_otez 54 минуты назад
и квасом :)
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Спелая кукурузинка

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