Пожилой женщине чудом вернули зрение с помощью электростимуляции

80-летняя писательница из Новой Зеландии по имени Линли Худ 12 лет назад лишилась зрения. У неё обнаружили редкую форму глаукомы, и дали печальные прогнозы. Спустя много лет женщина приняла участие в одном исследовании, где произошло настоящее чудо — она неожиданно для всех снова начала видеть.
12 лет назад Линли Худ, писательница из Новой Зеландии, потеряла зрение. Вечером, во время чтения книги, левый глаз женщины внезапно стал видеть хуже. Она списала это на усталость и решила лечь спать, но на следующее утро проблема не ушла. Врачи установили, что у женщины редкая форма глаукомы, и прогнозировали, что её состояние уже не улучшится, и требуется лишь не допустить прогрессирования заболевания. Спустя время женщина почти полностью ослепла. Однако, много лет спустя она вновь обрела зрение.. самым неожиданным образом.
В 2020 году Линли упала и сломала кости таза. Позже её пригласили принять участие в исследовательском проекте Университета Отаго по лечению хронической боли с помощью электростимуляции. Но эта процедура, помимо избавления от боли, помогла и в другой проблеме. Участников проекта разделили на две группы: первые носили специальный шлем с подключенными электродами, и получали электрическую стимуляцию мозга. Вторая группа "плацебо", получала только поверхностную стимуляцию кожи головы. 80-летняя Линли была в группе плацебо. После четырех недель электростимуляции её ухудшившееся зрение восстановилось почти на 100 процентов. Офтальмолог женщины не мог в это поверить.
"Её зрение улучшилось настолько, что ее офтальмолог сказал, что это настоящее чудо. Мы нечасто используем слово "чудо" в науке, но оно действительно подходит к этой ситуации. Мы не ожидали такого результата, но видеть, что моё исследование так улучшило чью-то жизнь, и есть чудо," - рассказала соруководитель проекта, доктор Дивья Адхиа.
Сейчас женщина приспосабливается к новому образу жизни. Она хорошо видит, и снова хочет вернуться к писательской деятельности. Никто точно не знает, как электрическая стимуляция вернула зрение Линли, но в данный момент исследователи заняты разработкой новых проектов, которые помогут людям с похожими проблемами.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Линли была в группе плацебо." ... "Никто точно не знает, как электрическая стимуляция вернула зрение Линли"