Пожилой женщине чудом вернули зрение с помощью электростимуляции

В 2020 году Линли упала и сломала кости таза. Позже её пригласили принять участие в исследовательском проекте Университета Отаго по лечению хронической боли с помощью электростимуляции. Но эта процедура, помимо избавления от боли, помогла и в другой проблеме. Участников проекта разделили на две группы: первые носили специальный шлем с подключенными электродами, и получали электрическую стимуляцию мозга. Вторая группа "плацебо", получала только поверхностную стимуляцию кожи головы. 80-летняя Линли была в группе плацебо. После четырех недель электростимуляции её ухудшившееся зрение восстановилось почти на 100 процентов. Офтальмолог женщины не мог в это поверить.