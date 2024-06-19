FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11698 постов • 1476 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Музей "спрятал" африканскую маску, которую запрещено видеть всем женщинам

Музей "спрятал" африканскую маску, которую запрещено видеть всем женщинам

Автор:
19 июня 2024 09:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: африканская маска   в мире   музей   новости   факты   фото   
996
3


Мистический деревянный атрибут разрешали использовать во время церемоний и ритуалов только мужчинам народа игбо.

Музей Оксфордского университета "Питт Риверс" (The Pitt Rivers Museum) неожиданно снял с экспозиции деревянную маску, которую по верованиям африканского племени запрещено видеть женщинам. Сотрудники заведения разместили возле артефакта табличку с предупреждением о "культурной безопасности", а также удалили его изображение с веб-сайта.

Как выяснилось, снятая с экспозиции маска была изготовлена нигерийским народом игбо. По словам исследователей, этот мистический атрибут разрешали использовать во время церемоний и ритуалов только мужчинам.

Интересно, что примечания с предупреждениями появились и у ряда других экспонатов.

"Здесь могут быть чувствительные с культурной точки зрения изображения, слова и описания, которые обычно не используются в определенных публичных или общественных контекстах", — указано на официальном веб-сайте.

В справке о деревянной маске игбо были удалены фотографии, а описание сопровождается словами "нельзя видеть женщинам". Кроме того, кураторам запретили публично демонстрировать ее средствам массовой информации.

"Мы серьезно относимся к культурной безопасности и стремимся держать в курсе каждого, предоставляя соответствующие советы", — говорится в сообщении.

Такое решение вызвало волну критики со стороны посетителей музея. Среди прочих на скандал отреагировала искусствовед и писательница Рут Миллингтон.

"Отказывать всем женщинам в доступе к чему-то, что считается табу в одной конкретной культуре, мне кажется крайней позицией, особенно учитывая, что это касается современного, либерального и образованного общества. Безусловно, женщины имеют право сами решать, хотят ли они смотреть на артефакт или нет, предварительно прочитав о культурных особенностях", — отметила она.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: африканская маска   в мире   музей   новости   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
hhwost 48 минут назад
законный владелец (народ игбо) ЗАПРЕТИЛ. такая формулировка понятна этой либерастке Рут Миллингтон?

и, да, пример банальный и набивший оскомину, но пусть Каабу в Мекке сходит посмотрит, потому что ей ЗАХОТЕЛОСЬ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3041 пост (2954 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1085010



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Люди из стали. Виктор Пономарёв
Люди из стали. Виктор Пономарёв
«Я гражданин этой страны, она мне должна»: иноагент Максим Покровский* заявил, что приедет в Россию за деньгами
«Я гражданин этой страны, она мне должна»: иноагент Максим Покровский* заявил, что...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Юрий Соломин
Юрий Соломин
Первая и такая успешная
Первая и такая успешная
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Юмор#забавно#кошка#факты#кот#маразм#Ynews#Спорт
#в мире#Прикол#позитив#машина#новости#собака#фильм#Девушка#сарказм#дети
#животные#интересно#история#Китай#улыбнуло#конфликт#интересное#США#кино#Германия
Первая и такая успешная Первая и такая успешная В Китае умерших детей воскрешают в цифровой копии В Китае умерших детей воскрешают в цифровой копии Правда ли, что китайцы научились использовать для охраны природы искусственный интеллект? Правда ли, что китайцы научились использовать для охраны природы искусственный интеллект? Понты по-китайски: личный телохранитель, когда едешь к маме и папе Понты по-китайски: личный телохранитель, когда едешь к маме и папе Благодаря землетрясению в Мехико обнаружили колоссальную голову змеи Благодаря землетрясению в Мехико обнаружили колоссальную голову змеи Гениальный индийский маркетинг – смартфоны с лучком Гениальный индийский маркетинг – смартфоны с лучком

На что жалуетесь?

Вернуться