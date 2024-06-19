Музей "спрятал" африканскую маску, которую запрещено видеть всем женщинам

Мистический деревянный атрибут разрешали использовать во время церемоний и ритуалов только мужчинам народа игбо.
Музей Оксфордского университета "Питт Риверс" (The Pitt Rivers Museum) неожиданно снял с экспозиции деревянную маску, которую по верованиям африканского племени запрещено видеть женщинам. Сотрудники заведения разместили возле артефакта табличку с предупреждением о "культурной безопасности", а также удалили его изображение с веб-сайта.
Как выяснилось, снятая с экспозиции маска была изготовлена нигерийским народом игбо. По словам исследователей, этот мистический атрибут разрешали использовать во время церемоний и ритуалов только мужчинам.
Интересно, что примечания с предупреждениями появились и у ряда других экспонатов.
"Здесь могут быть чувствительные с культурной точки зрения изображения, слова и описания, которые обычно не используются в определенных публичных или общественных контекстах", — указано на официальном веб-сайте.
В справке о деревянной маске игбо были удалены фотографии, а описание сопровождается словами "нельзя видеть женщинам". Кроме того, кураторам запретили публично демонстрировать ее средствам массовой информации.
"Мы серьезно относимся к культурной безопасности и стремимся держать в курсе каждого, предоставляя соответствующие советы", — говорится в сообщении.
Такое решение вызвало волну критики со стороны посетителей музея. Среди прочих на скандал отреагировала искусствовед и писательница Рут Миллингтон.
"Отказывать всем женщинам в доступе к чему-то, что считается табу в одной конкретной культуре, мне кажется крайней позицией, особенно учитывая, что это касается современного, либерального и образованного общества. Безусловно, женщины имеют право сами решать, хотят ли они смотреть на артефакт или нет, предварительно прочитав о культурных особенностях", — отметила она.
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и, да, пример банальный и набивший оскомину, но пусть Каабу в Мекке сходит посмотрит, потому что ей ЗАХОТЕЛОСЬ.