Музей "спрятал" африканскую маску, которую запрещено видеть всем женщинам

Музей Оксфордского университета "Питт Риверс" (The Pitt Rivers Museum) неожиданно снял с экспозиции деревянную маску, которую по верованиям африканского племени запрещено видеть женщинам. Сотрудники заведения разместили возле артефакта табличку с предупреждением о "культурной безопасности", а также удалили его изображение с веб-сайта.

Как выяснилось, снятая с экспозиции маска была изготовлена нигерийским народом игбо. По словам исследователей, этот мистический атрибут разрешали использовать во время церемоний и ритуалов только мужчинам.

Интересно, что примечания с предупреждениями появились и у ряда других экспонатов.