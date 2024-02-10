20 закулисных кадров из известных фильмов, которые покажут их с другой стороны

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Мир кино поистине удивителен и впечатляет людей уже много лет. Интересен не только результат, который мы видим на большом экране, но и процесс создания шедевров. В этом посте вы увидите редкие и забавные кадры со съемок хорошо известных фильмов. Взгляните!
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15. В некоторых местах, где снимали "Игры престолов", был недоступен интернет, актёры развлекались, как могли
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