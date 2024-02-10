20 закулисных кадров из известных фильмов, которые покажут их с другой стороны

Мир кино поистине удивителен и впечатляет людей уже много лет. Интересен не только результат, который мы видим на большом экране, но и процесс создания шедевров. В этом посте вы увидите редкие и забавные кадры со съемок хорошо известных фильмов. Взгляните!





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1. Первая сцена "Форреста Гампа" 0 Источник:

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2. У Сильвестра Сталлоне до сих пор живут черепахи, которых он использовал в “Рокки I" 0 Источник:

3. Марк Хэмилл носил халат Кэрри Фишер, чтобы защититься от песка 0 Источник:

4. Черепашки-ниндзя девяностых отдыхают от своих костюмов 0 Источник:

5. Майкл Мэдсен и Тим Рот после съёмок финальной сцены в "Бешенных псах" 0 Источник:

6. Шелдон Купер знакомится с собой в детстве 0 Источник:

7. Донни и Фрэнк много лет спустя 0 Источник:

8. Джон Траволта не переодевался после окончания дня съёмок фильма "Фанат" 0 Источник:

9. Гамора и её мини-версия не могут поделить один стул 0

10. На съёмках "Пиратов Карибского моря" 0 Источник:

11. Энн Хэтэуэй подкрепляется во время съёмок "Отверженных" 0 Источник:

12. За кулисами "Индианы Джонс" 0 Источник:

13. Гэри Олдман и Натали Портман подружились на съёмках "Леона" 0 Источник:

14. Том Круз на Бурдж-Халифе отрабатывает трюки 0 Источник:

15. В некоторых местах, где снимали "Игры престолов", был недоступен интернет, актёры развлекались, как могли 0 Источник:

16. Уставший Фредди Крюгер 0 Источник:

17. Нео и агент Смит доказывают, что дружба может многое 0 Источник:

18. Элайджа Вуд и Энди Сёркис слушают подсказку режиссёра 0 Источник:

19. Дэниел Рэдклифф и Хелена Бонэм Картер в свободную минуту на съёмках "Гарри Поттера" 0 Источник: