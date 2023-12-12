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13 редких продуктов, которые кажутся какой-то шуткой

13 редких продуктов, которые кажутся какой-то шуткой

Автор:
12 декабря 2023 21:50
Сообщество : Еда
Метки: Кажутся   Поверить   Редкие   продукты   сложно   шутка   
2017
14

Иногда производители могут удивить нас товарами, в существование которых сложно поверить, пока не увидите их собственными глазами: например, мороженое с чесноком или газировка со вкусом бекона. В этом посте вы увидите необычные продукты, которые существуют в разных уголках мира.

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Метки: Кажутся   Поверить   Редкие   продукты   сложно   шутка   
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9  комментариев
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5k
Вадим Игнатьев 47 минут назад
Томатное мороженное в СССР 70х самое дешёвое было. 6 копеек.
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10k
Борис Карабанов 11 минут назад
В конце 80-х - была в продаже рыбная варено-копченая колбаса. Очень вкусная! Ровно два руб. за кг.. потом исчезла и больше не появилась. Жаль.
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178
ruslan d 55 минут назад
В крафтовый пивняк сходите , там тоже есть с чего прифигеть )))
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206
golubtcov31@mail.ru ruslan d Полчаса назад
Очень нравится грибное пиво/гозе
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ruslan d Cornho Полчаса назад
https://arma-craft.clients.site/https://arma-craft.clients.site/
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178
ruslan d golubtcov31@mail.ru Полчаса назад
да там на все вкусы есть
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818
Тамара Витальевна Час назад
Взбитые сливки подсоленные с чесноком на заварном тесте- не плохая, кстати, закуска под крепкую алкашку. Туда ещё и хрена можно добавить.
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