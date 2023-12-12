13 редких продуктов, которые кажутся какой-то шуткой

2017
14
Иногда производители могут удивить нас товарами, в существование которых сложно поверить, пока не увидите их собственными глазами: например, мороженое с чесноком или газировка со вкусом бекона. В этом посте вы увидите необычные продукты, которые существуют в разных уголках мира.
1. Газировка со вкусом чеснока
На рынках и в магазинах Швейцарии можно найти безалкогольный напиток с необычным чесночным вкусом. Попробовав его, вы почувствуете сильный привкус чеснока и полное отсутствие запаха после употребления.
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2. Вода со вкусом мяса
Такую воду в бутылках предлагает компания MeatWater. Их вода со вкусом мяса годится для завтрака или приема пищи, только в жидкой форме.
3. Овощное мороженое
Производители приготовили два вкуса: помидоры с вишней и морковь с апельсином. Возможно, с помощью этого продукта дети начнут есть больше овощей.
4. Рыбные колбаски
В Японии довольно популярны различные морепродукты и их производные. Среди них можно найти рыбные колбаски.
5. Жевательная резинка-фрикадельки
Покупая эту жевательную резинку, не надейтесь почувствовать вкус настоящих фрикаделек под этим оригинальным внешним видом скрывается обычная жевательная резинка.
6. Пицца с Киткатом
Это еще одно изобретение жителей страны восходящего солнца. Для начинки используется специальный набор для выпечки: при приготовлении в духовке он нагревается, поджаривается, но не растекается. Туристы из других стран, попробовавшие пиццу на десерт, в большинстве случаев называют ее вполне нормальной едой.
7. Содовая с беконом
Эту воду можно найти в Америке. Люди, которые пробовали, говорят, что на вкус она напоминает сладкую газировку, в которой растворили кусочек бекона.
8. Консервированные яйца
Маринованные яйца в банках - неотъемлемая часть национальных кухонь Китая и Великобритании. Раньше их мариновали, чтобы хранить в течение длительного времени; сегодня они используются в качестве закуски к пиву или сидру.
9. Напиток из плаценты
Напитки с содержанием плаценты довольно популярны среди японцев, так как в последнее время все больше говорят об их пользе для здоровья. Хотя учёные считают, что его положительное влияние на организм весьма сомнительно.
10. Молоко броненосца
Люди, которые пробовали этот напиток, больше не хотят его употреблять. Некоторые описывают его вкус как склизкий и отвратительный.
11. Жевательная резинка, которая превращает запах пота в запах роз
Эта жевательная резинка ценится японцами не за вкус. Производитель, токийская фирма Otoko Kaoru, наделил свой продукт поистине уникальной функцией: жевательная резинка нейтрализует не только неприятный запах изо рта, но и запах пота.
12. Блинная вода
Блинный напиток можно найти в Японии. Это довольно редкий способ употребления любимого с детства блюда.
13. Чесночное мороженое
Это необычное мороженое производится в США и на чесночной ферме в Великобритании. Любители чеснока или просто желающие могут посетить эту ферму и попробовать множество различных продуктов, приготовленных из чеснока, начиная с чесночного мороженого и заканчивая чесночным пивом.
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Видимо, какой-то петушатник.
И ещё что-то про кафтан...