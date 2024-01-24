Свежие киномемы для киноманов

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Как связаны "Гарри Поттер" и "Властелин колец", где в автомобиле можно найти дроида Торговой Федерации, про нереалистичное изображение грызунов в голливудском кино и кое-что ещё в нашей мемно-киношной подборке.
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14. Эта картинка действительно хорошо описывает новый фильм Ридли Скотта. Такая же нелепица
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Метки: Адам Сэндлер Гарри Поттер Звёздные войны Мемы Юмор блокбастеры властелин колец голливуд кино фильмы
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