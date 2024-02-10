Бобы сновидений, умеющие путешествовать в поисках лучшей жизни

Род энтада включает и деревья, и кустарники, и даже древесные лианы. Но самая выдающаяся из них – это Entada Rheedii – лиана, стручки и бобы которой считаются самыми крупными в мире. При длине основного стебля порядка 75 метров и обхвате до 40 сантиметров стручок может вырастать до полутора метров. Боб диаметром 4-5 сантиметров весит около 30 граммов.