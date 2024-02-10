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Бобы сновидений, умеющие путешествовать в поисках лучшей жизни

Бобы сновидений, умеющие путешествовать в поисках лучшей жизни

Автор:
10 февраля 2024 17:32
Сообщество : Факты
Метки: Растение   боб   лиана   морское сердце   перемещение   плод   путешествие   сон   факт   энтада   
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Семейство бобовых довольно впечатляющее и насчитывает порядка 18 тыс. видов. Но это растение из стран, берега которых омывает Индийский океан, во всех смыслах выдающееся.

Род энтада включает и деревья, и кустарники, и даже древесные лианы. Но самая выдающаяся из них – это Entada Rheedii – лиана, стручки и бобы которой считаются самыми крупными в мире. При длине основного стебля порядка 75 метров и обхвате до 40 сантиметров стручок может вырастать до полутора метров. Боб диаметром 4-5 сантиметров весит около 30 граммов.

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Цветёт энтада белыми или желтоватыми соцветиями с приятным ароматом. А когда стручок созревает и засыхает, то боб вместе с частью оболочки отламывается. Края фрагмента плоские, напоминают крыло и легко переносятся ветром и океанскими волнами.

Издавна жители прибрежных стран – Норвегии, Исландии, Британии находили на берегу странные, но симпатичные коробочки. Люди называли их морским сердцем из-за похожей формы и использовали отполированные волнами до гладкости природные шкатулки для хранения всяких мелочей типа спичек.

Тогда ещё не знали, что так растущие на побережье лианы отправляют бобы на поиски подходящих условий. Они хорошо переносят долгое пребывание в солёной воде, сохраняя отличную всхожесть. Что примечательно, их лесные собратья такой способностью не обладают: попав в воду, семена просто тонут.

Энтада ридии – настоящая путешественница. Исследователи обнаруживают на них даже отметины, оставленные морскими обитателями. Попытки оценить вкус боба, кстати, тоже не влияют на всхожесть.

В Азии бобы используют в народной медицине для приготовления восстанавливающей мази. А отвар коры пьют при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Австралийские аборигены после предварительного вымачивания варят их и едят как обычные овощи.

Помимо этого растение используют как дрова и делают из него верёвки. Но, пожалуй, самой удивительной особенностью, которой обладает энтада, является способность вызывать осознанные сновидения.

Об этом  издавна знали шаманы и использовали измельчённые до порошкообразного состояния бобы как добавку к табаку и сырьё для заваривания напитка, после которых можно успокоиться, войти в гармонию с собой и погрузиться в осознанные сновидения.

Те, кто не решается пойти на такие радикальные меры, носят морское сердце с собой в качестве амулета, веря в его сверхъестественные защитные способности.

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Метки: Растение   боб   лиана   морское сердце   перемещение   плод   путешествие   сон   факт   энтада   
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Alush Полчаса назад
Осознанные сновидения... Какое загадочное словосочетание. На что похоже-то?
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Galateya

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