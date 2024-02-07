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Мастера высокой кухни и элегантных поз

Мастера высокой кухни и элегантных поз

Автор:
07 февраля 2024 16:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: Животное   дичь   изображение   композиция   кот   натюрморт   окружение   плод   фото   цветы   
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Одно время в моде были так называемые охотничьи натюрморты с изображением битой дичи, выловленной рыбы, различных плодов и предметов быта.

Собственно, с французского nature morte и переводится как «мёртвая природа». Но когда кухонные натюрморты украшают живые шеф-повара, особенно пушистые и с хвостами, то эти картины получаются гораздо более позитивными, поднимают настроение, улучшают аппетит и являют собой настоящую усладу для глаз истинных кошатников.

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Метки: Животное   дичь   изображение   композиция   кот   натюрморт   окружение   плод   фото   цветы   
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