Скромное растение, спасавшее мореходов от мучительных страданий

Моряки стали собирать траву и есть не только в свежем виде, но и солить в бочонках как капусту и брать с собой в путешествия. В скандинавских странах и в наши дни ложечница употребляется в свежем виде как салат, заготавливается на зиму (солится).

По вкусу она похожа на хрен, поэтому служит отличной добавкой для салатов. Помогает добавить пикантности и любым бутербродам.