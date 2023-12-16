Скромное растение, спасавшее мореходов от мучительных страданий

Жизнь моряков в прежние времена была сплошной борьбой. И пираты их одолевали, и страшные штормы, и опасные обитатели океанских глубин. Но самый грозный враг был невидимкой.
Цинга – болезнь, провоцируемая нехваткой витамина C и проявляемая общей слабостью, болезненностью и кровоточивостью дёсен, была очень распространена среди моряков, что обуславливалось длительными плаваниями и скудным рационом питания.
Конечно, парни и рыбу ловили, и морского зверя добывали. Сытно, довольно вкусно, но для предупреждения авитаминоза мало. Во время долгого плавания в организме замедлялась выработка коллагена. А потом и вовсе прекращалась, вследствие чего прочность соединительной ткани сходила на нет. Самым печальным проявлением была потеря зубов. Запасы ягод и фруктов с овощами быстро заканчивались. Их можно было пополнить во время редких остановок. Но это если берег благодатный и плодородный. А если поход был в северные моря?
Суровая природа приполярных областей сделала людям бесценный подарок – скорбутную траву (на латыни цинга – scorbutus). Научное название этого растения – ложечница лекарственная (Cochlearia officinalis). Встречается оно в Скандинавии. У нас растёт в Архангельской, Мурманской областях, республике Коми и Ненецком автономном округе, предпочитая солончаки и болотистую местность.
Ложечница относится к семейству Капустных, в первый год образует из прикорневых листьев розетку, на второй, если их не сорвали, даёт скромные белые цветы с приятным глубоким ароматом.
Полный цикл развития ложечницы, получившей название из-за сходства листьев с ложкой, лишь немного превышает два месяца – сказываются суровые климатические условия. Созревшие семена разносят животные или птицы.
Точно не узнать, кому именно пришла в голову идея попробовать пожевать невзрачные листочки. Но она оказалась спасением. Содержание витамина C в ложечнице, конечно, не зашкаливающее, но его оказалось достаточно для предотвращения цинги и даже для полного излечения.
Моряки стали собирать траву и есть не только в свежем виде, но и солить в бочонках как капусту и брать с собой в путешествия. В скандинавских странах и в наши дни ложечница употребляется в свежем виде как салат, заготавливается на зиму (солится).
По вкусу она похожа на хрен, поэтому служит отличной добавкой для салатов. Помогает добавить пикантности и любым бутербродам.
Полезную травку можно выращивать и на огороде или даче. Тем более что ложечница неприхотлива, теневынослива, даёт зелень ранней весной, когда организму особенно нужны витамины после зимней спячки.
Источник:
- Козявки, которые спасут мир: перспективы энтомофагии
- Болотный хлеб, который не даст погибнуть от голода в сложные времена
- Единственный в своём роде милый полосатик с суицидальными наклонностями
- 17 продуктов, которые в первоначальном виде выглядят совсем иначе, чем на прилавках
- Гастрономические табу для пернатых и хвостатых