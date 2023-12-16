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Скромное растение, спасавшее мореходов от мучительных страданий

Скромное растение, спасавшее мореходов от мучительных страданий

Автор:
16 декабря 2023 19:09
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Растение   авитаминоз   витамин C   ложечница   моряк   польза   скорбутная трава   факт   цинга   
2743
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Жизнь моряков в прежние времена была сплошной борьбой. И пираты их одолевали, и страшные штормы, и опасные обитатели океанских глубин. Но самый грозный враг был невидимкой.

Цинга – болезнь, провоцируемая нехваткой витамина C и проявляемая общей слабостью, болезненностью и кровоточивостью дёсен, была очень распространена среди моряков, что обуславливалось длительными плаваниями и скудным рационом питания.

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Конечно, парни и рыбу ловили, и морского зверя добывали. Сытно, довольно вкусно, но для предупреждения авитаминоза мало. Во время долгого плавания в организме замедлялась выработка коллагена. А потом и вовсе прекращалась, вследствие чего прочность соединительной ткани сходила на нет. Самым печальным проявлением  была потеря зубов. Запасы ягод и фруктов с овощами быстро заканчивались. Их можно было пополнить во время редких остановок. Но это если берег благодатный и плодородный. А если поход был в северные моря?

Суровая природа приполярных областей сделала людям бесценный подарок – скорбутную траву (на латыни цинга – scorbutus). Научное название этого растения – ложечница лекарственная (Cochlearia officinalis). Встречается оно в Скандинавии. У нас растёт в Архангельской, Мурманской областях, республике Коми и Ненецком автономном округе, предпочитая солончаки и болотистую местность.

Ложечница относится к семейству Капустных, в первый год образует из прикорневых листьев розетку, на второй, если их не сорвали, даёт скромные белые цветы с приятным глубоким ароматом.

Полный цикл развития ложечницы, получившей название из-за сходства листьев с ложкой, лишь немного превышает два месяца – сказываются суровые климатические условия. Созревшие семена разносят животные или птицы.

Точно не узнать, кому именно пришла в голову идея попробовать пожевать невзрачные листочки. Но она оказалась спасением. Содержание витамина C в ложечнице, конечно, не зашкаливающее, но его оказалось достаточно для предотвращения цинги и даже для полного излечения.

Моряки стали собирать траву и есть не только в свежем виде, но и солить в бочонках как капусту и брать с собой в путешествия. В скандинавских странах и в наши дни ложечница употребляется в свежем виде как салат, заготавливается на зиму (солится).

По вкусу она похожа на хрен, поэтому служит отличной добавкой для салатов. Помогает добавить пикантности и любым бутербродам.

Полезную травку можно выращивать и на огороде или даче. Тем более что ложечница неприхотлива, теневынослива, даёт зелень ранней весной, когда организму особенно нужны витамины после зимней спячки.

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Метки: Еда   Растение   авитаминоз   витамин C   ложечница   моряк   польза   скорбутная трава   факт   цинга   
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36k
АнтонПолднев Час назад
Чайники...
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299
zu4ara 23 минуты назад
"Жизнь моряков в прежние времена была сплошной борьбой. И пираты их одолевали, и страшные штормы, и опасные обитатели океанских глубин. Но самый грозный враг был невидимкой." [мат]...

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827
Тамара Витальевна Полчаса назад
Раньше это семейство растений называлось - крестоцветные. К нему и капуста принадлежит.
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16k
Kucher 43 минуты назад
Для начала надо было понять, что болезнь от недостатка витаминов.
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2k
Igor Grishaev 59 минут назад
А что, лук в ту пору ещё не изобрели?
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66k
Александр Ломовицкий Час назад
вот только выловленную рыбу моряки ели от безысходности а не в удовольствие . причиной этому служили частые отравления рыбой выловленной в открытом океане . планктон зараженный сигуатоксином служит кормовой базой для многих обитателей морей и океанов а токсин этот не выводится и накапливается в тушках рыб (для рыб безопасен) поедание такой рыбы приводило к отравлениям моряков . по этой причине моряки готовы были варить свои башмаки из натуральной кожи и пытаться их есть чем ловить рыбу и бояться отравиться ей .
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129k
parallax Час назад
Так на севере и клюква есть и брусника. Первая отлично и долго хранится. И витамина С в ней больше чем достаточно.
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