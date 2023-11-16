В Ярославле мужики спасли мальчика от агрессивных собак. А хозяин псов даже не вмешался и спокойно наблюдал со стороны

У парня остались множественные раны по всему телу. Если бы к нему не поспешили на помощь - неизвестно, чем бы всё закончилось.
В воскресенье 11-летний мальчик гулял в одном из дворов Ярославля и на него налетели две собаки. Сначала искусали ноги, затем повалили на асфальт и чуть не загрызли.
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На счастье парня, подоспели прохожие и отбили его от агрессивных псов. Мальчика увезли в больницу, а вот с хозяином собак будут разбираться отдельно. По словам очевидца, владелец псов просто стоял неподалёку и даже не пытался вмешаться. Этим уже займутся правоохранители.
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А паренёк восстановится после операции, она шла 1,5 часа, и отправится домой.
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Владельцу не будет ничего.
Тем, кто издевался над собакой, будут мотать нервы уголовным делом за жесткое обращение с животными.
Родителям мальчика могут придти чиновники из ювенально-педофильской опеки, с целью проверки семьи, возможно изъятием ребёнка.
Думаете это шутка, а вот них...ра.
Много подобных случаев было, по отдельности, но логика у прокуратуры и судей именно такая, как правило.
Пусть как владельцы оружия продлевают лицензии раз в пять лет, проходят медкомиссию за свой счет, пусть к ним инспекция приходит и проверяет условия содержания собаки.
1 не бежать
2 не падать, да больно, но пока на ногах есть шанс.
3 который кинулся схвати за морду за клыками, физиология у них челюсть не сжимается, после этого нижнюю челюсть вниз до щелчка, пока воет собака хватай за пах и кидай в стаю
4 ни за что спиной не поворачиваться.
5 не смог схватить за морду, суй руку в глотку до талого и бей в глаза, загривок, ломай шею, и кидай в стаю.
И это только база
Так что все эти советы взрослому только подойдут, и то не всегда. А уж ребёнку тем более.
А в случае с детьми, могут и ребёнка изъять из семьи, если выживет.
Нужно просто ждать.
За этим следят достаточно строго.