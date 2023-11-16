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В Ярославле мужики спасли мальчика от агрессивных собак. А хозяин псов даже не вмешался и спокойно наблюдал со стороны

В Ярославле мужики спасли мальчика от агрессивных собак. А хозяин псов даже не вмешался и спокойно наблюдал со стороны

Автор:
16 ноября 2023 17:40
Сообщество : Жить в России
Метки: psy   Видео   Спасение   Ярославль   мальчик   мужики   нападение   собаки   
2039
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У парня остались множественные раны по всему телу. Если бы к нему не поспешили на помощь - неизвестно, чем бы всё закончилось.

В воскресенье 11-летний мальчик гулял в одном из дворов Ярославля и на него налетели две собаки. Сначала искусали ноги, затем повалили на асфальт и чуть не загрызли.

На счастье парня, подоспели прохожие и отбили его от агрессивных псов. Мальчика увезли в больницу, а вот с хозяином собак будут разбираться отдельно. По словам очевидца, владелец псов просто стоял неподалёку и даже не пытался вмешаться. Этим уже займутся правоохранители.

А паренёк восстановится после операции, она шла 1,5 часа, и отправится домой.

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Метки: psy   Видео   Спасение   Ярославль   мальчик   мужики   нападение   собаки   
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24  комментария
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11k
Том Сойер 2 часа назад
Хозяина собак - отдать другим подобным собакам и пусть они его грызут до последнего, а потом в тюрьму, лет на семь - если выживет.... (я бы ещё таких козлов кастрировал, потому что подобная мразь не должна размножаться в принципе)
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Показать 1 ответ
8k
mbr 7 минут назад
Всё будет просто.
Владельцу не будет ничего.
Тем, кто издевался над собакой, будут мотать нервы уголовным делом за жесткое обращение с животными.
Родителям мальчика могут придти чиновники из ювенально-педофильской опеки, с целью проверки семьи, возможно изъятием ребёнка.

Думаете это шутка, а вот них...ра.
Много подобных случаев было, по отдельности, но логика у прокуратуры и судей именно такая, как правило.
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127k
Аааа 20 минут назад
Давно пора по примеру многих западных стран ввести лицензирование собак. Почему я собственное ружье выгуливать не могу на улицах, а эти шастают?
Пусть как владельцы оружия продлевают лицензии раз в пять лет, проходят медкомиссию за свой счет, пусть к ним инспекция приходит и проверяет условия содержания собаки.
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1k
kolobok263 20 минут назад
шрам на морде сопляка на фото давний и не от зубов, вброс!
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113
ivandike Полчаса назад
Стрелять тварей и собак тоже
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20k
scorpick Полчаса назад
Блин, меня немецкая овчарка порвала лет в 6-7. До сих пор помню тот ужас, когда ползешь от нее на животе, а она волоком возвращает тебя обратно и снова грызёт. Если хозяин на это смотрел спокойно, к нему большие вопросы.
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22k
babuby Полчаса назад
1,5 часа операция, и пошёл нафиг домой. Во как сейчас быстро на ноги ставят! А то раньше олухи были неграмотные, ждали то пока наркоз отойдёт, пока то, пока сё,... Даже после удаления щитовидной железы, через три дня уже пошёл вон из стационара. А ещё медицину ругают!
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5k
Григорий 44 минуты назад
семья ублюдков и 2 собаки. жену стерилизовать, козла кастрировать, псин усыпить, хотя можно и их до кучи.
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33k
БамбарбияКиргуду 53 минуты назад
Это просто геноцид населения.Сколько случаев уже было,а законов никаких нет.
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1k
... 55 минут назад
Обучите на конец детей как от собак отбиваться.
1 не бежать
2 не падать, да больно, но пока на ногах есть шанс.
3 который кинулся схвати за морду за клыками, физиология у них челюсть не сжимается, после этого нижнюю челюсть вниз до щелчка, пока воет собака хватай за пах и кидай в стаю
4 ни за что спиной не поворачиваться.
5 не смог схватить за морду, суй руку в глотку до талого и бей в глаза, загривок, ломай шею, и кидай в стаю.
И это только база
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15k
Александр Маслов Час назад
ДОКОЛЕ?
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August

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