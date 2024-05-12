Акула, которая оставляет жуткие шрамы на теле

Знакомьтесь, это Бразильская светящаяся акула, которая относится к роду светящихся акул.

Эти акулы встречаются по всему миру в тропических и тёплых умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океана. Но чаще всего встречаются в водах возле Кубы и Бразилии.

Днём они обитают на глубине до 3000 метров, а ночью всплывают ближе к поверхности. С наступлением утра они снова погружаются на глубину.