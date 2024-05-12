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Акула, которая оставляет жуткие шрамы на теле

Акула, которая оставляет жуткие шрамы на теле

Автор:
12 мая 2024 10:42
Сообщество : Животные
Метки: Бразильская светящаяся акула   акула   животные   природа   рыба   факты   фото   шрамы на теле   
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А ещё эта акула светится в темноте.

Знакомьтесь, это Бразильская светящаяся акула, которая относится к роду светящихся акул.

Эти акулы встречаются по всему миру в тропических и тёплых умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океана. Но чаще всего встречаются в водах возле Кубы и Бразилии.

Днём они обитают на глубине до 3000 метров, а ночью всплывают ближе к поверхности. С наступлением утра они снова погружаются на глубину.

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Бразильская светящаяся акула небольшая по размеру и вырастает всего до полуметра в длину. Она имеет удлинённое туловище с короткой мордой и большими глазами.

У этих акул очень мощные челюсти. Верхние и нижние зубы сильно отличаются друг от друга. Верхние зубы - маленькие и узкие, а нижние - крупные и широкие. Их зубы чем то напоминают Лангольеров из старого фильма ужасов.

Во время охоты, бразильские светящиеся акулы подплывают к более крупным животным присасываясь к их телу, после чего отгрызают кусок мяса жертвы и уплывают прочь. От их нападений страдают киты, дельфины, тюлени и даже большие белые акулы.

Бразильские светящиеся акулы также не брезгуют питаться мелкими кальмарами, ракообразными, моллюсками и небольшими рыбами.

Обычно они ведут одиночный образ жизни, но на крупных животных могут нападать стаями, оставляя на теле жертвы глубокие шрамы диаметром до 7 сантиметров. Бывали случаи когда пострадавшие животные выпрыгивали на берег, пытаясь спастись от нападения этих маленьких хищников.

Эти акулы обладают способностью испускать зелёный люминесцентный свет, который чётко виден в темноте. Крошечные фотофоры расположены вдоль нижней части тела, от головы до хвоста.

Считается, что такое свечение привлекает морских обитателей которые плывут на зелёный свет в надежде найти еду, но когда они подплывают ближе, бразильская светящаяся акула совершает нападение.

О размножении этих акул известно очень мало. Считается что они яйцеживородящие. У самок имеются две функциональные матки, в которых они вынашивают от 6 до 9 эмбрионов.

Бразильские светящиеся акулы не представляют промыслового интереса для рыбаков, но иногда они наносят ущерб рыболовным сетям, телекоммуникационным кабелям и подводному оборудованию. Еще один интересный факт: эти акулы проглатывают собственные выпавшие зубы, а не выплёвывают их как другие хищники. Считается что так они восполняют запас кальция в организме.

Несмотря на несколько случаев нападений на людей, этот вид акул считается безопасным для человека. Но кусочек мяса она может отгрызть.


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Метки: Бразильская светящаяся акула   акула   животные   природа   рыба   факты   фото   шрамы на теле   
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1  комментарий
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Lexx Полчаса назад
---не представляют промыслового интереса для рыбаков---
Так и запишем: "С пивом не канает".
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