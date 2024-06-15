Ремора: почему акулы терпят и никогда не едят прилипал?

Прицепившись к акуле, прилипалы аккуратненько выгрызают у неё из тушки всяких мелких рачков и других кожных паразитов. Свирепые хищницы только с виду такие неприступные. А так посмотреть — у них ведь даже почесаться нечем! Поэтому зубастые очень рады эскорту прилипал и с радостью их катают по всему океану.