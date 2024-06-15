Ремора: почему акулы терпят и никогда не едят прилипал?

Обыкновенная рыба-прилипало, ремора, или акулья ремора, — рыба довольно необычная, но абсолютно безвредная. Вы, скорее всего, их видели в передачах про акул — это те самые рыбёшки, что плавают прямо под брюхом у зубастых хищниц. Скажем сразу: ремора — не паразит!
Да, зверюги любят плавать по океану зайцем, прицепившись к большой белой, китовой, тигровой или другой морской сущности покрупнее. Но нахлебниками они не являются! Безбилетники приносят своему транспорту одну только пользу.
Прицепившись к акуле, прилипалы аккуратненько выгрызают у неё из тушки всяких мелких рачков и других кожных паразитов. Свирепые хищницы только с виду такие неприступные. А так посмотреть — у них ведь даже почесаться нечем! Поэтому зубастые очень рады эскорту прилипал и с радостью их катают по всему океану.
Заботливые реморы же от такого сотрудничества получают тройную выгоду. Во-первых, это постоянное наличие еды. Закончатся рачки на шкурке — будут объедки с акульего стола. На крайний случай можно и планктона наловить. Во-вторых, пока ты водишься с акулами, у тебя нет врагов в целом океане! Когда твои секьюрити — высшие хищники морей — тушка в 100% безопасности!
В-третьих, реморам жизненно необходимы покатушки с ветерком. В отличие от некоторых других рыб, прилипалы не умеют перекачивать воду изо рта в жабры. А значит, для дыхания им необходим постоянный ток воды.
Размножаются рыбы, кстати, не слезая со своего транспорта. Акула плывёт, самки-прилипалы мечут икру, самцы-прилипалы её оплодотворяют — каждый занят своим делом. Новорожденные мальки вначале плавают сами по себе, но уже с 4 сантиметров длины они ищут попутку и отправляются автостопом в кругосветку.
А чтобы во время нон-стоп движения реморы не свалились со своего транспорта, эволюция придумала им специальную присоску. Спинной плавник рыбок стал похож на подошву кроссовка и переместился на голову. Теперь это плоское и ребристое нечто обеспечивает максимальную присасывательную тягу.
Во время фиксации рёбра-перемычки плавника сдвигаются назад — это создаёт вакуум. Ремора цепляется так крепко, что проще оторвать ей голову, чем против воли высадить с зубастого такси. Этим фактом иногда пользуются люди во время специфической рыбалки.
Вначале ловят саму ремору и привязывают к ней леску. Затем рыбину кидают обратно в воду и ждут, пока она прилипнет к чему-нибудь побольше. Акул, конечно, не добывают таким способом, но черепах — запросто!
Одна прилипала «поднимает» своей головой около 13 килограмм веса. Это просто невероятно огромный груз, ведь сама ремора весит всего-то 1 килограмм! Кстати да, к человеку ремора тоже может прицепиться. Говорят, это почти не больно. Но с людьми рыбкам неинтересно — где сядет, там и встанет.
Источник:
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