Австралийская бычья акула: пасть-дробилка, ядовитые плавники и яйца-спиральки

Что может быть хуже здоровой акулы длиной под два метра? Правильно, ядовитая акула с ужасной костедробилкой во рту! Встречайте австралийскую бычью акулу — комбо монструозных качеств на прошивке из рыбы. Шутки про Австралию и её диких обитателей, конечно, уже всем надоели. Но, ребят, мы ж не виноваты, что этот континент просто кишит какими-то монстрами!
Австралийская бычья, рогатая, или акула Порт-Джексона — гротескная хрящевая рыбина из рода рогатых акул. Самая крупная среди остальных девяти видов, между прочим! Самки вырастают до 165 сантиметров в длину, самцы — чуть поменьше. На мегалодона, конечно, не тянет, но зато у доисторического гиганта не было таких наворотов, как у нашей героини!
Первое, что бросается в глаза при виде бычьих акул, — какого чёрта они делают так близко к берегу?! Максимальная глубина, где были зафиксированы эти товарищи — всего 275 метров. Рыбины облюбовали континентальный шельф и, в отличие от больших белых сородичей, не заплывают в открытый океан. Встретить их можно вокруг всего Австралийского континента, за исключением части прибрежной полосы на самом севере.
Вторая необычность этих рыб — чудовищная дробилка вместо привычного нам акульего ротового аппарата. Для этого у рогатых есть специальные зубы двух видов. Первые — более мелкие, расположены на передних концах верхней и нижней челюсти. Они заострённые и служат для захвата добычи. Вторые, или боковые, находятся дальше во рту, имеют уплощённую форму и нужны для измельчения еды. С помощью такого сложно устроенного механизма хищницы без проблем наслаждаются ракушками, крабами, брюхоногими моллюсками, морскими ежами и другими иглокожими товарищами. Такая диета не по зубам другим видам акул, ну а наши герои запросто перемалывают твёрдые панцири на мелкие кусочки. Делов-то — с такими челюстями!
Добывать всю эту живность акулам помогает сразу несколько приспособлений: зрение, электрорецепция и обоняние. С последним интереснее всего. Посмотрите на морду рыбины и увидите два кренделя из кожи, обрамляющих ноздри. Благодаря этим штуковинам и особо чувствительному эпителию внутри носа, рыбы прекрасно ориентируются по запаху и выуживают еду прямо из-под донного субстрата. Для этого им даже не обязательно видеть, что происходит — вот рогатулины и стали охотиться строго по ночам.
Днём же акулы забиваются в укромные местечки без сильного течения, вроде подводных пещер и отмелей. Там они проводят большую часть светлого времени суток, отдыхая и сохраняя энергию. «Но постойте! — возмутятся любители биологии, — Разве акулам не нужно постоянно плавать? Разве они не задохнутся, если будут просто так валяться на дне?»
Да, многим видам хищниц необходимо всё время двигаться и заглатывать воду, чтобы обеспечить постоянный ток жидкости сквозь жабры. Но не в случае бычьей акулы. Они научились дышать по-другому. Для этого рыбы закачивают воду в первую из пяти жаберных щелей и выпускают её наружу сквозь остальные четыре. И подышали, и рот свободный! Поэтому-то рогатые бестии и могут преспокойно отдыхать лёжа. Бонусом они умеют дышать во время поимки всякой мелочи со дна морского — чтобы песочек жабры не забивал.
А как же насчёт ядовитости? Ну, тут мы немного напустили жути для красного словца. На самом деле весь токсик сконцентрирован лишь в двух небольших шипах у передней кромки спинных плавников. Они совсем небольшие и незаметные, но если о них пораниться — будет плохо. Яд имеет лёгкий парализующий эффект. Эти шипы помогают акулам в защите от хищников: больших белых акул и морских львов. Однако эти редкие атаки не идут ни в какое сравнение с полнейшим геноцидом яиц этого вида акул. Да, это ещё одно отличие от большинства зубастых хищниц. Вместо того, чтобы производить потомство живорождением, бычьи акулы производят из себя... ракушки?
Яйцевые капсулы представляют собой коричневые спиралевидные колбочки длиной в 15 сантиметров. Такая хитрая приспособа нужна для того, чтобы будущие детки не дрейфовали по океану. К тому же сразу после родов самки прячут яйца в укромных местечках: песке, под камнями, в расщелинах скал. Правда, от прожорливых хищников это всё равно не спасает. За 10-12 месяцев инкубации погибает до 90% всех яиц! То есть если из 18 останется хотя бы 2 — это уже праздник. Первые годы жизни молодняк проводит смешанными группами в тёплых прибрежных заливах. Чуть позже рыбы уходят глубже и разделяются на стайки самцов и самок. Ну а чтобы вылупившийся молодняк продолжил род, потребуется как минимум 11 лет для самок и примерно 8 для самцов.
Несмотря на такой долгий срок воспроизведения и большую смертность мальков, на сегодняшний день австралийским рогатым акулам вымирание не грозит. Люди на них не охотятся. Мясо этих рыбин не годится в пищу, да и опасность для человека они не представляют. Да, несмотря на жуткую физиономию, ещё ни один человек не погиб при встрече с этими рогатулинами. Лишь один раз рыбина попыталась атаковать дайвера, но не смогла даже кожу прокусить. Вот такие они, ядовитые зубодробилки — страшные, но абсолютно безопасные!
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