Австралийская бычья акула: пасть-дробилка, ядовитые плавники и яйца-спиральки

Днём же акулы забиваются в укромные местечки без сильного течения, вроде подводных пещер и отмелей. Там они проводят большую часть светлого времени суток, отдыхая и сохраняя энергию. «Но постойте! — возмутятся любители биологии, — Разве акулам не нужно постоянно плавать? Разве они не задохнутся, если будут просто так валяться на дне?»

Да, многим видам хищниц необходимо всё время двигаться и заглатывать воду, чтобы обеспечить постоянный ток жидкости сквозь жабры. Но не в случае бычьей акулы. Они научились дышать по-другому. Для этого рыбы закачивают воду в первую из пяти жаберных щелей и выпускают её наружу сквозь остальные четыре. И подышали, и рот свободный! Поэтому-то рогатые бестии и могут преспокойно отдыхать лёжа. Бонусом они умеют дышать во время поимки всякой мелочи со дна морского — чтобы песочек жабры не забивал.