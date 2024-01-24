Впервые за два века: в США ожидается "нашествие" цикад

Этой весной ожидается "нашествие" цикад: впервые за более чем 220 лет одновременно должны появиться два выводка этих насекомых. Последний раз такое явление наблюдалось лишь в 1803 году.
В этом году на территории нескольких штатов США произойдёт уникальное явление: впервые с 1803 года там одновременно должны появиться два выводка цикад — то есть миллиарды. Эти выводки известны под научными названиями XIX и XIII. Существует семь видов "периодических" цикад, в том числе три, которые появляются каждые 17 лет, и четыре, которые появляются каждые 13 лет. Хотя некоторые виды цикад выходят на поверхность каждый год, периодические цикады проводят большую часть своей жизни под землёй, где растут и питаются — а затем выходят на поверхность.
"Никто из ныне живущих не увидит это явление вновь. Оно произойдёт впервые за 221 год, и повторится только в 2245 году. При правильных обстоятельствах и при правильном количестве особей, скрещивающихся между собой, появляется возможность создания нового выводка для нового цикла. Это уникальное событие," — сказал энтомолог Флойд В. Шокли.
"Нашествие" ожидается в конце апреля-начале мая: они обычно выходят на поверхность, когда температура почвы достигает примерно 17,8°C. Известным признаком начала "сезона цикад" является шум, издаваемый самцами, — громкое жужжание, которое в первую очередь используется для привлечения партнёрш. Больше всего цикад ожидают увидеть в американских штатах Иллинойс и Индиана.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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