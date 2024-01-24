FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15788 постов • 1699 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Впервые за два века: в США ожидается "нашествие" цикад

Впервые за два века: в США ожидается "нашествие" цикад

Автор:
24 января 2024 13:29
Сообщество : Животные
Метки: Разное   США   дикая природа   животные   насекомые   природа   факты   фото   цикада   цикады   
901
6

Этой весной ожидается "нашествие" цикад: впервые за более чем 220 лет одновременно должны появиться два выводка этих насекомых. Последний раз такое явление наблюдалось лишь в 1803 году.

В этом году на территории нескольких штатов США произойдёт уникальное явление: впервые с 1803 года там одновременно должны появиться два выводка цикад — то есть миллиарды. Эти выводки известны под научными названиями XIX и XIII. Существует семь видов "периодических" цикад, в том числе три, которые появляются каждые 17 лет, и четыре, которые появляются каждые 13 лет. Хотя некоторые виды цикад выходят на поверхность каждый год, периодические цикады проводят большую часть своей жизни под землёй, где растут и питаются — а затем выходят на поверхность.

×
×

"Никто из ныне живущих не увидит это явление вновь. Оно произойдёт впервые за 221 год, и повторится только в 2245 году. При правильных обстоятельствах и при правильном количестве особей, скрещивающихся между собой, появляется возможность создания нового выводка для нового цикла. Это уникальное событие," — сказал энтомолог Флойд В. Шокли.

"Нашествие" ожидается в конце апреля-начале мая: они обычно выходят на поверхность, когда температура почвы достигает примерно 17,8°C. Известным признаком начала "сезона цикад" является шум, издаваемый самцами, — громкое жужжание, которое в первую очередь используется для привлечения партнёрш. Больше всего цикад ожидают увидеть в американских штатах Иллинойс и Индиана.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Разное   США   дикая природа   животные   насекомые   природа   факты   фото   цикада   цикады   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
53k
Андрей 11 минут назад
И проголосуют за Байдена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Bill 19 минут назад
А ведь чуть не поверил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14
genymam 22 минуты назад
Когда вы с девушкой оба деловые занятые люди, а встретиться никак не выходит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

104272



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Русские — с другой планеты!": иностранцы обсуждают видео, на котором женщина кормит тигра с рук
"Русские — с другой планеты!": иностранцы обсуждают видео, на котором женщина кормит...
На дорогах стали появляться светофоры нового типа
На дорогах стали появляться светофоры нового типа
Набирающие популярность в сообществах
Герои Меча и Магии: Подборка приколов
Герои Меча и Магии: Подборка приколов
Майор Кашель и компания, или Как обмануть шоу «Кто хочет стать миллионером»
Майор Кашель и компания, или Как обмануть шоу «Кто хочет стать миллионером»
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Три состояния

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#Юмор#ДТП#авто аварии#США#позитив#фильм#Разное
#животные#машина#Прикол#люди#аварии#Автовсячина#забавно#собака#кот#подборка
#автомир#в мире#интересное#история#факты#кино#природа#Москва#Суд#Китай
Все флагманы Samsung Galaxy S24 сравнили по производительности и автономности (видео) Все флагманы Samsung Galaxy S24 сравнили по производительности и автономности (видео) Учёные назвали виды муравьёв, чей укус поражает нервные клетки Учёные назвали виды муравьёв, чей укус поражает нервные клетки Панцирный клещ — самое сильное существо на планете Панцирный клещ — самое сильное существо на планете Медовые муравьи - труженики, производящие мёд Медовые муравьи - труженики, производящие мёд На видео попал огромный аллигатор, который обедал питоном На видео попал огромный аллигатор, который обедал питоном В Сингапуре банды выдр воюют между собой В Сингапуре банды выдр воюют между собой

На что жалуетесь?

Вернуться