Впервые за два века: в США ожидается "нашествие" цикад

В этом году на территории нескольких штатов США произойдёт уникальное явление: впервые с 1803 года там одновременно должны появиться два выводка цикад — то есть миллиарды. Эти выводки известны под научными названиями XIX и XIII. Существует семь видов "периодических" цикад, в том числе три, которые появляются каждые 17 лет, и четыре, которые появляются каждые 13 лет. Хотя некоторые виды цикад выходят на поверхность каждый год, периодические цикады проводят большую часть своей жизни под землёй, где растут и питаются — а затем выходят на поверхность.