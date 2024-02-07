В Казани мужчина на лету поймал младенца, которого неадекватный отец выбросил с пятого этажа

Мужчина схватил первого ребёнка, как тут же отец начал кричать, что выбросит из окна второго.
В Казани жители многоквартирного дома чуть не стали очевидцами страшной трагедии. Пьяный мужчина грозился выбросить своих детей-близнецов их окна пятого этажа. Сначала мужчина выбросил годовалую девочку. Ребёнка чудом поймал проезжающий мимо водитель грузовика. Он взобрался на козырёк, чтобы поговорить с пьяным отцом, но тот бросил маленькую девочку вниз. Неравнодушный водитель сумел поймать ее на лету и вместе со спасенной малышкой скатился в сугроб.
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Оказалось, пьяный отец решил, что у него в квартире пожар и решил повыбрасывать детей из окна. Мужчина рассказал, что после того, как он поймал девочку, горе-отец стал угрожать, что выбросит мальчика. Тогда водитель бросился в подъезд, что бы спасти малыша. Он поднялся на пятый этаж, через окно соседей пробрался в тамбурный коридор, а затем в квартиру, откуда только что выкинули девочку.
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Малышей мужчина передал соседям, а сам остался ждать полицию. Сотрудники полиции забрали горе-отца в отделение. На него завели уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка. Спасенная же девочка получила перелом руки и ушиб головного мозга, она находится в средней степени тяжести под наблюдением врачей. Брат-близнец находится с ней же.
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Интересно, что как только мужчина начал проявлять агрессию, из подъезда выскочила его жена с младенцем на руках. Ребёнку нет и месяца отроду, сообщает МВД.
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Те, кто "крутые" - только для публики и для агрессии от собственной внутренней сыкливости.
спасибо тебе добрый человек !
А вот эту мразь четвертовать
Как можно имея двоих детей ещё и соль жрать до глюков!?
"Интересно, что как только мужчина начал проявлять агрессию, из подъезда выскочила его жена с младенцем на руках. Ребёнку нет и месяца отроду".
На ТВ и памятник при жизни!!!
Во вторник, 6 февраля, полиция получила сообщение о том, что сосед обнаружил в сарае на одном из участков повешенного мужчину. Прибывшие на место полицейские нашли в сарае повешенной и дочь этого мужчины.
Или вот ещё: СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ Собака принесла во двор своего дома в эстонской деревне новорожденного без признаков жизни. Бабу ищут.
Надеюсь, что детей отберут, а его кастрируют, чтобы не размножался.
Ювеналка и опека должны быть признаны террористическими, экстремистскими организациями.
не несите ерунды.
а чтобы не было таких случаев, нужна нормальная человеческая среда существования
"ловит белку", развлекается от галлюцинации, продолжает пить.
Детей жалко.
Надо забирать из такой семьи.
Муж выйдет - напьётся-точно всех ухайдокает
Водитель - герой
это долбаная статистика.