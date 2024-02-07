В Казани мужчина на лету поймал младенца, которого неадекватный отец выбросил с пятого этажа

Оказалось, пьяный отец решил, что у него в квартире пожар и решил повыбрасывать детей из окна. Мужчина рассказал, что после того, как он поймал девочку, горе-отец стал угрожать, что выбросит мальчика. Тогда водитель бросился в подъезд, что бы спасти малыша. Он поднялся на пятый этаж, через окно соседей пробрался в тамбурный коридор, а затем в квартиру, откуда только что выкинули девочку.