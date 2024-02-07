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В Казани мужчина на лету поймал младенца, которого неадекватный отец выбросил с пятого этажа

В Казани мужчина на лету поймал младенца, которого неадекватный отец выбросил с пятого этажа

Автор:
07 февраля 2024 20:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Герой   Казань   алкоголь - зло   интересное   отец   спасение ребёнка   фото   
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Мужчина схватил первого ребёнка, как тут же отец начал кричать, что выбросит из окна второго.

В Казани жители многоквартирного дома чуть не стали очевидцами страшной трагедии. Пьяный мужчина грозился выбросить своих детей-близнецов их окна пятого этажа. Сначала мужчина выбросил годовалую девочку. Ребёнка чудом поймал проезжающий мимо водитель грузовика. Он взобрался на козырёк, чтобы поговорить с пьяным отцом, но тот бросил маленькую девочку вниз. Неравнодушный водитель сумел поймать ее на лету и вместе со спасенной малышкой скатился в сугроб.

Оказалось, пьяный отец решил, что у него в квартире пожар и решил повыбрасывать детей из окна. Мужчина рассказал, что после того, как он поймал девочку, горе-отец стал угрожать, что выбросит мальчика. Тогда водитель бросился в подъезд, что бы спасти малыша. Он поднялся на пятый этаж, через окно соседей пробрался в тамбурный коридор, а затем в квартиру, откуда только что выкинули девочку.

Малышей мужчина передал соседям, а сам остался ждать полицию. Сотрудники полиции забрали горе-отца в отделение. На него завели уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка. Спасенная же девочка получила перелом руки и ушиб головного мозга, она находится в средней степени тяжести под наблюдением врачей. Брат-близнец находится с ней же.

Интересно, что как только мужчина начал проявлять агрессию, из подъезда выскочила его жена с младенцем на руках. Ребёнку нет и месяца отроду, сообщает МВД.

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Метки: Герой   Казань   алкоголь - зло   интересное   отец   спасение ребёнка   фото   
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29  комментариев
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5k
Горожанин 9 часов назад
Герой - самый простой, обычный, не крутой по внешности мужчина. Настоящие герои - всегда такие.

Те, кто "крутые" - только для публики и для агрессии от собственной внутренней сыкливости.
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−11
3k
Daimos Час назад
Ну и как его потом выпускать?
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4k
Platinum 4 часа назад
Крайне благородный человек
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3k
Сергей Лаврушкин 5 часов назад
слава Богу, что есть такие неравнодушные люди !
спасибо тебе добрый человек !
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33
wikip 7 часов назад
Мужик конечно герой.
А вот эту мразь четвертовать

Как можно имея двоих детей ещё и соль жрать до глюков!?
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24k
Валерий 7 часов назад
блин, почему бабы рожают от таких кадров? От безысходности? Или приключений хочется? А тут аж трое.
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23k
BiZ 8 часов назад
аьуеть среагировал мужик. как он смог зимой по стене-то на крышу забраться еще и пулей?
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72k
Пётровыч 8 часов назад
Мужчине все возможные гос награды за спасение детей!!!
На ТВ и памятник при жизни!!!
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4k
OLDer 8 часов назад
Респект!
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3k
Vovan Petroff 9 часов назад
Ай, да у нас в европах тоже порядка нет.
Во вторник, 6 февраля, полиция получила сообщение о том, что сосед обнаружил в сарае на одном из участков повешенного мужчину. Прибывшие на место полицейские нашли в сарае повешенной и дочь этого мужчины.
Или вот ещё: СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ Собака принесла во двор своего дома в эстонской деревне новорожденного без признаков жизни. Бабу ищут.
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17k
Марина 9 часов назад
Вот для таких семеек и нужны органы опеки.
Надеюсь, что детей отберут, а его кастрируют, чтобы не размножался.
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13k
Владимир 9 часов назад
[мат] ну почему бог дает детей всяким уродам, а вот нормальным хер. У меня сосед нормальный тип, жена нормальная, зарабатывает. [мат] 10 лет заводили ребенка 10! Сука я в [мат].
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94k
Херанука Паибалу 9 часов назад
Алкота размножается со скоростью пулемёта.
"ловит белку", развлекается от галлюцинации, продолжает пить.
Детей жалко.
Надо забирать из такой семьи.
Муж выйдет - напьётся-точно всех ухайдокает
Водитель - герой
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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