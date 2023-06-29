Глава компании "Дисней" по расовому разнообразию покинула пост из-за кассовых провалов

Руководительница отдела по расовому разнообразию Латондра Ньютон работала в Disney с 2017 года. И именно с тех пор кинокомпания начала разочаровывать зрителей. Практически каждый фильм становился предметом скандалов из-за смены расы главных героев или их ориентации. Самые показательные примеры — это "Русалочка" с чернокожей актрисой в главной роли и мультфильм "Элементарно" с небинарными персонажами.

Как сообщают журналисты, Латондра Ньютон в любые проекты студии навязывала обязательную расовую репрезентацию. И теперь руководство компании увидело, к чему это привело. В компании считают, что Латондра ответственна за потерянные на последних фильмах 890 миллионов долларов.

Такие фильмы как "Базз Лайтер", "Тор: любовь и гром", "Странный мир", "Чёрная пантера", "Человек-муравей и Оса", "Русалочка" и "Элементарно" обошлись студии в 2,75 млрд долларов, но принесли всего 1,86 млрд. Отметим в скобках, что практически все эти фильмы становились предметом критики, люди попросту отказывались смотреть их в кинотеатрах.