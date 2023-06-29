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Глава компании "Дисней" по расовому разнообразию покинула пост из-за кассовых провалов

Глава компании "Дисней" по расовому разнообразию покинула пост из-за кассовых провалов

Автор:
29 июня 2023 18:05
Сообщество : Кино
Метки: Дисней   ответственность   разнообразие   скандал   убытки   увольнение   
1680
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Боссы компании считают, что именно она со своей навязчивой политикой инклюзивности виновна в убытке на 890 миллионов долларов.

Руководительница отдела по расовому разнообразию Латондра Ньютон работала в Disney с 2017 года. И именно с тех пор кинокомпания начала разочаровывать зрителей. Практически каждый фильм становился предметом скандалов из-за смены расы главных героев или их ориентации. Самые показательные примеры — это "Русалочка" с чернокожей актрисой в главной роли и мультфильм "Элементарно" с небинарными персонажами.


Как сообщают журналисты, Латондра Ньютон в любые проекты студии навязывала обязательную расовую репрезентацию. И теперь руководство компании увидело, к чему это привело. В компании считают, что Латондра ответственна за потерянные на последних фильмах 890 миллионов долларов.


Такие фильмы как "Базз Лайтер", "Тор: любовь и гром", "Странный мир", "Чёрная пантера", "Человек-муравей и Оса", "Русалочка" и "Элементарно" обошлись студии в 2,75 млрд долларов, но принесли всего 1,86 млрд. Отметим в скобках, что практически все эти фильмы становились предметом критики, люди попросту отказывались смотреть их в кинотеатрах.

При этом аналитики считают, что с уходом Латондры Ньютон политика студии "Дисней" останется прежней, но теперь повесточка идея многообразия будет менее навязчивой.

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Метки: Дисней   ответственность   разнообразие   скандал   убытки   увольнение   
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14  комментариев
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31k
Ego sum qui sum 58 минут назад
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hairov 13 минут назад
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1k
Homem 22 минуты назад
То есть фактически из за её политики контора почти миллиард долларов недополучила,а она по итогу только в отставку ушла ?И что ей за это ничего не будет ?!
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Koshak Полчаса назад
Латондра....что-то созвучное с Лохудра. Да и выглядит так же....)))
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2k
Alex Полчаса назад
Ай-ай-ай, оказалось на ниггеров в главных никто смотреть не хочет?
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13k
кира Полчаса назад
Как ни раскрашивай русалочку, она никогда ни станет частью культуры чернокожих. Это просто ДРУГАЯ культура. Европеоиды и негроиды с рождения впитывают разные обычаи, традиции, обряды... Они принадлежат к другой культурной среде. Как европеоиды только частями принимают культурут народов африки и Арабского мира, так и негроиды и азиаты принимают только частицу культуры белых. Эти культуры складывались веками, они слишком различны, чтобы пытаться их впихнуть в общее пространство. Никакая толерантность не устранит эти различия.
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5k
Тамара Полчаса назад
Это всё придирки, потому что она - негр.
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5k
Трям 58 минут назад
Че, пендосы начали догадываться, что негры .охуели ?
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30k
Владимир 59 минут назад
То есть они реально не понимают, что темы педерастии и терпимости к ничтожествам, а то возведение ничтожеств и всякую шваль на пьедестал, не находят положительного отклика у людей?
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55k
zloykoyot 59 минут назад
Дисней из некогда безусловной гарантии качества фильмов за это время превратился в такую же гарантию говна. А если продолжат в том же духе, то судьба их понятна. И учитывая нынешнюю пиндосскую повесточку судя по всему так и будет. Уолт сейчас небось в гробу вертится.
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12k
..: Атеист :.. Час назад
ну а хрена.. гомотема -дорогая фигня)) адекватных, как ни крути, больше
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