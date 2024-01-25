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Сообщество Без кота и жизнь не та 1945 постов • 498 подписчиков подписаться
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Кошки в огнях большого города

Кошки в огнях большого города

Автор:
25 января 2024 15:15
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   город   кот   котик   магия   ночь   огонь   освещение   пейзаж   фото   
814
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Некогда кошки были истинными детьми природы и прятались от крупных хищников в укромных местах.

Но с момента приручения их жизнь изменилась. И теперь пушистые вполне вольготно чувствуют себя и в каменных джунглях – городах и мегаполисах, органично влившись в их жизнь. И даже став ещё одним дополнительным ярким огоньком урбанистических пейзажей, подсвечивающим их своими выразительными и всё замечающими глазами.

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Метки: Животное   город   кот   котик   магия   ночь   огонь   освещение   пейзаж   фото   
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2  комментария
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Пуриц Жорж 43 минуты назад
красивые фото. А коты вообще великолепны
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