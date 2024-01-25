Кошки в огнях большого города

Но с момента приручения их жизнь изменилась. И теперь пушистые вполне вольготно чувствуют себя и в каменных джунглях – городах и мегаполисах, органично влившись в их жизнь. И даже став ещё одним дополнительным ярким огоньком урбанистических пейзажей, подсвечивающим их своими выразительными и всё замечающими глазами.