Кошки в огнях большого города

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Некогда кошки были истинными детьми природы и прятались от крупных хищников в укромных местах.
Но с момента приручения их жизнь изменилась. И теперь пушистые вполне вольготно чувствуют себя и в каменных джунглях – городах и мегаполисах, органично влившись в их жизнь. И даже став ещё одним дополнительным ярким огоньком урбанистических пейзажей, подсвечивающим их своими выразительными и всё замечающими глазами.
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