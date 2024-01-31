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Лестница-кудесница для существ высшего порядка

Лестница-кудесница для существ высшего порядка

Автор:
31 января 2024 15:58
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Момент   дорога   кот   котик   лестница   подъём   путь   ступень   фото   
853
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Выражаясь сухим техническим языком, лестница – это функциональный и конструктивный элемент, обеспечивающий вертикальные связи и состоящий из нескольких ступеней.

А если по нему прошествует, на секунду остановится или присядет пушистый ходок, то непримечательная конструкция превратится в проход между мирами, выход на новый уровень или, как минимум, чудесный фон для фотографии. Ибо котик на лестнице – это прекрасно.

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Метки: Животное   Момент   дорога   кот   котик   лестница   подъём   путь   ступень   фото   
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anpetrof Полчаса назад
Размечтался...
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