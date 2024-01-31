Лестница-кудесница для существ высшего порядка

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Выражаясь сухим техническим языком, лестница – это функциональный и конструктивный элемент, обеспечивающий вертикальные связи и состоящий из нескольких ступеней.
А если по нему прошествует, на секунду остановится или присядет пушистый ходок, то непримечательная конструкция превратится в проход между мирами, выход на новый уровень или, как минимум, чудесный фон для фотографии. Ибо котик на лестнице – это прекрасно.
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