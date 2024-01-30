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Пакетированная милота

Пакетированная милота

Автор:
30 января 2024 14:42
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Еда   Животное   Пакет   игра   кот   котик   увлечение   упаковка   фото   шуршание   
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Учёные называют несколько причин искренней любви кошек к шуршащей субстанции.

Это банальный запах от вкусностей, который раньше лежали в пакете, раннее отлучение малыша от мамы, стресс, несбалансированный рацион, приятная текстура, желание поиграть. Как бы там ни было, котики действительно неравнодушны к простой упаковке. И превращают её в источник позитива, укрытие, убежище и не только. А в некоторых случаях, когда терпению хозяев приходит конец, пакет становится средством воспитания и наказания.

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Метки: Еда   Животное   Пакет   игра   кот   котик   увлечение   упаковка   фото   шуршание   
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1  комментарий
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Babangdida 45 минут назад
Жизнь малина и мы с пакетом.
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