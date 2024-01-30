Пакетированная милота

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Учёные называют несколько причин искренней любви кошек к шуршащей субстанции.
Это банальный запах от вкусностей, который раньше лежали в пакете, раннее отлучение малыша от мамы, стресс, несбалансированный рацион, приятная текстура, желание поиграть. Как бы там ни было, котики действительно неравнодушны к простой упаковке. И превращают её в источник позитива, укрытие, убежище и не только. А в некоторых случаях, когда терпению хозяев приходит конец, пакет становится средством воспитания и наказания.
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