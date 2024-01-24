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Чемоданное настроение

Чемоданное настроение

Автор:
24 января 2024 15:32
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   вещь   дом   кот   отпуск   поездка   сбор   фото   хозяин   чемодан   
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Котики в основной массе – это домоседы, которые очень привязаны к привычной среде обитания, лежанке, миске, тёплому хозяйскому боку. Но если у хозяина появляется желание переправить этот самый бок с прочими частями организма к тёплому морю, в горы или другое интересное место, то питомец будет яростно помогать.

Собирать и сортировать вещи, аккуратно пряча что-то нужное или ненужное под кровать, подсказывать громким радостным мявом важные моменты и с помощью пушистой тушки измерять объём чемодана и дорожной сумки, дабы понять, сколько те ещё способны вместить. Словом, стараться всеми силами побыстрее закончить суету и выпроводить заполошных кожаных, чтобы вдоволь насладиться покоем и тишиной. Возможно даже в процессе он подумывает о совместном отдыхе, но в итоге предпочитает милый дом.

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Метки: Животное   вещь   дом   кот   отпуск   поездка   сбор   фото   хозяин   чемодан   
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