День святого Валентина предложили заменить на другой праздник

Ну а об истории этого праздника я и вовсе умолчу, так как в последнее десятилетие к святому Валентину наше общество относится не однозначно.

Короче, недавно председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг, Михаил Ветров, высказал предложение заменить этот праздник на Праздник дружбы и товарищества. Он направил соответствующее обращение в Министерство просвещения РФ.