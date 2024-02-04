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День святого Валентина предложили заменить на другой праздник

День святого Валентина предложили заменить на другой праздник

Автор:
04 февраля 2024 09:29
Сообщество : Жить в России
Метки: 14 февраля   Валентинов День   Госдума   дружба и товарищество   молодежь   праздники   
3973
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Помните, как в 90-е годы в России появился День всех влюбленных благодаря влиянию американского кинематографа? И каждый год 14 февраля превращается в настоящее испытание для парочек и одиноких людей. Судорожные поиски того самого подарка или второй половинки вызывают не самые радостные эмоции у большинства россиян.

Ну а об истории этого праздника я и вовсе умолчу, так как в последнее десятилетие к святому Валентину наше общество относится не однозначно.


Короче, недавно председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг, Михаил Ветров, высказал предложение заменить этот праздник на Праздник дружбы и товарищества. Он направил соответствующее обращение в Министерство просвещения РФ.

По его мнению, День святого Валентина не соответствует отечественной культуре и традициям, и "бездумное повторение западных традиций" вызывает негативные явления в молодежной и детской среде. Он утверждает, что такую новую традицию нужно заменить на правильные моральные ориентиры. Ветров считает, что новый праздник поможет школьникам сохранить хорошие и добрые воспоминания о школьной поре.


Ну, а Нина Останина, председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, и вовсе выразила мнение, что российский праздник "День семьи, любви и верности" в конце концов вытеснит День святого Валентина. По ее оценке, это произойдет примерно через пять-семь лет.



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Метки: 14 февраля   Валентинов День   Госдума   дружба и товарищество   молодежь   праздники   
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88  комментариев
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68k
Андрей 2 дня назад
Этот праздник - День Торговца Всякой Розовой Хренью.
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340
Абвгд Еёжзиклмн 19 часов назад
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253
ruslan d 21 час назад
Да вообще пофиг на этот праздник ...
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Комментарий удален
−16
1k
Иванов Петров Сидоров День назад
Тогда уж лучше "Праздник дружбы и любви".
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1k
Hard.NET 2 дня назад
Ну вот есть же у нас день Петра и Февронии, традиционно славянский праздник. Если уж всем нужен повод, чтобы любимому человеку сказать, лишний раз, что он любим. А так-то - и повода не надо, можно и без праздника (внезапно), оказать внимание любимой / любимому (нужное - подчеркнуть). ))))
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27k
Вован 2 дня назад
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1k
На_ник 2 дня назад
Может хватит восхвалять голубых ВаФлентинов?! Головой своей думать пора!
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5k
Андрей 2 дня назад
Пипец как заволновались заднеприводные, что им праздник хотят украсть, а ну-ка покажите сколько вас, продемонстрируйте своё хобби
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508
алекс 2 дня назад
По-ходу у нас в России все проблемы уже решили осталось вот с Валентиновым днем разобраться.
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42
Сергей Коршунов 2 дня назад
По-моему, не там и не с тем эти клоуны борятся
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7k
Нестерин Сергей 2 дня назад
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11k
JeanLuk 2 дня назад
Затроллили уже в сети
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1k
Alex 2 дня назад
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38k
АнтонПолднев 2 дня назад
Уже ж поменяли. На Петра и Февронии. Или что? Факир был пьян и фокус не удался? Никто почему-то не кинулся праздновать? И этот не удастся. Бабы уже привыкли, что 14-го дай. Значит будем дружно праздновать 14-го.
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46k
Игорь 2 дня назад
Все эти Валентины-Хэллоуины были завезены торговцами для продажи всякой хрени. От смены названия суть не поменяется. Так и будут всякую хрень продавать.
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38k
АнтонПолднев 2 дня назад
Уже ж
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2k
Жирный бот 2 дня назад
Такие названия придумывают законотворцы, что праздник просто обречён на успех..((
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1k
София 2 дня назад
Зачем менять что-то, чего у нас никогда не было?
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1k
Александр 2 дня назад
...праздник дружбы и товарищества..
...праздник дружбы и товарищества..Посмотреть
...праздник дружбы и товарищества..
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59k
alertol 2 дня назад
14-го люди разделятся на тех кого "зае%ал это праздник" и тех кого "е%ут в этот праздник"
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