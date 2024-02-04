День святого Валентина предложили заменить на другой праздник

Помните, как в 90-е годы в России появился День всех влюбленных благодаря влиянию американского кинематографа? И каждый год 14 февраля превращается в настоящее испытание для парочек и одиноких людей. Судорожные поиски того самого подарка или второй половинки вызывают не самые радостные эмоции у большинства россиян.
Ну а об истории этого праздника я и вовсе умолчу, так как в последнее десятилетие к святому Валентину наше общество относится не однозначно.
Короче, недавно председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг, Михаил Ветров, высказал предложение заменить этот праздник на Праздник дружбы и товарищества. Он направил соответствующее обращение в Министерство просвещения РФ.
По его мнению, День святого Валентина не соответствует отечественной культуре и традициям, и "бездумное повторение западных традиций" вызывает негативные явления в молодежной и детской среде. Он утверждает, что такую новую традицию нужно заменить на правильные моральные ориентиры. Ветров считает, что новый праздник поможет школьникам сохранить хорошие и добрые воспоминания о школьной поре.
Ну, а Нина Останина, председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, и вовсе выразила мнение, что российский праздник "День семьи, любви и верности" в конце концов вытеснит День святого Валентина. По ее оценке, это произойдет примерно через пять-семь лет.
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