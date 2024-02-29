"Ушёл с общими деньгами, а вернулся - без": женщины рассказали, до чего доводят ссоры с мужьями

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Отношения в браке не всегда идут гладко. Порой атмосфера накаляется - и случаются конфликты. Женщины поделились, как прошли их ссоры с мужьями. И некоторые ситуации реально смешные!
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А вы долго обижаетесь после ссоры?
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С горя прибухнул, купил себе мотоцикл и наконец то трахнул ту молоденькую соседку, которая мне строила глазки.
Ой что будет, когда жена с работы вернётся.
Может у половины написавших баб такая же ситуация?
Муж с женой после ссоры не разговаривают. Что бы как то коммуницировать между собой пишут друг другу записки.
Она пишет:
"Мне надо завтра рано идти на работу, разбуди меня в 7:00"
На завтра она просыпается ,на часах - ближе к полудню, видит записку, читает:
"Уже полвосьмого, пора вставать!"