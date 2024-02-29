FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2104 поста • 783 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
"Ушёл с общими деньгами, а вернулся - без": женщины рассказали, до чего доводят ссоры с мужьями

"Ушёл с общими деньгами, а вернулся - без": женщины рассказали, до чего доводят ссоры с мужьями

Автор:
29 февраля 2024 07:18
Сообщество : Истории из жизни
Метки: брак   истории   истории про брак   отношения   поссорилась с мужем   ссора   
2438
14

Отношения в браке не всегда идут гладко. Порой атмосфера накаляется - и случаются конфликты. Женщины поделились, как прошли их ссоры с мужьями. И некоторые ситуации реально смешные!

×
×

А вы долго обижаетесь после ссоры?

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: брак   истории   истории про брак   отношения   поссорилась с мужем   ссора   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Денис 47 минут назад
Жена ушла.
С горя прибухнул, купил себе мотоцикл и наконец то трахнул ту молоденькую соседку, которая мне строила глазки.
Ой что будет, когда жена с работы вернётся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
banzai7 6 минут назад
В последней истории, как что-то естественное, всплывает любовник.
Может у половины написавших баб такая же ситуация?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
130
Николай Скобеев 38 минут назад
Комментарий к фото
Она не способна различить "работает удалённо" и "сидит дома". Хотя про кошку, конечно, уже перебор...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
339
Alex Час назад
Анекдот:
Муж с женой после ссоры не разговаривают. Что бы как то коммуницировать между собой пишут друг другу записки.
Она пишет:
"Мне надо завтра рано идти на работу, разбуди меня в 7:00"
На завтра она просыпается ,на часах - ближе к полудню, видит записку, читает:
"Уже полвосьмого, пора вставать!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

69879



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Население лечится само": фельдшер скорой помощи из Приморья показала свою работу "изнутри" - и нарвалась на проверку Минздрава
"Население лечится само": фельдшер скорой помощи из Приморья показала свою работу...
Встреча Мэрилин Монро и королевы Англии, особенности техасской парковки и многое другое: фото, которые вас удивят
Встреча Мэрилин Монро и королевы Англии, особенности техасской парковки и многое...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 28 февраля

Лучшие демотиваторы
Челябинский торт

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#в мире#интересное#факты#аварии#авто аварии#фильм#милота#США
#животные#автомобили#Прикол#позитив#забавно#ДТП#Автовсячина#дети#собака#Реакция
#Юмор#автомир#люди#кино#история#интересно#кот#Китай#инцидент#улыбнуло
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Матери мужчин жгут: фразочки, которые выдали свекрови, как гром среди ясного неба Матери мужчин жгут: фразочки, которые выдали свекрови, как гром среди ясного неба "Не в браке, но написали друг на друга завещание": почему мужчины не делают предложение "Не в браке, но написали друг на друга завещание": почему мужчины не делают предложение "Взял фамилию жены": пользователи поделились историями после заключения брака "Взял фамилию жены": пользователи поделились историями после заключения брака "Муж старше на 20 лет": супруги рассказали о том, как им живётся с большой разницей в возрасте "Муж старше на 20 лет": супруги рассказали о том, как им живётся с большой разницей в возрасте 13 женщин, которые после развода поняли, что это не конец света - и зажили счастливо 13 женщин, которые после развода поняли, что это не конец света - и зажили счастливо

На что жалуетесь?

Вернуться