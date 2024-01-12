Матери мужчин жгут: фразочки, которые выдали свекрови, как гром среди ясного неба

2021
14
Иногда свекровь - это самый заядлый враг невестки. Казалось бы, важно налаживать отношения с будущей женой своего сына, но не всё так просто. Девушки поделились историями, которые огорошили их при первой встрече с потенциальными свекровями.
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А какие у вас отношения с родственниками супругов?
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