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Матери мужчин жгут: фразочки, которые выдали свекрови, как гром среди ясного неба

Матери мужчин жгут: фразочки, которые выдали свекрови, как гром среди ясного неба

Автор:
12 января 2024 10:19
Сообщество : Истории
Метки: брак   истории   муж   нвеестка   отношения   родня   свекровь   
2021
14

Иногда свекровь - это самый заядлый враг невестки. Казалось бы, важно налаживать отношения с будущей женой своего сына, но не всё так просто. Девушки поделились историями, которые огорошили их при первой встрече с потенциальными свекровями.

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А какие у вас отношения с родственниками супругов?

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Метки: брак   истории   муж   нвеестка   отношения   родня   свекровь   
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3  комментария
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1k
алексей 14 минут назад
заметьте, женщины осуждают других женщин ,и свято верят что по прошествии времени сами не станут такими свекровями
женщины -коварные существа
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1k
kirill15 11 минут назад
Комментарий к фото
Ну так и надо было сказать своему "мч", что он там со своей бабкой и жил. Развернуться, и уйти ))
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362
ruslan d Час назад
Моей повезло , я сирота
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Спелая кукурузинка

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