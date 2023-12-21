"Взял фамилию жены": пользователи поделились историями после заключения брака

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Менять фамилию после брака или нет - вопрос индивидуальный. Пользователи Твиттера поделились, как решили этот вопрос.
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- каких таких лужков?
Если уж так угораздило, и фамилия предков очень не по душе, её можно сменить, не дожидаясь замужества/женитьбы.
Он Метронов, она Слободская. Теперь она Метро Новослободская
И трижды попадала в историю, когда ее принимали за двух человек!