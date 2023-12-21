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"Взял фамилию жены": пользователи поделились историями после заключения брака

"Взял фамилию жены": пользователи поделились историями после заключения брака

Автор:
21 декабря 2023 10:20
Сообщество : Истории
Метки: брак   интересно   истории   отношения   фамилия   фото   
4650
13

Менять фамилию после брака или нет - вопрос индивидуальный. Пользователи Твиттера поделились, как решили этот вопрос.

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Метки: брак   интересно   истории   отношения   фамилия   фото   
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64  комментария
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171
Raingold Fischer 2 часа назад
Моя история будет интересней, после развода бывшая жена оставила мою фамилию, снова вышла замуж и... новоиспечённый муж взял её фамилию, то-есть мою.
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4k
Chev Chelios 3 минуты назад
Знавал одну мадам, была Петрова стала Донтенвиль.
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1k
Злодей 6 минут назад
Жена выходи ЗАмуж. То есть муж впереди, а она ЗА-мужем. По сути если муж берёт фамилию жены, то он берёт фамилию её отца. Охереть. Жениться и взять фамилию какого то мужика..Ещё страннее, когда поженятся, останутся с фамилиями своими, а детям дают фамилию жены. И потом вечные незаданные вопросы к мужику - прицепы?
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15k
Ivan 20 минут назад
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3k
Оксид Бетона Полчаса назад
А давайте все возьмём одну и ту же фамилию! Например - Норрис! Ну, или, Иванов...
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3k
Пластичный Дятел Полчаса назад
не фамилия, конечно, но мечтал назвать сына Кузьмой. так и представлял что придут друзья в дом, знакомиться с новорожденным сыном, а я им: проходите, гости дорогие, вот это наш Кузя, а вот это - кузькина мать!!!!.. но не сложилось.
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87k
Доктор Джонс Полчаса назад
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87k
Доктор Джонс Полчаса назад
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33k
Ego sum qui sum Полчаса назад
Ну тут явно лучше двойную взять
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14k
Jearom Полчаса назад
ой да, было бы что - Фома Киняев вам точно расскажет)
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87k
Доктор Джонс Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Zhora 37 минут назад
Главное чтобы не какая-нибудь Яна Евгеньевна Банько
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22k
Mike Miller 39 минут назад
Бредятина какая-то.
Если уж так угораздило, и фамилия предков очень не по душе, её можно сменить, не дожидаясь замужества/женитьбы.
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896k
А.Берестенко 41 минуту назад
У меня друг - Виктор Эдисонович
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50k
Aleksandr 48 минут назад
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1k
StoneWolf 55 минут назад
Никогда не парился по поводу того будет ли у моей жены моя фамилия или нет. Первая жена сначала наотрез отказывалась брать мою фамилию мотивируя тем мол с сестрой ещё поклялись друг другу в детстве не брать фамилии мужей. В итоге взяла двойную себе. После развода вроде как обратно всё поменяла. А крику то было.......
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122
contraas 56 минут назад
всяко бывает....у соседа до свадьбы фамилиё было - Калупаха....не комфортно ему было, все детство обзывали, взял фамилию жены - Кисаров теперь....
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8
Чёрный Властелин Час назад
Куда же без классики про двойные фамилии?
Он Метронов, она Слободская. Теперь она Метро Новослободская
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10k
МихА Час назад
Она Князева а он Козлов, решили стать князьями, но в ЗАГСе когда договаривались о общей фамилии как то не поняли друг друга и все стали козлами.)
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931
Takerey Час назад
На этапе подготовки свадьбы как-то заикнулась я по поводу смены фамилии. Просто так, к слову. и по однозначной реакции мужа поняла, что менять буду молча и не возникая. Оказалось ,что он очень серьезно подходил к этому вопросу и для него это было важно. Ну а поскольку мне предстояло сменить ону обыкновенную фамилию на другую не менее обыкновенную, то я и не сопротивлялась. Тем более Ч,то и в среде моих родных не было разброда по этому вопросу. Вся семья с одной фамилией
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896k
А.Берестенко Час назад
Жена не стала тупо брать мою фамилию, а взяла двойную - первая ее, через дефис моя.
И трижды попадала в историю, когда ее принимали за двух человек!
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