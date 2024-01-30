"Мы с мужем живём в гостевом браке - и счастливы": истории про нетипичные отношения

3284
13
В современном мире много форм взаимоотношений. Один из популярных в последнее время - гостевой брак. Чаще всего это когда партнёры официально зарегистрированы, но не живут вместе. Герои нашей подборки поделились своими историями.
×
×
А как вы относитесь к гостевому браку?
Источник:
Еще крутые истории!
- В Китае отец жениха уронил обручальное кольцо стоимостью 140 000 долларов в канализацию
- "У нас не пристёгиваются - высажу!": истории про странные повадки таксистов
- Пара из США поселилась в кладовке, чтобы сэкономить на жилье
- В Италии завёлся "Флексман", который уничтожает камеры на дорогах
- У 11-летней девочки развилась аллергия на собственные слёзы и пот
Новости партнёров
реклама
Р.С. так и шлюх можно рассматривать, как гостевой гарем.
А описанные примеры больше выгодная барышням. Она типа как с мужиком когда ей надо. А когда не надо у нас свободные отношения. Я только не понимаю нвхрена это мужику
Но по сути и брак то здесь не нужен, почему просто не жить в статусе пары? Или типа несолидно если тебе больше 30? Нужно обязательно назвать чтото браком.
Если людей устраивает, то почему бы и нет? А осуждать, осуждаторам лучше своей личной жизнью заняться и не лезть в чужую. Личная жизнь на то и личная.
В личной жизни надо опираться на собственные нужды и представления, а не спрашивать у остальных. Еще глупее давать советы, о которых не просят. Вы же не спрашиваете как Вам жить? Так почему остальные должны?
Как не хорохорятся их "поклонники" итог один....
Бесперспективность. и одиночество.
Фильм реально неплохой .Хотя вроде бы ни о чем.