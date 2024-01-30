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"Мы с мужем живём в гостевом браке - и счастливы": истории про нетипичные отношения

"Мы с мужем живём в гостевом браке - и счастливы": истории про нетипичные отношения

Автор:
30 января 2024 10:40
Сообщество : Истории
Метки: брак   взаимоотношения   гостевой брак   интересно   истории   отношения   фото   
3284
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В современном мире много форм взаимоотношений. Один из популярных в последнее время - гостевой брак. Чаще всего это когда партнёры официально зарегистрированы, но не живут вместе. Герои нашей подборки поделились своими историями.

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А как вы относитесь к гостевому браку?

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Метки: брак   взаимоотношения   гостевой брак   интересно   истории   отношения   фото   
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33  комментария
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13k
Владимир Час назад
Да бытовуха реально убивает. Но это этап взросления, не всё же тебя будут звать кушать с балкона. С возрастом и ответственность приходит. Не зависимо от брака, уборка, готовка, стирка и всё остальное.
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11k
Михаил Полминуты назад
как только бл*дство не называют
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744
Александр Шевченко 4 минуты назад
Тут ребята, по моему, типичная подмена понятий. Путают любовниц и семью, [мат] и брак.

Р.С. так и шлюх можно рассматривать, как гостевой гарем.
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16k
Dobryi_KOT 10 минут назад
Что я думаю об этом? Эгоизм, инфантилизм, безответственность, неумение и нежелание выстраивать отношения с другими людьми. Это если коротко.
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11k
Сергей Попов 14 минут назад
Вообще семья - это основа выживания и продолжения рода. Именно благодаря тому, что появились семьи с постоянными партнерами, с совместным воспитанием детей, человек выжил и смог быстро развиваться по сравнению с другими биологическими видами на Земле.
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7k
tamin 18 минут назад
После 40 секс уже не каждый день))) хочется и у телека иногда посидеть))) я не понимаю смысла гостевого брака. Это все равно что проститутку одну и ту же заказывать. Если ты не хочешь совместной жизни а хочешь условную свободу-говно вопрос. Но зачем себя ограничивать тогда одной дамой. Хочешь постоянную-ну тогда какие проблемы) классические взаимоотношения.
А описанные примеры больше выгодная барышням. Она типа как с мужиком когда ей надо. А когда не надо у нас свободные отношения. Я только не понимаю нвхрена это мужику
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638
IOF 23 минуты назад
Милениалы изобрели гражданский брак!
Но по сути и брак то здесь не нужен, почему просто не жить в статусе пары? Или типа несолидно если тебе больше 30? Нужно обязательно назвать чтото браком.
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334
Виталий Кассандров 42 минуты назад
О том, как все они повторяют одно и то же: «Без друзей, семьи я бы не справился», «Было бы намного сложнее, если бы я был один», «Когда я просыпаюсь утром и вижу рядом жену, я знаю, что у меня есть цель», «Дело не в деньгах, с ними тепло, можно оплатить счета, купить плед, но они никогда не согреют меня как мой муж», «Мне надо встать, выбраться, что-то найти. Я живу ради своих детей, ради семьи». Просто раньше он этого не слышал, не понимал. Он и сейчас их пока ещё не очень понимает, но видит, что у каждого свои причины жить.
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8k
perekrestok 43 минуты назад
Семья это все же ответственность. За себя, за жену (мужа), за будущее, за детей. А гостевой брак это просто встретиться, потрахаться, сходить куда - нибудь. И никакой ответственности ни за что. Зачем тогда жениться? Семья она и есть семья, а это просто оформленные неясные обязательства.
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7k
V2.Smirnov 50 минут назад
В большинстве описанных случаев пытаются выдать желаемое (жена) за действительное (любовница). Вот и напридумывали солидное название.
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10k
Дмитрий 53 минуты назад
А потом наступит старость.....
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12k
Б.Касторский 54 минуты назад
Каждый дро-т как он хочет (с)
Если людей устраивает, то почему бы и нет? А осуждать, осуждаторам лучше своей личной жизнью заняться и не лезть в чужую. Личная жизнь на то и личная.
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756
solosolovov Час назад
Проституцию как только не завуалируют и эскорт, содержанка, жигало, теперь гостевой брак.
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11k
Vacony Час назад
ну это просто период встреч ... как только зайдет речь про ребенка или домашнюю зверушку или подобное - сразу станет на свояи места
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334
Виталий Кассандров Час назад
Ну Клуни в "Мне бы в небо " показал все подноготную такого брака.
Как не хорохорятся их "поклонники" итог один....
Бесперспективность. и одиночество.
Фильм реально неплохой .Хотя вроде бы ни о чем.
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176
ruslan d Час назад
Идеальные отношения
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
Интересно, сколько же ещё существует видов "браков" по классификации людей, отрицающих брак настоящий, официальный. Какие ещё виды сожительства, маскируя их в целях благопристойности и благозвучия подменой понятий, называют браками?
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59k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Ну что за дебилизм... причем тут гостевой брак, свободные отношения, лысина, пузо и геленджик...что за стереотипное мышление)) Все это обычный эгоизм, люди хотят жить для себя, боятся что если появится нормальная семья и дети, то им придется урезать свои хотелки и свои кайфы... на самом деле смотреть как растут твои дети, радоваться их успехам и достижениям, отдыхать вместе в семейных отелях, с такими же как ты друзьями с полной семьей и детьми, это не меньший кайф, чем епать разных шлюх и бухать по клубам в разных странах, а потом в 50+ лет, когда все это уже останется в прошлом, получить жесткую депрессию оттого что жизнь прошла, а ты ничего не оставил после себя))
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3k
Илья 2 часа назад
У этих людей в голове что то поломано .
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