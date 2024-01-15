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"Не в браке, но написали друг на друга завещание": почему мужчины не делают предложение

"Не в браке, но написали друг на друга завещание": почему мужчины не делают предложение

Автор:
15 января 2024 12:04
Сообщество : Истории
Метки: Прикол   брак   истории   отношения   предложение   ситуации   фото   
3684
13

Вступать в брак или нет - дело добровольное. Однако в Тредс пользователь Константин поднял одну тему: почему мужчины долго живут с женщинами, но не делают предложение. В итоге началось обсуждение, где комментаторы делились своими мнениями и историями из жизни.

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А как вы относитесь к таким парам, где люди десятки лет вместе - и не расписаны?

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Метки: Прикол   брак   истории   отношения   предложение   ситуации   фото   
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27  комментариев
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14k
Евгений 2 часа назад
Кто-то считает, что штамп в паспорте, это признак серьёзных отношений, но как по мне, всё как раз наоборот. Если люди живут друг с другом без штампа, это говорит о том, что они живут потому, что оба хотят жить вместе. И опять же, риск, что кто-то может уйти в любой момент, заставляет обоих не расслабляться и более бережно относиться друг к другу.
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8k
Лещ Полчаса назад
Хорошее дело "браком" не назовут...
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16k
Типа граф 36 минут назад
Потому что у некоторых барышень , кукуху сносит после штампа в паспорте . У меня друг женился и после этого его жёнушка решила заняться самоуправством и воспитанием , хорошо парень с характером , быстро эту мамзель на место поставил . А до этого она вообще шёлковая была , просто уси-пуси .
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906
Antidepressant 39 минут назад
НИ НОГОЙ В ПРОКЛЯТЫЙ ЗАГС!!!
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11k
GRuslan Час назад
Ни в коем случае не надо парням жениться. Это крест на всей будущей жизни. Современным бабам не нужна любовь, им нужны деньги и больше ничего. Включайте голову, протрите глаза, бабы зло, ленивое, коварное, лживое зло без капли чувства справедливости и достоинства.
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24k
sanchesS80 Час назад
Мы с будущей женой почти сразу решили: как только созреем на детей, так и пойдём в ЗАГС. Какой смысл шлёпать что-то в паспорт просто ради сожительства?

Ну пожили 3,5 года, жилищный вопрос решили, потом как только решили что пора детей, так сразу и оформились. Ну и получилось что синхронно: подали заявление и через 2 недели уже беременная. Пока полёт нормальный. 9 лет в браке и двое детей.
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135
Аврашалом Маркович sanchesS80 16 минут назад
"как только созреем на детей, так и пойдём в ЗАГС"
А какая связь?
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1k
александр ломовицкий Час назад
7 лет прожили вместе расходились сходились ругались менялись . потом как то само собой получилось
- хочешь взять мою фамилию
- ну можно , это предложение ?
- ага .
- ну ок.
примерно так все происходило 14 лет назад . 21 год писец как много .
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56k
Мойша 2 часа назад
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18k
Голос Вселенной 2 часа назад
Мы с моей тоже до свадьбы жили 6 или 7 лет, уже не помню, надо посчитать. Я ей сразу сказал тогда, что если хочешь, можем пойти в загс и жениться, но для меня эта вся котовасия ничего не значит. Будет штамп, не будет, мне не это важно. Мне было важно, что я ей никогда ничего не обещал. Я всегда говорил ей, что вот он я, ты сама все видишь, кто я, какой я. Что будет из меня дальше, чего я добьюсь, дам ли тебе счастье - я не знаю. Но тебя я изначально воспринимаю своей семьей, и мне для того, чтобы о тебе заботиться, любить тебя и защищать твои (наши) интересы, совсем не нужен штамп в паспорте. Если мне нужно будет, я уйду в любом случае.
Так и жили. Потом было решение рожать ребенка. Она забеременела, и уже после этого мы подали заявление в загс. Во-первых для того, чтобы ребенок родился, как это принято говорить, в полноценной семье или как-то так... Хотя сейчас и это не имеет большого значения, термин "байстрюк" уже потерял свою актуальность. Ну и во-вторых, с по всем правилам оформленными документами мне будет легче защищать интересы семьи, ребенка.
Я не утверждаю, что именно так правильно и не призываю других к этому. Каждому своё. У меня просто другие ценности.
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3k
Дмитрий 2 часа назад
Жили с женой до брака 4 года, даже намека не было, что ей не комфортно или ещё что-то. Просто в один прекрасный день я понял, что надо узаконить отношения, пошли купили кольца и сразу в ЗАГС без всяких свадеб. Штамп в паспорте ничего не даёт, если относится друг к другу с уважением.
А некоторые быстрей скорей, типа мы встречаемся уже 10 лет, пора жениться (замуж выйти). А потом развод через 3 месяца, типо она пердит в кровати =) Не вижу ничего плохого, если люди любят друг друга и штамп нахер не нужен - он ничего не меняет в жизни уважающих и любящих друг друга людей.
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56k
Мойша 2 часа назад
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Спелая кукурузинка

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