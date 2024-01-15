"Не в браке, но написали друг на друга завещание": почему мужчины не делают предложение

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Вступать в брак или нет - дело добровольное. Однако в Тредс пользователь Константин поднял одну тему: почему мужчины долго живут с женщинами, но не делают предложение. В итоге началось обсуждение, где комментаторы делились своими мнениями и историями из жизни.
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2. Другие считают, что если мужчина не делает предложение, то смысла в отношениях просто нет
7. В обсуждении приняли участие десятки людей, показав тем самым, что тема очень актуальна
А как вы относитесь к таким парам, где люди десятки лет вместе - и не расписаны?
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Ну пожили 3,5 года, жилищный вопрос решили, потом как только решили что пора детей, так сразу и оформились. Ну и получилось что синхронно: подали заявление и через 2 недели уже беременная. Пока полёт нормальный. 9 лет в браке и двое детей.
А какая связь?
- хочешь взять мою фамилию
- ну можно , это предложение ?
- ага .
- ну ок.
примерно так все происходило 14 лет назад . 21 год писец как много .
Так и жили. Потом было решение рожать ребенка. Она забеременела, и уже после этого мы подали заявление в загс. Во-первых для того, чтобы ребенок родился, как это принято говорить, в полноценной семье или как-то так... Хотя сейчас и это не имеет большого значения, термин "байстрюк" уже потерял свою актуальность. Ну и во-вторых, с по всем правилам оформленными документами мне будет легче защищать интересы семьи, ребенка.
Я не утверждаю, что именно так правильно и не призываю других к этому. Каждому своё. У меня просто другие ценности.
Да, такие ценности... Я отвечаю за благополучие и безопасность семьи, поэтому все потуги направлены именно в эту сторону. А должно быть иначе?
А некоторые быстрей скорей, типа мы встречаемся уже 10 лет, пора жениться (замуж выйти). А потом развод через 3 месяца, типо она пердит в кровати =) Не вижу ничего плохого, если люди любят друг друга и штамп нахер не нужен - он ничего не меняет в жизни уважающих и любящих друг друга людей.