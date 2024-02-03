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Учёный-натуралист, который писал замечательные книги для детей — Виталий Бианки

Учёный-натуралист, который писал замечательные книги для детей — Виталий Бианки

Автор:
03 февраля 2024 15:11
Метки: Виталий Бианки   Для детей   о животных и природе   
143
10

Виталий БианкиВиталий Бианки — пожалуй, один из самых известных отечественных авторов, писавших о животных и природе для детей. Его произведения читают в детском саду и изучают в начальной школе, а польза от прочтения его рассказов не вызывает сомнений. Ведь Виталий Бианки, прежде всего, ученый-натуралист, который знакомит читателя с удивительным миром природы.

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Виталий Бианки

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Метки: Виталий Бианки   Для детей   о животных и природе   
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6  комментариев
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20k
sos1960sos 57 минут назад
Любишь на природе пьянки? Виноват во всём Бианки!
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21k
kσρβγς Полчаса назад
Иллюстрации великолепны...
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17k
Поручик Час назад
Бианки + подборка журнала "Юный Натуралист" + книги Даррелла и Сетон-Томпсона...
Хороший набор чтения для детишек, чтобы не мучили котят/щенков и не надували лягушек в жопу через коктейльную трубочку
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483
Виталий Кассандров Час назад
Отец видит, что сын читает какую-то книгу:
- Как называется?
- Лесбианки.
- Что-о-о?! А ну, дай сюда книгу... А-а-а, Бианки, "Лес".
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
Удивительной теплоты и доброты писатель. Один из мировоззренческих кирпичиков советского детства.
Кстати, тоже злейший враг народа - заложник, вредитель, террорист, а что хуже всего - из "этих". Только благодаря вмешательству и снисходительности товарища Сталина, его сердобольному заступничеству, Виталий Валентинович легко отделался при своих злодеяниях.
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Митхун Чакрабортенков
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