Учёный-натуралист, который писал замечательные книги для детей — Виталий Бианки

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Виталий БианкиВиталий Бианки — пожалуй, один из самых известных отечественных авторов, писавших о животных и природе для детей. Его произведения читают в детском саду и изучают в начальной школе, а польза от прочтения его рассказов не вызывает сомнений. Ведь Виталий Бианки, прежде всего, ученый-натуралист, который знакомит читателя с удивительным миром природы.
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Хороший набор чтения для детишек, чтобы не мучили котят/щенков и не надували лягушек в жопу через коктейльную трубочку
- Как называется?
- Лесбианки.
- Что-о-о?! А ну, дай сюда книгу... А-а-а, Бианки, "Лес".
Кстати, тоже злейший враг народа - заложник, вредитель, террорист, а что хуже всего - из "этих". Только благодаря вмешательству и снисходительности товарища Сталина, его сердобольному заступничеству, Виталий Валентинович легко отделался при своих злодеяниях.