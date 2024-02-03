Учёный-натуралист, который писал замечательные книги для детей — Виталий Бианки

Виталий БианкиВиталий Бианки — пожалуй, один из самых известных отечественных авторов, писавших о животных и природе для детей. Его произведения читают в детском саду и изучают в начальной школе, а польза от прочтения его рассказов не вызывает сомнений. Ведь Виталий Бианки, прежде всего, ученый-натуралист, который знакомит читателя с удивительным миром природы.